Junts avisa al PSOE de que no firmará una amnistía "selectiva" marcada por "jueces prevaricadores": "No somos terroristas"

La diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha defendido este martes sus enmiendas a la ley de amnistía y ha enviado un claro aviso al PSOE: no están de acuerdo con el articulado actual y creen que hay que ampliar los ámbitos de aplicación de la medida de gracia ante los movimientos judiciales que se han visto en los últimos días y que implican a dirigentes independentistas como Carles Puigdemont en causas en las que se investigan delitos de terrorismo y traición a España. "No somos terroristas", ha afirmado.

"Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que firmamos", ha dicho Nogueras desde la tribuna, donde ha defendido una amnistía "integral, que no deje a nadie atrás, a nadie" que no esté al albur de una "justicia prevaricadora".

En este punto, y como ha hecho en otras ocasiones con otros miembros de la judicatura, ha citado con nombres y apellidos a los jueces instructores de las causas de Tsunami Democràtic y la trama rusa del procés, Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, respectivamente.

"El acuerdo con el PSOE tenía la voluntad compartida de acabar con la persecución penal de aquellos que quieren hacer política en Cataluña", ha dicho la portavoz a pocas horas de la votación final, tras lo cual ha advertido de que Junts "no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española".

"Esta ley tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado", ha manifestado.