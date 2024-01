Entrevista

Tal Wax tiene 29 años, es médica y ha vivido en Sevilla desde los 5 años. Hasta hace tres, cuando se mudó a Tel Aviv (Israel), donde nació, para trabajar en una especialidad. "Mi vida me encantaba", dice con los ojos llorosos y después de una rueda de prensa y un montón de entrevistas para distintos medios.

Sus tíos, de 64 y 62 años, fueron secuestrados del kibutz Kfar Aza el pasado 7 de octubre, cuando Hamás atentó contra el festival Supernova dejando más de 260 muertos. Su tía ha regresado a casa, él no. "No sé cómo explicar lo que siento, desde ese día mi vida se ha parado", comenta con tristeza y un ápice de resignación. "Hemos pasado de ser personas totalmente desconocidas a dar entrevistas. He pasado de ser médica a la sobrina de alguien", agrega.

Ella pertenece a la coalición Voces por la Libertad, un grupo integrado por 350 organizaciones internacionales que piden la liberación de los rehenes de la Franja de Gaza. Junto a otras dos jóvenes y el abogado y representante de la organización, Kalev Myers, este pasado jueves visitaron Madrid para pedir la colaboración de España.

Durante la rueda de prensa, Tal, con su acento sevillano, fue contundente al lanzar acusaciones contra la UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos), de la que dice que tiene trabajadores que colaboran con el grupo terrorista. Algo que se confirmó este viernes, cuando Naciones Unidas decidió despedir a varios empleados. "Me levanto cada día y no entiendo en qué se ha convertido mi vida. Nadie podía imaginar lo que iba a pasar, que iban a sacar a bebés de sus cunas para llevárselos, para secuestrarlos o para matarlos... estamos sufriendo unos niveles de violencia inimaginables".

"Yo quiero vivir en paz. No quiero que haya una guerra, ni que esto se vuelva a repetir bajo ningún concepto"

Está cansada, mucho, y no duda en manifestarlo. Entre incredulidad y dolor cuenta, de carrerilla, la historia de sus familiares. Su tía fue liberada a los 51 días de cautiverio. Su tío, Keith Samuel Siegel, permanece secuestrado y herido. "No recibe ninguna atención médica", sentencia. Solo quiere que vuelvan y le da igual cómo.

El tío de Tal fue secuestrado hace tres meses. JORGE PARÍS

Durante la rueda de prensa de este jueves, tanto Tal como sus compañeras no dudaron en afirmar que los rehenes sufren torturas y violaciones. "Obligan a secuestrados a ver como torturan a otros secuestrados", detalla. Lo saben de primera mano por los testimonios de los que han podido dejar el infierno de Gaza atrás. "Mi tía no quiere contarles a sus hijos que ha sido torturada. Ha vuelto muy mal, sobre todo porque su marido sigue allí", relata, y agrega que durante el cautiverio estuvo en los famosos túneles de Hamás y en casas particulares. "La cambiaron de ubicación 13 veces".

Mochilas de la UNRWA con munición

Tal recuerda, además, que cuando sus parientes fueron capturados del kibutz, donde murieron unas 60 personas, vio imágenes de ciudadanos palestinos rodeando la caravana de los secuestradores y lanzando tiros al aire, "celebrando que mis tíos estaban secuestrados".

"Israel no odia al pueblo palestino. Hay convivencia", señala cuando se le pregunta por las miles de muertes en la Franja de Gaza, ya más de 25.500. "Yo quiero vivir en paz. No quiero que haya una guerra, ni que esto se vuelva a repetir bajo ningún concepto", ruega.

"Quiero que haya paz sea en el formato de un Estado, dos Estados, cinco Estados... quiero que vuelvan los familiares a casa y que podamos convivir con los palestinos"

Y si tiene que decir si cree que un Estado palestino sería la solución, algo que han propuesto ya varios líderes políticos, entre ellos Pedro Sánchez, no se corta: "Quiero que haya paz", repite, "sea en el formato de un Estado, dos Estados, cinco Estados... quiero que vuelvan los familiares a casa y que podamos convivir con los palestinos".

Pese a esto, piensa que un gran sector de la población gazatí está a favor de lo que está haciendo el grupo terrorista y justifica que el Gobierno de Benjamin Netanyahu no aporte información sobre sus familiares retenidos. "Es muy difícil saber dónde están, por eso mismo apelamos a la comunidad internacional y pedimos la colaboración de Catar", apunta.

Tal, durante la rueda de prensa de este jueves. JORGE PARÍS

Con respecto al apoyo del pueblo del pueblo y de trabajadores de la ONU a Hamás, Tal sabe, por los supervivientes, que el grupo terrorista "se dejó muchas cosas atrás el 7 de octubre, como muchas mochilas de la UNRWA llenas de munición. Dentro de Gaza se han encontrado almacenes de armas en colegios y centros de esta organización".

La joven ha aprovechado sus vacaciones para viajar a Madrid y pedir ayuda. En su gesto, en su rostro, se nota la incertidumbre y, también, la desconfianza. Aunque Tal, pese a asegurar que en Israel el pueblo "está muy unido y que vive en comunidad" (en referencia a judíos y árabes), tiene una cosa clara sobre las personas que apoyan a Hamás: "No se puede matar una ideología".