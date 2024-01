Así es el plan de paz de Borrell para Israel y Palestina: dos Estados, colaboración en la región y una conferencia de paz 'imposible'

"La paz y estabilidad no se puede construir solo con medios militares". Es mensaje lo lanzó este lunes Josep Borrell a Israel, y el Alto Representante quiere abrir de verdad la vía diplomática para que se resuelva el conflicto con Palestina. Por eso puso sobre la mesa de los 27 Estados miembros un "plan integral" de paz para que la UE lidere ese camino. No ve más alternativas el jefe de la diplomacia europea, y su idea consta de doce puntos para el corto, medio y largo plazo, de tal manera, sentencian en Bruselas, que se pueda lograr una estabilidad permanente en la zona. Ahora, ¿en qué consiste el plan de Borrell?

Las fuentes consultadas por 20minutos reiteran que el mensaje de los Estados miembros "está claro" y que por eso la acogida a esta propuesta "ha sido tan positiva" como han mostrado los ministros de Exteriores. Doce párrafos, divididos en tres partes para que la Unión "pase de las palabras a los hechos".

La solución de los dos Estados, sí o sí

La Unión Europea, recoge el documento, ve "vital" que la guerra se acabe. "Para ello debemos ocuparnos ahora de la seguridad futura de israelíes y palestinos, de la estabilización de los territorios ocupados y de la pronta recuperación y gobernanza de Gaza. Prepararse para la posguerra incluye necesariamente poner en marcha una iniciativa para concluir los prolongados conflictos", añade, algo en lo que hay un consenso total entre los Estados miembros ya desde el inicio del choque actual, el pasado 7 de octubre con los ataques terroristas de Hamás como punto inicial.

De manera indirecta ya en el segundo punto el plan recoge que cualquier otra solución que no incluya los dos Estados será un parche, aunque no lo dice con estas palabras. Pero asume que para llegar a ese final, que la UE defiende desde hace décadas, se necesita recorrer cierta distancia. Mientras, dice, "la ausencia de un proceso de paz prolongará la violencia actual y proporcionará un caldo de cultivo para una mayor radicalización y conflictos venideros".

No existe otra solución global creíble que no sea un Estado palestino independiente

Por todo ello, la paz solo llegará, establece el documento, con la solución de los dos Estados, que, atendiendo a todas las palabras de Israel, no es aceptable para ellos, pero que sí ven con buenos ojos sus principales aliados, como son Alemania o Estados Unidos. "No existe otra solución global creíble que no sea un Estado palestino independiente que viva junto a Israel, en paz y seguridad, con una plena normalización y un desarrollo sustancial de la seguridad y la cooperación económica entre Israel, Palestina y la región", establece la hoja de ruta preparada por Josep Borrell.

Una conferencia de paz que Israel no acepta

Tampoco acepta Israel otros dos elementos que sí se ven con buenos ojos desde dentro de la UE y en los que el bloque comunitario quiere tener un papel activo: el hecho de que la paz tiene que venir impuesta desde el exterior y que tiene que hacerse a través precisamente de una conferencia de paz. Así se refleja en el documento analizado en Bruselas por los 27. "No es realista suponer que israelíes y palestinos (estos últimos representados por la OLP y la AP) entablarán directamente en un futuro próximo negociaciones de paz bilaterales para alcanzar una paz global, y mucho menos que concluirán dichas negociaciones, sin una fuerte implicación internacional", dice, para concluir que los palestinos "necesitan una alternativa política a Hamás".

"Basándose en la cooperación establecida en el Esfuerzo del Día de la Paz, la UE, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y la Liga de Estados Árabes deberían organizar lo antes posible una Conferencia de Paz Preparatoria para los contribuyentes potenciales a una paz global. Deberían cursar una invitación a Estados Unidos y a otros actores clave, como las Naciones Unidas, para que formen parte de los convocantes", añade la UE, siendo consciente Borrell de que puede darse el caso de que Israel o Palestina "no estén preparados" para sentarse en la misma mesa. Por eso pide centrar esfuerzos también en ese sentido. De momento, de hecho, es eso mismo lo que sucede: no hay vía diplomática abierta.

Esa "negativa" de alguna de las partes, no obstante, no debería ser un obstáculo, expresa el documento, "para empezar a trabajar" en la paz. Y de la Conferencia de Paz al Plan de Paz; de las palabras, a los hechos. Ese plan, añaden la UE, "debería combinar y exponer de la forma más práctica posible los elementos centrales de una paz global israelo-palestina, respetando las Resoluciones pertinentes del CSNU. Debería inspirarse y basarse en la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, en los acuerdos de normalización árabe-israelíes de 2020 y en los resultados provisionales de anteriores negociaciones de paz dirigidas por Estados Unidos".

Garantías de seguridad para que no haya más guerra

¿En qué debería centrarse esa paz? Sobre todo, expone el Alto Representante en el documento en "garantías de seguridad" y no habla, porque no ve la UE como algo realista, de la posibilidad tan defendida por Israel, de acabar con Hamás como grupo terrorista en el corto plazo. "Un elemento esencial del Plan de Paz debería ser el desarrollo de sólidas garantías de seguridad para Israel y el futuro Estado independiente de Palestina, condicionadas al pleno reconocimiento diplomático mutuo y a la integración tanto de Israel como de Palestina en la región", dice, y pide la "implicación" de los actores internacionales precisamente para que la paz sea duradera.

Por último, y como conclusión del documento, la UE incide en que mientras se desarrolla el Plan de Paz, son necesarios esfuerzos paralelos para: ofrecer ayuda humanitaria, obtener la liberación de los rehenes, evitar una escalada regional; poner fin a la guerra actual; facilitar la recuperación y reconstrucción de Gaza y de las comunidades afectadas en el sur de Israel; estabilizar los territorios ocupados; reforzar la legitimidad democrática de la Autoridad Palestina y su capacidad para asumir sus funciones de gobierno en Gaza; preservar la solución de los dos Estados sobre el terreno; lograr una OLP y una AP más integradoras sobre la base de un compromiso con la solución de los dos Estados y la no violencia; reforzar la seguridad de israelíes, palestinos y sus vecinos; y comunicar la necesidad de una paz global.