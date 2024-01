Borrell presenta un "plan" para que la UE impulse la solución de dos Estados entre Israel y Palestina

La paz entre Israel y Palestina se ha convertido en una obsesión para Josep Borrell y en ese marco el Alto Representante ha puesto este lunes sobre la mesa un "plan integral" para que la UE impulse la solución de dos Estados. Así lo ha hecho en la cumbre de ministros de Exteriores que tiene lugar en Bruselas y en la que los 27 han acogido de buen grado la propuesta del jefe de la diplomacia europea. "La paz puede ser de muchas formas, vamos a hablar de lo que queremos hacer que es construir dos Estados. La forma en la que lo nombramos es importante", expuso el dirigente español, que volvió a recordarle a Israel que "no hay alternativa" a esta vía.

"No están de acuerdo, pero tenemos que discutir y veremos que otras soluciones tienen en mente: ¿expulsar a todos los palestinos?, ¿matarlos a todos?", sostuvo Borrell, entre polémica, a su llegada a la reunión. Lleva tiempo siendo esta la idea base de su discurso, y cada vez hay más voces que se mueven en este sentido en la Unión. "Creo que debemos parar de hablar del proceso de paz y empezar a hablar más concreto del proceso de dos Estados", reiteró el Alto Representante.

El plan consta de un total de 12 puntos para alcanzar un objetivo que, según Borrell, la UE no ha sido capaz de llevar a los hechos. "La paz y estabilidad no se puede construir solo con medios militares", le recordó el dirigente a Israel, en un mensaje que ha repetido en las últimas horas. Eso sí, Borrell ha reconocido que Hamás ha sido un obstáculo y lo sigue siendo en muchos momentos, pero Israel no puede responder "sembrando el odio". Mientras, en la reunión también está presente el ministro de Exteriores israelí, Yisrael Katz, quien insistió en la necesidad de que el grupo terrorista libere a los rehenes, y mostró incluso la imagen de un bebé que se encuentra entre ellos.

Una posición muy similar a la de Borrell fue la defendida por casi todos los ministros, entre ellos el español, José Manuel Albares. "Es el momento de hablar de la materialización de los dos Estados y de la materialización de un Estado palestino", expuso, en un encuentro en el que los 27 tendrá contacto también con Palestina, Egipto, Jordania y Arabia Saudí. Y es que otra de las metas clave de la Unión pasa porque el conflicto -que ya ha dejado unas 24.000 víctimas mortales en la Franja de Gaza- no se extienda por la región.

Albares, eso sí, reconoce las complicaciones que podría traer una conversación de paz, pero no es pesimista. "Si ha sido acordado ya en tres ocasiones, ¿por qué no puede ponerse en marcha, por qué no puede implementarse?", se cuestionó. "La mayor influencia de la UE siempre ha sido su cartera, la UE tiene un increíble apoyo financiero en todo el mundo. En las políticas internas los fondos europeos ayudan a enfocar las mentes y tenemos que empezar a pensar así internacionalmente", sostuvo por su parte el ministro de Exteriores letón, Krisjanis Karins.

Para el titular luxemburgués, Xavier Bettel, la propuesta de Borrell "va en la buena dirección", mientras el ministro francés, Stephane Sejourné, considera "inquietantes" las declaraciones y los movimientos del Gobierno israelí, y ve clave, como Bélgica, "relanzar el proceso político" que lleve a la paz.

Las críticas a Israel fueron constantes. El ministro de Exteriores jordano, Ayman al Safadi fue especialmente duro: "Israel dice no a la solución de dos Estados y desafía a toda la comunidad internacional. Es cuestión de tiempo que el mundo se ponga del lado de la paz y tome medidas contra la parte que está negando el derecho a vivir en paz y estabilidad a todos los ciudadanos de la región", sostuvo, pidiendo además que la UE juegue un papel clave para la paz en la región