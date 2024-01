Familiares de rehenes israelíes denuncian que trabajadores de la ONU colaboran con Hamás: "Los retienen en sus propias casas"

La imagen parece repetida, pero las declaraciones no lo son, tampoco el momento. Ya han pasado tres meses desde que perdieron a parte de sus seres queridos tras el ataque de Hamás en el festival el 7 de octubre. Familiares y amigas de rehenes del grupo terrorista, además de una superviviente, acudieron este jueves a Madrid para volver a apelar a la comunidad internacional en pro de las vidas de todos ellos y de la paz.

Las tres jóvenes, acompañadas por el abogado Kalev Myers, impulsor de la coalición Voces por la Libertad (una unión de 350 organizaciones internacionales que luchan por la liberación de los israelíes retenidos en Gaza), lanzaron una de las afirmaciones más duras hechas hasta ahora por la comunidad israelí: "Trabajadores de la UNRWA, dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), colaboran con el grupo terrorista y retienen a los capturados en sus casas".

Según Tal Wax, de 29 años y sobrina de uno de los retenidos, los rehenes son trasladados de ubicación constantemente, entre ellas habría viviendas de los propios trabajadores de la organización, también de civiles palestinos, donde son torturados y violados. "No les dejan hablar, no les dejan sentir...", corrobora en base a los testimonios de personas que ya han sido liberadas. Entre ellas, su tía, una de las mujeres que pudo salir durante los intercambios pactados entre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y Hamás.

"Mi tía no ha querido contarnos muchas cosas, no quiere causarnos más dolor", reconoce. "Los terroristas violan a niñas, mujeres y hombres. Seguramente, ahora mismo, una niña de 18 años esté siendo violada en un túnel", agrega con rotundidad ante las lágrimas de su compañera Ziv Abod, de 26 años. Ella pudo salir del ataque al festival Supernova donde murieron más de 260 personas. Su suerte: quedar sepultada bajo 15 cadáveres.

Ziv Abod, superviviente del 7 de octubre. JORGE PARÍS

Junto a su novio y unos amigos, bailaba en el desierto cuando comenzó el atentado. Juntos se escondieron en un refugio antiaéreo donde permanecieron más de 2 horas hasta que fueron encontrados por los terroristas, que se llevaron a su novio Eliah y varias personas más, para después disparar a los demás. Cuando fue rescatada había decenas de cadáveres a su alrededor, también los de su sobrino y la novia. "Me salvé, simplemente, porque todos los cuerpos cayeron sobre mí. Allí estuve más de seis horas", desgrana deshecha en llanto. "Lo único que sé de mi novio es que no está herido y que se lo llevaron", culmina.

"Sabemos que solo reciben la mitad de un pan de pita cada día, un poco de agua y, a veces, un puñado de arroz"

Porque no saben absolutamente nada de los rehenes más allá de lo que han contado los que han sido liberados. Desde el Gobierno de Israel, según cuentan, no reciben ninguna información. Solo saben que de los 136 aún retenidos, 28 está muertos. "Sabemos que solo reciben la mitad de un pan de pita cada día, un poco de agua y, a veces, un puñado de arroz. Los que fueron liberados no pudieron ducharse en ningún momento", desgrana Myers. "Necesitamos la voz del mundo, de todos los ciudadanos de las sociedades libres, para levantarse y pedir la liberación inmediata e incondicional de los rehenes", asevera.

La influencia de Catar

En palabras del letrado, la puesta en libertad de los rehenes de la Franja de Gaza es uno de las cosas que podría terminar con el conflicto. "Puedo garantizar que cuando esto pase habrá un alto el fuego y una desescalada", manifiesta. "Todo el pueblo israelí apoya los esfuerzos de nuestro ejército para liberarles", añade.

Además, Myers cree que la presión internacional de Catar llevará a esto. "Si Catar decide que todos los rehenes deben regresar a casa, estarán en casa mañana. Catar ha estado dando a Hamás 350 millones de euros al año. Además, todos los altos dirigentes de Hamás viven en Toha, donde instruyen a sus militantes sobre el terreno en Gaza. Catar tiene completo control y influencia sobre el grupo y no está haciendo lo suficiente. No está utilizando su influencia", resume.

El abogado Kalev Myers, impulsor de la coalición 'Voces por la Libertad'. JORGE PARÍS

El abogado expresa que el país también se preocupa mucho por su imagen internacional y pone como ejemplo que "en mayo de 2022 anunciaron que invertirían 5.000 millones de euros en España". Pese a esto, Myers cree que hay una dualidad en el comportamiento del Gobierno catarí. "Al mismo tiempo continúan financiando a una brutal organización terrorista. Necesitamos que nuestros amigos en los países occidentales, nuestros amigos en España, hablen y los llamen para que hagan todo lo posible para liberar a estas personas de inmediato".

"Queremos traerlos como personas, vivos, y estoy aquí para gritar y gritar por ellos"

Así, en un periplo por distintas ciudades como Bruselas, París o Génova, además de Washington, este grupo no dejará de contar sus terribles historias hasta conseguir que termine lo que definen como "una pesadilla". Como la de Michal Lahoom, de 26 años, que el pasado mes de octubre salvó la vida al decidir en el último momento que no acudiría al festival. Ziv y su novio son sus mejores amigos. "En esa fiesta perdí a 60 de mis mejores amigos asesinados, quemados, decapitados, con sus cuerpos destrozados...", señala con tristeza. "Estoy aquí porque lo necesito, porque todos ellos, que murieron de una forma tan terrible, ya no pueden hablar", apunta.

Ella también pide la liberación de los secuestrados. Cree que "cada día que pasa corren más peligro". La joven comenta que todos los días reciben un mensaje sobre otra persona que ya no está viva. "Queremos traerla de regreso a casa y no como un cuerpo. Queremos traerlos como personas, vivos, y estoy aquí para gritar y gritar por ellos", recalca. "El tiempo corre", avisa.