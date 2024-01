Montero se suma a las críticas a Page y dice no compartir que "la notoriedad" se gane "a partir de la discrepancia"

Continúan los reproches a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, desde dentro del PSOE. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y vicesecretaria de la formación, le ha afeado al barón socialista la "estrategia" de lograr "notoriedad a través de la discrepancia" y ha asegurado que no hay "energía ni esfuerzos que perder" para combatir "a la derecha y a la ultraderecha". No ha sido la única que ha reaccionado a las palabras del presidente autonómico en las que apuntó que la formación afincada en Ferraz estaba ya "en el extrarradio" de la Constitución, puesto que José Ramón Gómez Besteiro, candidato a la Xunta, también las ha criticado.

"No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia", ha apuntado la también ministra de Hacienda, que ha asegurado que "ese no es el camino". En declaraciones a los medios a la entrada del desayuno informativo que Besteiro ha protagonizado este jueves en el hotel The Westin Palace, Montero ha afirmado que "el camino es frenar el avance de la derecha y la ultraderecha". "No tenemos ni energía ni esfuerzos que perder", ha apuntado.

La número dos de los socialistas ha repetido en dos ocasiones que "no es bueno que la notoriedad sea a partir de confrontar al partido" y ha justificado la respuesta pública del PSOE -cuya dirección había optado hasta ahora por responder a Page en privado y nunca con la contundencia pública de ayer- porque "hay afirmaciones que no se corresponden con la realidad". "Por supuesto, el PSOE está siempre garantizando la Constitución a pesar de los ataques del PP, que ha dicho que no existe", ha añadido.

Por su parte, Besteiro ha lanzado que ni él "ni la inmensa mayoría del partido" comparte las "opiniones" de Page, al que le ha recordado que "el silencio tiene un valor importante". "En el contexto de respeto que tenemos en mi partido a la discrepancia, difiero totalmente", ha apuntado el candidato socialista a la Xunta, que ha seguido el camino seguido por Montero y que ayer abrieron Santos Cerdán, secretario de Organización, y Óscar Puente, ministro de Transportes.

Page, después de que el presidente de Castilla-La Mancha se sumara a otros tres barones del PP para denunciar que las comunidades que presiden están "infrafinanciadas" y que exigirán algo más de 3.000 millones de euros en total al Gobierno, declaró que el PSOE "no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente" antes de asegurar que su formación está situada ya "en el extrarradio de la Constitución". También apuntó a los acuerdos con las formaciones independentistas y aprovechó la enmienda introducida en la ley de amnistía que incluye los delitos de terrorismo siempre y cuando no haya habido torturas o muertes para declarar que "no hay terrorismo bueno o malo".

Puente explicó que es el presidente autonómico "quien está en el extrarradio", pero "del PSOE", y defendió que los socialistas "están en el centro de la Constitución". En redes sociales, Cerdán explicó que "todo terrorismo es malo" y señaló a Page que "el problema es el planteado por otros", que se preguntan "qué es el terrorismo". "La gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo", concluyó.