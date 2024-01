¿Por qué triunfa el contenido creativo?

El sector de la publicidad es consciente desde hace mucho tiempo de que para lograr captar el interés cada vez más disperso de los usuarios no basta con lanzar su mensaje, es necesario aportar algo que retenga la atención de los potenciales consumidores. De ahí surgió el branded content.

Esta disciplina está ya muy consolidada dentro del sector del marketing digital y su capacidad de adaptación ha logrado que se mantenga siempre entre las más populares. Ahora se enfrenta a nuevos retos, como adecuarse a distintos formatos o aprender a sacar el máximo partido a herramientas como las IA.

El branded content ha destacado siempre por ser capaz de sacar el máximo partido a los distintos formatos para los que genera contenido. Los pódcast pero, sobre todo, los videopódcast se han vuelto muy populares durante el pasado año, ya que ofrecen una experiencia más interesante para el espectador a la par que multiplican las posibilidades de presencia de marca.

Las hibridaciones son otro de los recursos más utilizados. Aunque, según señala el informe Top tendencias digitales 2024 de IAB Spain, el siguiente paso irá más allá y serán las acciones integrales 360º. Con ellas, una marca se apropia de un territorio o mensaje en exclusiva. No es solo que se trate de un contenido transmedia, sino que la clave será la palabra integral: se adaptará no solo a los formatos y medios, sino también al target.

El contenido dinámico ha venido para quedarse y ya el pasado año varias marcas y medios comenzaron a generar diferentes contenidos o versiones del mismo para adaptarse a las diferentes audiencias. De entre todos, los shorts o vídeos de menos de un minuto siguen siendo las estrellas. Las marcas han tenido que aprender a explicar su mensaje en menos de 60 segundos y se premia la espontaneidad, a la par que se potencia la interactividad.

Las nuevas tecnologías cada vez se desarrollan más rápido y sus aplicaciones se vuelven cada vez más inmediatas. La Inteligencia Artificial ya forma parte del día a día de los publicistas que se dedican al branded content. De hecho, hay diversos ejemplos de cómo la IA procesa la información y la convierte en insights activables en marketing.

El informe de IAB también hace referencia al potencial de la realidad aumentada (RA) y de la realidad virtual, sobre todo después del lanzamiento de dispositivos como Meta Quest 3 o PICO 4 . El foco está puesto en experiencias inmersivas que enganchen al público pero que no se centren tanto en lanzar un mensaje publicitario, sino que ofrezcan entretenimiento y diversión y, de esta forma, se viralicen de manera orgánica.

Para continuar potenciando el branded content es necesario apostar por obtener un conocimiento más profundo de las audiencias. Con la falta de referencias sobre el público a causa de las nuevas políticas cookieless, un análisis profundo de los datos disponibles es indispensable para saber cómo enfocar el branded content, que ya no solo está destinado a un target concreto, sino a un espectro más amplio de gente. Una estrategia de contenido que recurra a la Data minimiza los riesgos de inversión.

Javier Regueira Responsable de 'branded content' de MIO One

1. ¿Por qué se recurre al 'branded content'?

​

El 'branded content' no es nuevo (casos como la guía Michelin o Popeye datan de principios del s. XX) pero su creciente relevancia dentro de las estrategias de comunicación tiene que ver con el rumbo de los entornos digitales. Las audiencias se han dispersado en una variedad de canales y plataformas cada vez mayor y cada vez son más intolerantes con las interrupciones publicitarias. Es en ese contexto donde aportarles un valor (información o entretenimiento) resulta imprescindible para que nos concedan su atención.

​

​2. ¿Qué espera de un contenido de 'branded content'?

​

No solo la experiencia de agencia, sino también la ciencia publicitaria nos dice que el 'branded content' es la herramienta más eficaz a la hora de provocar conversación con una audiencia. En otras palabras: el contenido nos ofrece una “excusa” para hablar de la marca que la publicidad (generalmente más comercial y centrada en producto) no nos permite. A la inversa, la publicidad nos aporta la notoriedad que necesitamos ante quienes no conocen a fondo nuestra marca.

​

​3. ¿Qué aporta el 'branded content' a la estrategia de 'marketing'?

​

Todo contenido ('branded' o 'unbranded') debe aportar siempre una de estas dos cosas para tener éxito entre su audiencia:



· Información útil para resolver 'pain points' (dudas, problemas…) concretos.



· Entretenimiento en su tiempo de ocio.



Si no ofrecemos ninguna de estas dos cosas, estamos interrumpiendo y, por lo tanto, el contenido no cumplirá su función.

​

​4. ¿Qué es lo próximo que le gustaría ver en 'branded content'?

​

Sin duda, las nuevas tecnologías empoderando a quienes trabajamos en este ámbito. Una disciplina como el 'branded content' solo puede funcionar a base de colaboración entre perfiles muy diferentes (productores, publicistas, medios, creadores en general…). Y la IA, por ejemplo, está uniéndose ya a esta cadena de valor, ayudándonos a guionizar, a rodar y a posproducir de forma más ágil y eficaz.