La televisión conectada se posiciona como una oportunidad consolidada para ganar atención

En el contexto actual, los anunciantes ya no pueden llegar tan fácilmente a los hogares de sus consumidores y, por ello, deben intentar que sean estos los que se interesen por sus marcas. Teniendo en cuenta que uno de los principales drivers para ver más publicidad en la televisión conectada es que esta no interrumpa momentos de emisión importantes, hay que buscar nuevas alternativas.



La publicidad interactiva se presenta como una de ellas, ya que busca generar un intercambio comunicativo con el público, de forma que este no solo es capaz de elegir a qué mensajes presta atención, sino que puede implicarse e intervenir para modelar esos mensajes en función de sus necesidades o sus preferencias.



Según IAB Spain, la interactividad va a jugar un papel creciente en las publicidades de este medio, a través de códigos QR, compras activadas por voz y tácticas extraídas del 'social commerce', convirtiéndolo en "un canal esencial en todo plan de medios", afirma la asociación.