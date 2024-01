Errejón gana enteros para convertirse en el nuevo portavoz de Sumar en el Congreso

El inicio de la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Galicia está cada vez más cerca y Sumar ultima los cambios que tendrá que hacer en su grupo parlamentario en el Congreso. Dado que su portavoz, Marta Lois, anunció hace unas semanas que abandonará su escaño para centrarse en los comicios gallegos, a los que se presenta como candidata de Sumar, la coalición tendrá que buscar un relevo para uno de los puestos más sensibles de su grupo parlamentario nada más iniciada la legislatura. Y, según las fuentes consultadas, en las últimas semanas un nombre se ha destacado sobre el resto de candidatos: el de Íñigo Errejón.

A día de hoy, Lois sigue manteniendo tanto su escaño como diputada como su puesto como portavoz de Sumar en el Congreso, pero la campaña electoral en Galicia da comienzo el próximo 2 de febrero y el compromiso de la dirigente fue abandonar la Cámara Baja antes de esa fecha. Por tanto, Sumar tiene poco más de una semana para solventar la sucesión de su portavoz, y fuentes del grupo parlamentario explican que, como tarde, la semana que viene la dirección de Sumar en el Congreso y los partidos que componen la coalición se reunirán para dar luz verde a la sustitución de Lois.

El perfil de la hasta ahora portavoz es muy complicado de suplir, dado que Lois jugaba un rol fundamental para que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, mantuviera los precarios equilibrios internos de la coalición en el Congreso. Muy próxima a la vicepresidenta, la que será candidata de Sumar a las elecciones gallegas únicamente rendía cuentas ante Díaz y no formaba parte de ninguno de los grandes partidos de la coalición, con lo que la vicepresidenta evitaba dar más peso a unos que a otros en el complicado encaje de bolillos de la alianza.

Una vez se conoció la intención de Lois de dar un paso atrás para centrarse en la campaña gallega, uno de los nombres que sonaron con más fuerza para sustituirla fue el de Aina Vidal, hasta ahora portavoz adjunta del grupo parlamentario. No obstante, fuentes de Sumar explican que hace semanas que esa opción se deshinchó, de nuevo por una cuestión de equilibrios internos. Vidal pertenece a los comuns catalanes, que ya tienen un peso muy importante en Sumar: además de la portavocía adjunta que ocupa Vidal en el Congreso, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es también militante de Catalunya en Comú, y junto a sus tareas ministeriales sigue desempeñando la labor de portavoz orgánico del partido.

Haber ascendido a Vidal a portavoz titular de Sumar en el Congreso hubiera trastocado los precarios equilibrios internos de la alianza beneficiando a los comuns muy por encima de otros partidos, como IU o Más Madrid. Y, además, hubiera dado alas al sector de la formación catalana más alejado de la líder de Catalunya en Comú, Ada Colau: el procedente de la antigua ICV, de donde vienen tanto Urtasun como Vidal. Las relaciones entre Colau y Díaz se han enfriado en los últimos meses, y dar aún más poder interno a este sector crítico con la exalcaldesa de Barcelona habría perjudicado aún más esta sintonía.

El perfil de Errejón

Otros perfiles que se han dejado querer para sustituir a Lois, como el de Enrique Santiago, nunca han sido una opción para Díaz, a pesar de que IU ha presionado públicamente poniendo encima de la mesa el nombre de quien, además de diputado de Sumar, también es secretario general del PCE. Las fuentes consultadas, de hecho, señalan esa como una de las causas por las que Santiago no ha sido considerado para asumir el puesto de portavoz: además de tener un estilo mucho más contundente que el que gusta a Yolanda Díaz, el diputado forma parte de la dirección de IU y lidera el PCE, por lo que no rinde cuentas única y exclusivamente ante Díaz.

Por el contrario, Errejón cuenta con las virtudes que también podrían tener Vidal o Santiago sin las desventajas de esas dos opciones, explican las fuentes de Sumar consultadas. Todos los sectores, incluidos los que más recelan de Errejón, reconocen que es uno de los mejores oradores de todo el grupo parlamentario. Y, en una coalición llena de diputados nuevos sin experiencia, el ex número dos de Podemos cuenta con la veteranía suficiente para hacerse cargo de un puesto que no solo requiere soltura a la hora de hablar con los medios y buena oratoria para intervenir en la tribuna del Congreso, sino también capacidad para negociar con otros grupos y para organizar y gestionar la compleja alianza que es Sumar.

Errejón, además, ya no responde a ninguna lealtad que no sea la de Díaz, puesto que hace unos meses decidió disolver en Sumar la marca Más País, con la que se presentó en 2019 a las elecciones generales y que no había conseguido despegar tras los malos resultados de aquellos comicios. De hecho, en los últimos tiempos el dirigente se ha convertido en uno de los puntales que sostienen la estrategia política de Díaz, y también está jugando un rol clave en el proceso de construcción de las estructuras de Movimiento Sumar, el partido que la vicepresidenta está poniendo en marcha.