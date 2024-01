La marcha de Marta Lois a Galicia obliga a Sumar a buscar un nuevo portavoz apenas cinco meses después de iniciar la legislatura

El grupo parlamentario de Sumar sufre otro sobresalto en su convulso inicio de legislatura. Tal y como adelantó hace unos días 20minutos, la portavoz de la coalición en el Congreso, Marta Lois, abandonará en las próximas semanas su escaño en la Cámara Baja para encabezar la lista de Sumar en las elecciones gallegas de febrero. Y eso obliga a la formación que lidera Yolanda Díaz a encontrar un sustituto para ese puesto fundamental en el grupo parlamentario apenas cuatro meses después de que Lois tomara las riendas, una posición para la que no hay un sucesor claro pero para la que suenan nombres como el de la portavoz adjunta, Aina Vidal.

La elección de Lois como candidata a la presidencia de la Xunta de Galicia no fue la primera opción de Sumar, que trató de convencer a personas como el exalcalde de Santiago, Martiño Noriega, para que se presentasen a los comicios. No obstante, la negativa de Noriega y otros dirigentes ha obligado a Díaz a desarbolar un grupo parlamentario en el que la figura de Lois era una parte fundamental en los equilibrios internos de la coalición. Muy próxima a la vicepresidenta, la todavía portavoz del grupo parlamentario únicamente le rendía cuentas a ella y no formaba parte de ninguno de los grandes partidos que componen Sumar, con lo que Díaz evitaba dar más peso a unos que a otros en el complicado encaje de bolillos de la alianza.

Ahora, no obstante, las opciones para la vicepresidenta se reducen. Los acuerdos de coalición firmados con el resto de los partidos dan a Díaz la potestad de escoger en solitario al diputado que ella considere para asumir las funciones de portavoz. Pero lo cierto es que, de los 26 parlamentarios con los que cuenta el grupo de Sumar, menos de una decena pertenecen a Movimiento Sumar —el partido que comanda la vicepresidenta—, mientras que el resto responde a otras las formaciones que componen la coalición: IU, Catalunya en Comú, Compromís o Más Madrid. Y, de esa decena escasa, hay muy pocos perfiles con la suficiente experiencia y conocimiento institucional como para asumir el cargo de portavoz parlamentario.

Así las cosas, y según las fuentes consultadas, está ganando enteros la opción de que el nuevo portavoz de Sumar en el Congreso forme parte de alguno de los otros partidos que conforman la coalición que lidera Díaz. Por ahora hay pocas cosas claras, ya que Lois ni siquiera ha confirmado cuándo exactamente dejará su puesto como portavoz y su escaño en la Cámara Baja. Pero las fuentes consultadas aseguran que suena con fuerza para asumir el cargo la que ahora mismo es una de las tres portavoces adjuntas de Sumar, Aina Vidal.

Vidal fue una de las grandes apuestas de Díaz en el agrio proceso de construcción de las listas de Sumar para las elecciones generales hace unos meses, y terminó siendo la número 1 por Barcelona y la cara visible de los comuns para esos comicios en lugar de Jaume Asens, la apuesta que hacía el sector más próximo a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Catalunya en Comú, además, se ha posicionado como uno de los grandes pilares de apoyo de Díaz en la construcción de su nuevo partido, si bien la formación también ha dejado claro quiere seguir siendo el único referente del espacio no nacionalista a la izquierda del PSC en Cataluña sin tener que compartir ese protagonismo con Sumar.

Según las fuentes del grupo parlamentario consultadas, el otro nombre que suena estos días para hacerse con más galones dentro de Sumar es el del ex número dos de Podemos, Íñigo Errejón. Muy distanciado desde hace meses de la cúpula de Más Madrid que lidera la ahora ministra de Sanidad, Mónica García, Errejón se ha convertido en uno de los dirigentes más cercanos a Díaz desde la pasada campaña electoral, un peso que, sin embargo, no se ha visto reflejado en puestos de responsabilidad, ya que la vicepresidenta no lo incluyó en la cuota de ministros de Sumar ni tampoco le eligió para ocupar ninguna de las portavocías adjuntas del grupo parlamentario en el Congreso.

Según las mismas fuentes, el puesto para el que Díaz baraja elegir a Errejón es el de portavoz orgánico de Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta. Eso implicaría que el dirigente sustituiría en esa responsabilidad al hasta ahora portavoz orgánico del partido, Ernest Urtasun, que desde hace poco más de un mes compagina este puesto con el de ministro de Cultura. La salida de Urtasun de ese cargo, además de permitirle centrarse en sus responsabilidades como ministro, serviría para equilibrar el peso de los partidos dentro de Sumar si Vidal fuera elegida finalmente portavoz en el Congreso, puesto que los comuns catalanes no acapararían las dos portavocías —del partido y de la Cámara Baja— de Sumar.