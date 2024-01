Sumar promete que Marta Lois dejará su escaño en el Congreso para hacer campaña en Galicia pese al riesgo de no sacar acta allí

Sumar asegura que va a encarar todos los riesgos de presentar como candidata a la Xunta de Galicia a la que es su portavoz en el Congreso de los Diputados, Marta Lois. Fuentes oficiales de la coalición prometen que Lois abandonará "seguro" su escaño como diputada nacional por A Coruña para dedicarse a tiempo completo a preparar los comicios del 18 de febrero, con lo que la dirigente no tendrá que compaginar la precampaña y la campaña con sus obligaciones como portavoz de Sumar en la Cámara Baja. Esa decisión, no obstante, expone a Lois al riesgo de quedarse sin escaño en ninguna institución, puesto que las encuestas reflejan que existe un riesgo real de que Sumar no obtenga representación en el Parlamento de Galicia.

Lo habitual es que los diputados que van a presentarse a otros comicios abandonen su acta para tener las manos más libres para hacer campaña, pero no existe ninguna obligación legal para ello: es incompatible ser a la vez diputado nacional y autonómico, pero no lo es compaginar el escaño en el Congreso con la presencia en una lista electoral para unos comicios y, después, elegir el parlamento en el que se quiere estar. De hecho, más de un candidato ha mantenido su acta en la Cámara Baja ante el miedo a obtener un resultado catastrófico en otra cita electoral: así lo hizo, sin ir más lejos, el candidato de Unidas Podemos a las gallegas de 2020, Antón Gómez Reino, o el candidato de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid en 2021, Edmundo Bal.

Ninguno de ellos obtuvo finalmente representación en los comicios donde se presentaron como candidatos, pero retuvieron su acta en el Congreso hasta el final de la legislatura, algo que ya no podría hacer Lois si, finalmente, Sumar no cambia de idea, pese a que las encuestas muestran un panorama enormemente oscuro para la izquierda no nacionalista a la izquierda del PSOE en Galicia. Ya hace un par de semanas fuentes de Sumar admitían que, en el mejor de los casos, su objetivo será conseguir uno o dos escaños, pero también reconocían lo complicado de alcanzar esa meta, especialmente porque la ley electoral gallega establece una barrera electoral del 5% y, si no se alcanza ese umbral mínimo de votos, la lista de Sumar se quedaría sin representación.

Esa valoración, además, era previa a la última ruptura en el espacio de la izquierda alternativa, aunque ya entonces en Sumar se tenía por muy complicado alcanzar un acuerdo de coalición con Podemos. No obstante, desde hace unos días ya es oficial que Lois, además de con el BNG, tendrá que competir en la izquierda con los morados, ya que las bases de Podemos en Galicia han torpedeado el preacuerdo que firmó la dirección autonómica del partido con la formación de Yolanda Díaz para concurrir juntos a las elecciones, tras el llamamiento del ex secretario general Pablo Iglesias a votar contra ese pacto.

Lois se ha limitado a asegurar que Sumar "lamenta" la decisión de los afiliados de Podemos, que reduce sus opciones para obtener representación en el Parlamento de Galicia. A la izquierda del PSOE, por tanto, habrá tres candidaturas: la del BNG, encabezada por Ana Pontón y que se perfila como gran favorita para ser segunda fuerza; la de Lois, a quien acompañará IU; y la de Podemos, cuya candidata será la concejala coruñesa Isabel Faraldo y que estará respaldada por Alianza Verde, la formación ecologista del exlíder de Equo Juantxo López de Uralde.

Sumar necesitará un nuevo portavoz

Si finalmente Sumar no cambia de planes, la decisión de que Lois deje el Congreso antes de las elecciones gallegas llevará aparejada la apertura de un nuevo frente para Díaz: la elección del diputado que sustituirá a la candidata a la Xunta como portavoz de Sumar en la Cámara Baja. Con las tres portavocías adjuntas del grupo ocupadas por Catalunya en Comú, Compromís y Chunta en un complejo encaje de bolillos, la vicepresidenta necesitará encontrar entre sus parlamentarios a alguien que únicamente le deba obediencia a ella y no a otra organización para ser la cabeza visible del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso.

Por ahora, no obstante, la coalición no ha querido abordar públicamente cómo reorganizará el grupo parlamentario. Preguntada sobre su futuro como portavoz, Lois se limitaba a afirmar hace unos días en una entrevista en El Periódico de Catalunya que, durante la precampaña electoral, "necesariamente" Sumar deberá "hacer alguna transición en lo que tenga que ver con la portavocía" en el Congreso. "Tengo que ir a Madrid a un pleno la semana después de Reyes y ahí empezaremos a hablar de esa transición", planteó la candidata, que aseguró que su "destino" ya "no" está en el Congreso, aunque aún no ha "pensado justo en la fecha" en la que abandonará su escaño.