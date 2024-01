La fórmula para responder a "¿por qué estás buscando un nuevo empleo?" en una entrevista de trabajo

A veces, las preguntas aparentemente más sencillas pueden ser las más difíciles de responder en una entrevista de trabajo. Al plantearnos cuestiones cotidianas y simples, bajamos la guardia y se nos puede despertar un ímpetu de excesiva sinceridad.

Es obvio que cuando uno quiere dejar su empresa actual es porque no está del todo cómodo, o no se considera bien retribuido, o valorado, o se siente estancado, o sus funciones y tareas son tediosas, no hay un buen ambiente laboral, está estresado, o no piensa que tenga un buen jefe.

Si bien, en una entrevista de trabajo no se pretende que el candidato mienta, sí que se espera y se valora que sea asertivo a la hora de expresar sus ideas.

Esto quiere decir que no es lo más adecuado responder a esta pregunta contando las miserias de tu empresa, anclado en la queja (no me tratan bien, mi sueldo es ridículo, los compañeros son unos ineptos...), será más correcto responder en positivo.

Transforma esta actitud y contesta con propósito y enfoque a futuro. La nueva empresa quiere conocer tus prioridades y motivaciones, no tus dramas laborales. Da valor a tu interés por esta nueva compañía y expresa algo así como: "Aunque estoy contento con mi equipo y con mi trabajo, sí que estoy pendiente de ciertas empresas que me atraen. No busco trabajo de forma activa, pero sí que esta oferta ha captado mi atención, las funciones y requisitos que se describen en el puesto vacante encajan muy bien conmigo y con lo que busco para crecer y desarrollarme, también estoy convencido de que puedo aportar mucho a este proyecto gracias a mi experiencia..."

La idea central debe ser que esta oferta a la que has postulado no es 'una más', que no es que simplemente quieras un trabajo nuevo, quieres este, justo este. Esta idea genera una sensación muy positiva en el reclutador, de interés único y de preferencia real por el nuevo proyecto que te ofrecen.