Feijóo pide el apoyo de votantes de Vox y PSOE para que el "sanchismo no gobierne Galicia" tras el 18 de febrero

Los partidos están empezando a poner toda la carne en el asador a menos de un mes de que se celebren en Galicia elecciones autonómicas, y este domingo ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que ha hecho precampaña en su Ourense natal a favor de Alfonso Rueda, el candidato a repetir como presidente de la Xunta.

Feijóo ha hecho un llamamiento a votantes tanto de Vox como del PSOE para evitar que llegue al gobierno de la Xunta un "multipartito" liderado por los secesionistas radicales de izquierdas del BNG y su candidata, Ana Pontón.

Por eso, Feijóo ha pedido "concentrar" el voto en la candidatura que lidera Alfonso Rueda para evitar que "el sanchismo no gobierne Galicia" a partir de los comicios del próximo 18 de febrero.

"A quien me votó a mí durante los últimos 15 años, yo le pediré que confíe en Alfonso Rueda el 18 de febrero. A quienes nos votaron muy recientemente el 23 de julio, les pediré que confíen en Alfonso Rueda el 18 de febrero", ha dicho Feijóo en su acto de Ourense, la XXVI Interparlamentaria del PP, bajo el lema 'Cumplir con la palabra'.

Feijóo se ha dirigido a los votantes del PSdeG, a quienes cree que Pedro Sánchez "ha tomado el pelo" y "mentido", porque "el programa electoral que se está aplicando en España no es el del PSOE sino que es el de Junts, el de Bildu y el de ERC".

"Le pediré también a los que votaron al Partido Socialista en Galicia que confíen en el presidente Rueda el 18 de febrero", ha dicho el presidente del Partido Popular.

Sin confianzas con las encuestas

Aunque Feijóo ha calificado a Alfonso Rueda como "uno de los políticos con más experiencia autonómica de España", ha lanzado un aviso de no confiarse ante lo que recogen las encuestas porque "por un puñado de votos se puede estar dentro o fuera" y, según ha recalcado, "es mucho mejor estar dentro".

"Os puedo asegurar también que si hacemos una buena campaña, que si no nos creemos que vamos a ganar, que si no damos un balón por perdido, si no damos un voto por perdido, si estamos en todas las aldeas, en todos los pueblos y en todos los lugares de Galicia, si el Partido Popular sale a la calle con hambre y con ganas, os puedo asegurar que el día 18 de febrero será un gran día apuntado en la historia de Galicia", ha aseverado el que fuera presidente de la Xunta.

"Nos importa a Galicia porque los intereses generales tienen que estar siempre por encima de los intereses personales y de los intereses partidistas. Nos importa a Galicia porque no le deseamos el desgobierno que está teniendo el Gobierno de la nación", dijo Feijóo en el acto.

El líder de los populares ha insistido en la importancia de "concentrar" el voto en Rueda porque "lo otro es un multipartito" y ha llegado a decir que el candidato de los socialistas a la Xunta "no es de su partido" sino del BNG, en alusión a Ana Pontón.

"Con Sánchez todo está en venta"

Además, Feijóo ha arremetido contra Sánchez, y ha recordado que con el presidente del Gobierno hay que estar "preparados para cualquier cosa", porque con él "todo absolutamente en España está en venta".

Feijóo dice que no le extraña "que el independentismo" esté "henchido de una enorme soberbia diciéndole a todos los españoles 'aquí se va a hacer lo que nosotros digamos'", ha dicho.

Mientras el PP se centra en los "problemas", el PSOE lo hace en "subastas privadas patrocinadas por el Gobierno de España" para poder seguir en el poder, dijo el líder de los Populares.

Tras decir que los socialistas "ha perdido la bandera de la igualdad", Feijóo ha destacado que en la última convención socialista "sólo se ha hablado de los beneficios y de los privilegios para unos pocos", en alusión a la ley de amnistía, y "nada de cómo se puede mejorar el futuro de los españoles".

"Y todo absolutamente en España está en venta. Comercian con la calidad democrática, con las instituciones, con los presupuestos del Estado, con los derechos de los españoles y con la dignidad de los demás porque ellos hace tiempo que han perdido la suya", ha dicho Feijóo.

"La ambición y el interés personal de Sánchez impide descartar cualquier posibilidad excepto que actúen con la responsabilidad de un hombre de Estado", dijo. "Y con este Gobierno los españoles debemos de estar preparados para cualquier cosa y me remito sólo lo que ha ocurrido esta semana", agregó Feijóo.

Feijóo ha ironizado con las palabras de Sánchez, esta semana, que dijo que "no ha pactado con Bildu". "Probablemente piense que Pamplona está ya fuera del territorio nacional y que no forma parte de España", afirmó el líder del PP.

Según Feijóo, el presidente del Gobierno "sigue negociando el futuro de los españoles y solo dan cuenta a un mediador salvadoreño". "Habrá que invitar a las convenciones para que nos explique realmente qué es lo que se está pactando", ha añadido.

Feijóo se ha mostrado sorprendido al escuchar al jefe del Ejecutivo sostener en el foro de Davos "que hay que defender la democracia" cuando él "coloniza" las instituciones democráticas y las "instituciones del Estado, "trampea en el Congreso de los Diputados" y "está protagonizando el mayor retroceso democrático desde la Transición".

"Defiende la convivencia y dice que la convivencia consiste en amnistiar a unos políticos siempre que esos políticos me hagan presidente del gobierno, si no, no", ha dicho el líder de la oposición.