Ana Dávila: "Nuestros centros están tensionados por la llegada sin control de inmigrantes a Barajas"

Los servicios asistenciales de la Comunidad de Madrid cambiarán de paradigma a lo largo de esta legislatura con el nuevo modelo que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales pretende introducir. Trámites más ágiles, escucha activa a los usuarios de los servicios de dependencia, nuevos estándares para hacer más hogareñas las residencias, son algunos de los cambios que se aprobarán para reorientar el sistema hacia uno centrado en la persona. La titular del área, Ana Dávila, visita la redacción de 20minutos para explicar todos estos cambios y analizar los temas de actualidad que afectan a la región, como la llegada de menores migrantes al aeropuerto de Barajar, entre otras.

¿Tienen los recursos para atender a todas estas personas?Resulta difícil trabajar así. Podemos adaptar nuestros recursos, pero necesitamos el número, el plan para estas personas, si se van a quedar o no. La información que nos trasladó el anterior ministro es que no iban a permanecer aquí, pero estamos viendo lo contrario. Yo le pregunté al ministro si había menores, personas con discapacidad o con problemas específicos y me dijo que no, pero ya están aflorando esas situaciones. Nosotros necesitamos saber si requieren de alguna atención específica. Porque pueden tener un problema de salud mental, puede tener un problema conductual. Si se trata de menores, pues habrá que actuar en la escolarización, en la reagrupación familiar o en la búsqueda de familiares en el territorio español. Esa es la información que solicitamos.