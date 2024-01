La importancia de saber cómo afrontar la discapacidad: "No hacerlo provoca mucha infelicidad"

Las personas con discapacidad tienen el doble de riesgo de sufrir depresión y, por tanto, un mayor riesgo de suicidio. Entre los factores de riesgo asociados a la discapacidad encontramos la dificultad de participación social, la falta de accesibilidad, la baja autoestima o la soledad no deseada.

Aunque cada vez la sociedad está más concienciada de la importancia de cuidar la salud mental, los recursos públicos aún escasean, por eso es tan importante la labor de las asociaciones para paliar esta escasez de recursos.

Convives con espasticidad es una de esas asociaciones que intentan paliar esta falta de recursos, en su caso a través de la Escuela Online de Afrontamiento Activo de la Discapacidad, que el año pasado ayudó a más de 2.000 personas a afrontar la discapacidad y a mejorar su salud mental, "aceptar que la discapacidad es un factor de riesgo a nuestra salud mental por distintas causas entre ellas, como la falta de accesibilidad, el dolor crónico o la alta tasa de desempleo, es un paso esencial para transformar nuestra realidad y no perder la esperanza ni la ilusión por la vida", asegura Claudia Tecglen, presidenta de Convives con Espasticidad, psicóloga, coordinadora de la Escuela.

Por la Escuela, que consta de tres módulos centrados en el afrontamiento activo de la discapacidad, la inclusión laboral y la prevención del suicidio, pasan usuarios de todo tipo que, por un módico precio, puede acceder a estos contenidos. Entre los más numerosos, las propias personas con discapacidad, pero también sus familiares cercanos, que buscan herramientas que les ayuden a afrontar la discapacidad de sus seres queridos y la cuidar de la salud mental de ambos.

Ana, por ejemplo, recurrió a la escuela tras dos intentos autolíticos de su hermana, con discapacidad social, "acudí a Convives gracias a una amiga, que ya era usuaria. El módulo de prevención del suicidio ha sido fundamental para mí y mis padres, nos ha servido en saber cómo ayudarla y sobre todo a mí a no sentirme tan culpable. Además, aunque desde el comienzo se advierte que no sustituye la consulta presencial y se anima a ir al especialista es de gran ayuda, la sanidad pública te da cita de pascuas a ramos ¿y mientras tanto?", se queja.

He empezado a notar que no es todo malo, soy un poco más feliz

La importancia de aprender a quererse

"Tío, tú vales mucho, pero si no te das cuenta nadie puede convencerte”, recuerda Javier, de 23 años, que le dijo Claudia Tecglen. Javier, con una gran discapacidad física, una tretraparesia espástica provocada por la parálisis cerebral, disartria y sialorrea, confiesa que nunca ha pensado que podría trabajar, hasta que le animaron en la Escuela, "tengo varios cursos hechos, pero la verdad es que hasta hace bien poco no salía de casa. Esto es algo que estoy empezando a cambiar desde que entre en Convives", asegura "allí siempre te escuchan, poca gente tiene paciencia y ella siempre me repite que tengo mucho que decir y que quien no me quiera escuchar, pierde. Lo dice de verdad, no con lastima, así que me decidí a probar. Y la verdad es que me ha servido".

Desde entonces, puede que aún no ‘se quiera’ como le gustaría, pero reconoce que ha avanzado mucho al respecto, “los psicólogos se ponen en tu piel y, aunque todavía no he aprendido a quererme bien, ya no me odio y utilizo mi diario de buenos momentos. He empezado a notar que no es todo malo. Además, gracias al módulo de empleo y emprendimiento estoy valorando posibilidades. Soy un poco más feliz”.

María, que vive la discapacidad tanto en primera como en ‘segunda’ persona, nunca ha pensado que no pudiera seguir con su vida, pero la escuela le ha ayudado a enfrentarse a situaciones nuevas, "por un accidente de tráfico, tuve que dar una vuelta a mi vida y dejar mi anterior trabajo, tengo una discapacidad física, pero esta no me ha impedido hacer grandes cosas", asegura, "ahora estoy prejubilada, pero sigo estando involucrada en el mundo de la discapacidad. Además, soy madre cuidadora de dos personas con discapacidad",

La Escuela Convives la ha ayudado a "conocer sobre la discapacidad y tener otras opciones para continuar con mi vida. He podido acceder a temas como el empleo y a abordar estrategias contra la depresión y la ansiedad. Una que me llamó mucho la atención es la del suicido, ya que por circunstancias personales me afecta y me ha ayudado a comprender más este tema"

Por un accidente de tráfico, tengo una discapacidad física, pero esta no me ha impedido hacer grandes cosas

Un tema "para no dejar en el olvido"

El tema de la salud mental sigue siendo una gran asignatura pendiente en la sociedad. Aunque cada vez hay más conciencia de su importancia, esta conciencia no se traduce, al menos de momento, en políticas públicas que faciliten el acceso a los más vulnerables o susceptibles de padecer problemas de este tipo, por eso esta falta de recursos es todavía más dañina en las personas con discapacidad, "esta batalla la doy por perdida", nos contaba resignado Miguel.

Claudia no se dio por vencida, por eso, en base a su propia experiencia, decidió crear una Escuela para ayudar a personas que no afrontan adecuadamente su discapacidad o la de su familiar, "algo muy complicado y que les provoca una infelicidad total", insiste.

El éxito de la Escuela Convive hace aún más evidente la necesidad de recursos como este, "antes de la Escuela on-line creamos dos Escuelas de Afrontamiento Activo presenciales en dos hospitales de referencia en 2015 y 2018. Los resultados fueron tan espectaculares y recibimos tanta demanda de todas las comunidades autónomas que la única forma de cubrirlo era crear la Escuela Convives: 1ªEscuela Online de Afrontamiento Activo de la Discapacidad. Tenemos alumnos con cualquier tipo de discapacidad, nuestros materiales son accesibles para personas con discapacidad visual e intelectual", recuerda Claudia.

Habría que crear una red asistencial de salud mental efectiva, tanto para las personas con discapacidad como para las familias

Claudia no sólo lo cree, sino que está segura de lo necesarios que son recursos como este, "las personas usuarias así nos lo trasmiten. En Convives con Espasticidad todos los proyectos nacen tras escucharlas. La primera Escuela se propuso desde mi propia experiencia yo empecé a ser feliz cuando pase del ‘¿por qué a mí?’ Al ‘para que yo haya encontrando mi propósito vital y dejemos de torturar por el ‘¿y si no tuviera discapacidad?’.

Los usuarios corroboran su opinión, y, como asegura María, “faltan muchos recursos como la Escuela Convives, porque cuando una persona se ve afectada por una discapacidad sobrevenida no sabe qué hacer en esos momentos. Y lo mismo ocurre con sus familiares y se necesita más información".

El modelo actual no responde, ni muchos menos, es esa necesidad, "se cuida más que antes la salud mental, pero no es lo suficiente, y es un tema que no se debería dejar en el olvido. Habría que crear una red asistencial de salud mental efectiva, tanto para las personas con discapacidad como para nosotros, las familias", añade Ana.