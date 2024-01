¿Hasta cuándo felicitar el año? Esto es lo que marca el protocolo y la tradición

Hace ya dos semanas desde que el reloj de la Puerta del Sol marcó las doce para darle la bienvenida al 2024. Sin embargo, hay una frase que nos sigue acompañando en el trabajo, en el gimnasio, con amigos y allá donde vamos: ¡Feliz año! Pero... ¿Sabe alguien cuando hay que parar las felicitaciones?

Aunque muchos de los ciudadanos responden que sólo lo hacen el día después de Nochevieja, más tarde acaban admitiendo que quizás se alargue un poco más. "Hasta el uno de enero nada más... bueno hasta el cinco", cuenta una madrileña.

Al preguntar a una pareja de españoles, ella dice que "hasta el día dos, ya está". Pero rápidamente su compañero extiende la fecha: "Día dos... día tres de enero", admite pensativo.

Hay otros que, bien por orgullo o por no pecar de excesos, deciden no felicitarlo y esperar a que les feliciten. "Yo nunca lo felicito, a mí me lo felicitan y digo igualmente", asegura una joven.

Lo cierto es que dependiendo de a qué creencia nos agarremos, el fin de las felicitaciones de año nuevo llegará en un momento u otro. Para los que toman como referencia el día de la epifanía, la fecha límite será el 6 de enero. "Todo el mundo se quiere, pero a partir del día 6 ya se acabo la paz y el amor", explica entre risas de una de las entrevistadas.

Los cristianos, por su parte, alargan un poco más este periodo. El 2 de febrero sería para ellos el último día para poder desear un prospero 2024 a los mas allegados, pues es ese día cuando se celebra la Candelaria, justo 40 días después de la Navidad.

Para los que se rigen por el refranero español, "hasta San Antón, Pascuas son", así que podrán felicitar el año hasta el 17 de enero a todo el que deseen.

Sin embargo, hay otros que deciden pasar por alto el protocolo y deciden ampliar este plazo hasta haber felicitado a todas las personas a las que no han vuelto a ver desde antes del 31 de enero del año anterior. Lo que está claro es que, sea cuando sea, todos quieren prosperidad para sus seres queridos durante los próximos 12 meses.