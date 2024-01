Comienza la temida 'cuesta de enero': estas son las claves que te ayudarán a sobrevivir a la subida de precios este mes

La cuesta de enero supone un gran desafío para los españoles que, tras las compras navideñas y la subida de precios del año nuevo, encuentran especialmente difícil llegar a fin de mes. Este año, debido a la inflación, sobrevivir al primer mes del año se ha convertido aún más en una ardua tarea.

"La cuesta de enero es un fenómeno cíclico anual de acumulación de deuda. Llega un momento en el que las deudas se empiezan a acumular por varios motivos o causas", explica a 20minutos Víctor Fermosel, profesor del EAE Business School. El primero de estos motivos es que acabamos de terminar un período de fuerte gasto; y el segundo, que se produce una actualización de los precios de muchos servicios.

Sin embargo, aunque este fenómeno ocurre generalmente durante el primer mes del año, la realidad es que ya se extiende hasta febrero. "Es en enero cuando tenemos la necesidad de seguir tirando de tarjetas de crédito y en febrero tenemos que afrontar su pago por excesos realizados", apunta Fermosel, quien indica se la este periodo podría rebautizarse como "la cuesta de enebro".

Este año la inflación es más fuerte y hace "más difícil es afrontar los costes para poder hacer lo mismo que se hacía antes", apunta el profesor del EAE Business School. Sin embargo, según él, durante la cuesta de enero "es posible ahorrar como cada mes si se ha planificado de una manera adecuada, no es fácil pero tampoco imposible". Estas son las claves que te permitirán sobrevivir a la cuesta de enero:

1. Aplicar medidas de consumo eficiente

Gastar por encima de nuestras necesidades puede hacer que tengamos que asumir riegos y peligros innecesarios, por eso, es recomendable ser consciente de los límites que tenemos a la hora de consumir. Sin embargo, si ya hemos gastado más de la cuenta, Víctor Fermosel recomienda "pagar primero las deudas a corto plazo, puesto que esto nos puede traer problemas mayores en el futuro".

2. Analizar y planificar

Los expertos de Kelisto.com recomiendan hacer un análisis de las tarifas que tenemos contratadas, pues "es muy común que tengamos contratadas coberturas que realmente no necesitamos". Además, es interesante hacer una planificación rígida de los gastos mensuales. "Hay que analizar los gastos fijos y posibles variables que tengamos y adecuarlos a nuestros ingresos", explica el profesor del EAE Business School.

3. Hacer un seguimiento de la planificación

Es importante hacer un seguimiento del progreso de la planificación, pues esto nos ayudará a visualizar el ahorro de cada semana y motivará a seguir con el plan. "Si el resultado del seguimiento es exitoso refuerza el mensaje y te vas a sentir mejor; y si es fracaso lo que se esta produciendo puedes analizar cuales son esas desviaciones y tratarlas de resolverlas", apunta Víctor Fermosel.

4. Comparar precios

Desde la Asociación Española de Consumidores (Asescon), recomiendan no hacer compras compulsivas, pues consumir de manera más detenida y comparando precios, puede ayudarte a ahorra grandes cantidades de dinero. En este sentido, Internet supone una buena herramienta a la hora de comprar, pues es donde normalmente se encuentran más ofertas y donde pueden canjearse los cupones de descuento.

5. Pagar en efectivo

Cada vez es más frecuente hacer uso de tarjetas de crédito y de débito para hacer nuestras compras. Este método de pago hace que, en muchas ocasiones no seamos conscientes del dinero que estamos gastando. La Asescon recomienda pagar en efectivo para controlar mejor el gasto y no caer en la trampa de comprar aquello que no nos podemos permitir.

6. No pagar la deuda con más deuda

Tal y como explicaba anteriormente Víctor Fermosel, muchas de las compras de Navidad se realizan con tarjetas de crédito. Esto hace que, una vez la festividad ha llegado a su fin, nos encontremos con deudas difíciles de asumir. Por ello, es recomendable no pedir prestamos para pagar la deuda siempre que sea posible.