Qué hacer este finde en Madrid: 'Invasión vintage', 'La Argentina en París' y un homenaje musical repleto de estrellas

Teatro. 'Feriantes' en el Centro Dramático Nacional

Un homenaje a la feria, a los trashumantes de los artilugios, cacharros y atracciones que recorren España desplegando sus apechusques por las ciudades y pueblos durante las fiestas de cada zona. Es lo que se ha propuesto El Patio Teatro con el estreno absoluto de Feriantes, un montaje de teatro de objetos escrito y dirigido por Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López. La documentación para dicho empeño se ha realizado a partir de entrevistas a trabajadores que ponen en pie sus estaribeles, los actores principales de las ferias: los feriantes.

Nuestro plan teatral nos lleva al mundo de la feria de la mano de El Patio Teatro. Luz Soria

El objetivo de los autores es tan estimulante como ofrecer "una pieza de teatro documental que trata de acercar al público, con mucho cariño, lo que se esconde detrás de la música, del ruido y de las luces. Llevar a escena una feria y que el espectador salga del espectáculo con la sensación de haber pasado una tarde en las barracas".

Dentro de los diferentes aspectos del mundo de la feria, El Patio Teatro centra su mirada en la vida viajera de los feriantes, nexo de unión con las compañías de teatro y antiguos cómicos de la legua que viajan, de pueblo en pueblo, para contar sus historias.

'Feriantes' se presenta en el Centro Dramático Nacional para reflejar la vida nómada de sus actores. Luz Soria

Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López explican que "sobre todo nos ha atraído la forma de vida de un pueblo nómada. De un gremio que ha recorrido los pueblos de España durante décadas vendiendo alegría e ilusión. Un pueblo del que no estamos tan lejos, un pueblo que nos ha abierto sus puertas con generosidad y amabilidad. Un pueblo del que ahora, aunque sea de una forma temporal, nos sentimos habitantes".

La puesta en escena transporta al público a las barracas de feria gracias a la escenografía e iluminación de El Patio Teatro, el vestuario de Martín Nalda y Amparo Cámara y la música de Nacho Ugarte. Apresúrense porque no quedan entradas más que para los últimos días de representación.

Del 10 y el 28 de enero | Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero | 25 euros

Concierto de homenaje a María Dolores Pradera

En 2024 se conmemora el centenario del nacimiento de María Dolores Pradera, una de las artistas más importantes de este país, voz de una belleza delicada pero rotunda, que siempre enlazó los aires llegados de América con nuestra tradición hispana. Madrileña con una brillante trayectoria como actriz y cantante, fue reconocida internacionalmente y llenó los escenarios de una elegancia hoy casi imposible de encontrar.

El concierto de este fin de semana servirá de homenaje a la gran María Dolores Pradera. Cedida

En el año del centenario se celebrarán diversos eventos en recuerdo y reconocimiento a sus valores artísticos. Exposiciones, documentales y como no, un excelente espectáculo musical en uno de los escenarios más relevantes de nuestro país, el WiZink Center de Madrid.

El próximo domingo 14 de enero, amigos y compañeros de profesión nos brindarán un extraordinario concierto interpretando los temas más emblemáticos de nuestra querida María Dolores. El listado de participantes es apabullante: Raphael, Víctor Manuel, Pasión Vega, Los Sabandeños, Lolita, Diana Navarro, Carmen París, Estrella Morente, Juan Valderrama, Rosa León, Amancio Prada, Pipo Prendes, José Mercé y Sole Giménez, serán los artistas que nos harán emocionar con hermosas canciones, aunque seguro que hay sorpresas de última hora.

Sonarán temas como Amarraditos, Fina estampa, La flor de la canela, Que te vaya bonito, Habanera imposible, Como han pasado los años, Limeña, Las ciudades, Lágrimas negras, Gracias a la vida, El mundo que yo no viva, entre otras. Además, la gala será conducida por José Sacristán, gran actor y buen amigo de María Dolores. No se demoren, porque quedan muy pocas entradas a la venta.

14 de enero. 19:30h. | WiZink Center | de 50 a 65 euros (las que quedan)

'Invasión vintage' en El Retiro

Los nostálgicos de lo vintage tienen una cita obligada en Madrid en el Parque del Retiro, más concretamente en el Centro Cultural Casa de Vacas, lugar que hasta el 28 de enero se verá afectado por una pacífica Invasión vintage. Los productos y personajes más destacados desde los años 70 hasta hoy cobrarán relevancia y compartirán espacio: películas, series, videojuegos, revistas, cómics, dibujos animados, juguetes, música y tecnología. Todo ello con entrada gratuita.

La exposición vintage que se ofrece en Casa de Vacas es uno de nuestros planes para el finde. Cedida

Son más de 1.000 piezas icónicas certificadas que nos permiten constatar cómo ha cambiado la sociedad desde los años 70 hasta nuestros días -no siempre a mejor- y cómo las marcas se han adaptado a los nuevos códigos y mercados.

Cintas VHS y cassettes, consolas, piezas firmadas por el creador de Spiderman, Stan Lee, o por los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd de Regreso al Futuro. También se exponen los primeros disquetes del Apple II con la dedicatoria del co-creador de Apple, Steve Wozniak.

Jean-François Rouzé, CEO de The Vintage Company, startup organizadora de la exposición, explica que "los más mayores viajarán en el tiempo recordando su infancia, y los más pequeños de la casa conocerán, de primera mano, cómo se divertían sus padres y abuelos".

Algunos de los objetos que forman parte de la exposición 'Invasión vintage'. Cedida

La exposición también cuenta con varias zonas ambientadas con decoración original de los años 70, 80 y 90. De este modo se recrean míticas películas de ciencia ficción o escenarios de los súper héroes más importantes. Se ha habilitado un salón de dibujos animados, un salón del videojuego, un kiosco del TBO español, el cuarto de aventura y fantasía, y el indispensable rincón del anime y cartas Pokémon, entre otras.

El público que visite la exposición también podrá disfrutar viendo una colección de figuras a tamaño real de personajes emblemáticos del cine y del cómic, como Superman, E.T., los Gremlins, Batman, y algunos Droids del universo de Star Wars. No se encaprichen con ellas porque no estarán a la venta.

Hasta el 28 de enero de 10.00 a 21.00 horas de lunes a domingo | Centro Cultural Casa de Vacas | entrada gratuita

Danza. De 'La Argentina en París' a 'El Bosque'

Un salto en el tiempo desde los años veinte del pasado siglo hasta la actualidad; a la par que un arco espacial del Théâtre Fémina de París hasta la Sala Cuarta Pared de Madrid. Es nuestra doble propuesta de danza para este fin de semana, compuesta por un par de espectáculos de pequeño formato pero con interés sobrado.

Una escena del ballet 'El contrabandista' que se programa este fin de semana. ©Dolores Iglesias-Archivo Fundación Juan March

Siguiendo un orden cronológico, la Fundación Juan March dedica su espacio a la figura de Antonia Mercé 'La Argentina' (1890-1936), una renovadora e impulsora de la danza española en el siglo XX que se prodigó en París con gran alborozo al frente de los 'Ballets Espagnols'. La Argentina en París es el programa representado y consta de dos ballets para ocho bailarines, coreografiados y dirigidos por Antonio Najarro. Dos espectáculos que 'La Argentina' diseñó para su compañía en 1928.

El contrabandista, con música de Óscar Esplá, narra el flechazo surgido entre 'El Tempranillo' y la condesa Eugenia de Montijo, cuando el cordobés levantisco aparece de improviso en una mansión repleta de féminas, huyendo de una partida de caza. El atractivo ejercido por el trabuco y el sombrero bandolero en la joven noble da pie a algunas mazurcas y fandangos, al vuelo de la falda de la anciana condesa de Montijo, madre de la protagonista, que también aparece en escena.

Una muestra del vestuario que se luce en el espectáculo 'La Argentina en París'. ©Dolores Iglesias-Fundación Juan March

El segundo ballet es Sonatina, más onírico y con música de Ernesto Halffter. Sirvió de inspiración para el argumento un conocido poema de Rubén Darío que se puede leer proyectado mientras los músicos -violonchelo y guitarra dirigidos desde el piano por Manuel Baselga-, amenizan el interludio. Una princesa, sus damas de honor, un dragón muy sugerente, una gitana y hasta un príncipe payo aparecen en este breve divertimento danzable que, como el primero, ha sido dirigido escénicamente por Carolina África.

Se proyectan sobre una tela ilustraciones y bocetos de la época y se emplea un maravilloso vestuario diseñado por Yaiza Pinillos.

De 1928 a 2023, para aterrizar en la Sala Cuarta Pared, que abre su temporada de danza con Mario Bermúdez Gil, Premio Ojo Crítico de Danza 2023 (RNE) y Premio Max a Mejor intérprete masculino de danza en 2023, precisamente por el espectáculo que presenta este fin de semana: El bosque.

Una escena de 'El bosque' por Marcat Dance en la Sala Cuarta Pared. Marcat Dance

El Bosque es un canto a la imaginación y la fantasía; un viaje sensorial a las profundidades del bosque, entre la maleza, los árboles y los senderos que nutren este ecosistema y todo el imaginario que se dibuja en su contorno. A través del movimiento, la música en directo y una cuidada iluminación y vestuario, la obra nos adentra en esa atmósfera floresta en la que perdernos y reencontrarnos, creando un mundo misterioso y vivo; aterrador y maravilloso; plagado de claroscuros y dualidades que se difuminan y entremezclan cuando nos adentramos en el corazón del bosque.

'La Argentina en París': del 12 al 14 de enero | Fundación Juan March | Entrada gratuita

'El Bosque': 12 y 13 de enero | Sala Cuarta Pared | 14 euros

Clásica. Una gran sinfonía de Bruckner y la violonchelista Camille Thomas

Seguimos con otra doble propuesta de música clásica. El comienzo del nuevo año para la Orquesta Nacional de España (ONE) se hará por todo lo alto, interpretando una obra colosal de Anton Bruckner. La Octava sinfonía del compositor austríaco requiere de un gran número de músicos, por lo que en ocasiones se debe reforzar la plantilla con solistas externos. Pero si extraordinario es el número de instrumentistas, no lo es menos la intensidad de una partitura que alcanza una hondura realmente impresionante.

Dividida en cuatro movimientos, posee un Adagio que queda grabado en nuestra memoria desde el primer momento en que se asiste a su ejecución, que en mi caso fue nada menos que con Riccardo Chailly al frente de la London Symphony Orchestra, allá por el año 96. En esta ocasión la escucharemos dirigida por el titular de nuestra orquesta, David Afkham, en unas veladas que se adivinan apasionantes.

El director de orquesta David Afkham Gisela Schenker

El estreno de la Octava de Bruckner en 1892 fue acogido con una insólita expectación: aparte de diversos miembros de la familia real austríaca, entre el gremio de compositores acudieron Brahms, Hugo Wolf y Johann Strauss, así como Siegfried Wagner, hijo del compositor homónimo.

Pero no es la única cita de interés en el terreno de la música clásica, ya que la joven violonchelsta francesa Camille Thomas, estrella de Deutsche Grammophon, debuta con la Orquesta Sinfónica de RTVE como solista del concierto para chelo y orquesta 'Never Give Up', que compuso expresamente para ella el famoso pianista y compositor turco Fazil Say.

La francesa ha triunfado con The Chopin Project, publicado el mes de junio pasado, un triple disco que traza la historia de Chopin a través de tres capítulos y cuenta con la participación, entre otros, del famoso violinista Daniel Hope, los pianistas Julien Brocal, Julien Libeer y Lucas Debargue, o la conocida cantante y actriz Jane Birkin, en su última actuación musical antes de fallecer.

El programa comienza con con la obra Caleidoscopio sinfónico op. 61 del compositor y crítico musical catalán Xavier Montsalvatge; y en la segunda parte se ofrecerá una selección de las Suites del ballet Romeo y Julieta del compositor ruso Sergei Prokofiev (1891-1953) que escribió entre 1936 y 1938. La segunda suite contiene momentos muy popularizados como la Danza de los caballeros. Estará al frente de la Orquesta Sinfónica RTVE su director titular Christoph König.

ONE: del 12 al 14 de enero | Auditorio Nacional | desde 12 euros

RTVE: Jueves 11 y viernes 12 (19:30) | Teatro Monumental | desde 16 euros

Cine familiar. 'El Cid, la leyenda' en la Filmoteca Española

Las sesiones infantiles de la Filmoteca Española nos acercan en este caso a una figura histórica muy enraizada en nuestro país, con una película realizada hace ahora veinte años por el director y guionista José Pozo: El Cid, la leyenda.

Rodrigo Diaz de Vivar, hijo de un noble castellano, combina la educación en la corte junto a su mejor amigo Sancho y primogénito del Rey, con las furtivas visitas a su amada Jimena. Sin embargo, tras la muerte del Rey Fernando, Rodrigo se ve envuelto en conspiraciones que acabarán con la vida de Sancho y la coronación del infante Alfonso. La película se centra sobre todo en la relación de amor y en el sacrificio que Rodrigo hizo por su Castilla, su rey y su futura esposa.

La película 'El Cid, la leyenda' (2003) es nuestro plan cinematográfico para los más pequeños. (fotograma de la película)

La Filmoteca ofrece en sus notas las palabras de uno de nuestros críticos cinematográficos para comentar una película que seguro hará las delicias de pequeños y mayores, porque resulta visual y musicalmente impresionante: "La película se presenta como una evocación aventurera y, sobre todo, mitológica de Rodrigo Díaz de Vivar. No olvidemos que no estamos ante la vida, sino ante la leyenda del Cid. Todos los momentos de acción están resueltos con un brillante sentido del espectáculo, que realza la espléndida partitura épica de Óscar Araujo".