Raphael cuenta en 'El Hormiguero' su receta para cuidar la voz: "La gente que no canta no lo necesita"

Raphael fue el primer invitado de El Hormiguero en su última semana de emisión en 2023, donde presentó la reedición de su último disco de estudio, Victoria Tour Edition, con el que ha estado de gira por todo el país.

El artista charló con Pablo Motos sobre un suceso que tuvo en la gira, y es que tuvo que suspender varios conciertos por un resfriado: "Es lo que tiene, si un cantante se resfría no puedes cantar, te curan, pero tardas unos días", explicó el artista.

El presentador también le pidió a su invitado algunos consejos para cuidar la garganta: "No fumes, no bebas, no trasnoches, cuídate del relente de la noche que es mortal. Hay que ser muy formal en esta profesión, como en todas. Es muy rentable ser formal", explicó Raphael.

"Cuido mi voz todos los días. Si no la oigo me pongo nervioso", añadió. Pero el conductor del programa no se quedó satisfecho, y le dijo al invitado que desvelara su receta.

"Ha salvado a varios invitados y gente del equipo", comentó Motos. Raphael le dijo que se trataba de "agua, bicarbonato, glicerina líquida y limón, para hacer gárgaras. Es muy bueno, pero tienes que estar mal, para gente que no canta no lo necesita".