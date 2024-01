Díaz acusa a Podemos de "golpear" a los trabajadores y les afea haber votado con PP y Vox contra el subsidio de desempleo

La reforma del subsidio de desempleo se le ha atragantado al Gobierno y no salió adelante este miércoles en el pleno del Congreso, y en ese escenario la vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha ido contra Podemos por su voto en contra de la medida. "La derecha, la extrema derecha y Podemos han recortado los derechos de los parados", comentó Díaz este jueves a su llegada a la reunión informal de ministros de su ramo de la UE celebrada en Namur (Bélgica). Así, ha acusado a los morados de sumarse al PP y Vox para "golpear" a los trabajadores.

De los tres decretos que estaban en liza en la votación, pendientes también de la decisión de Junts, este ha sido el único que ha caído, entre duras críticas por parte de Podemos contra la falta de negociación con ellos desde Moncloa. La reforma del subsidio de paro, además, va vinculada al cuarto pago de fondos de recuperación europeos, que asciende a 10.000 millones de euros y que ya ha sido solicitado por Moncloa. No obstante, sin este paso se queda en el aire una parte de estas ayudas.

En su crítica, la vicepresidenta puso ejemplos de quiénes son los que salen perdiendo al quedar esta reforma en el aire, aunque no iba a entrar en vigor hasta el mes de junio. "Esto lo han hecho PP, Vox y Podemos. Han votado no a que los parados que cobren un subsidio de 480 euros lo percibieran con un importe de 90 euros más al mes. Han votado no al permiso de lactancia de hasta 28 días. Han votado no'a que los trabajadores que perciban un subsidio lo compatibilicen con una actividad laboral. Han dañado a nuestro país", resumió la líder de Sumar.

Con todo, Díaz no quiere tomarse la decisión de Podemos como una cuestión personal, o como una especie de venganza después de que los diputados morados se pasaran al Grupo Mixto en el Congreso. "A mí sólo me afectan personalmente las cosas de la gente a la que quiero", concluyó la vicepresidenta del Gobierno desde Bélgica.

Con todo, el Pleno de este miércoles fue casi infinito -duró más de 12 horas- y de lo más surrealista por lo ajustado de la votación. Había quien se acordaba de la agónica votación con la que se aprobó la reforma laboral de Díaz gracias a un error de un diputado del PP. Los diputados estaban en sus escaños a las nueve de la mañana, cuando el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, comenzó a defender uno de los decretos.

El llamado ómnibus, por incluir en el articulado varias reformas de diferentes ámbitos. "Cuando llegue el momento de votar, les pido que piensen en las personas que estamos representando y no en intereses partidistas", dijo el 'superministro', en línea con el argumentario desplegado desde Ferraz en los últimos días. Los temas a debatir se iban entremezclando en los diferentes puntos, aunque todos tenían en mente una hora: las tres de la tarde, la hora límite para votar telemáticamente.

Finalmente, se retrasó media hora tras denunciar el PP problemas en el sistema de votación. Ahí empezaron los nervios y la incertidumbre, mientras el hemiciclo debatía las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía de PP y Vox, que decayeron con los votos de la mayoría de la investidura. Sobre las seis de la tarde, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dio a conocer los resultados de la votación. Fue entonces cuando se confirmó la aprobación del decreto ómnibus con 172 votos a favor y 171 en contra. También se confirmó la caída del decreto de Díaz. Y, por sorpresa, un empate a 171 en el último decreto, el que contenía las medidas anticrisis.