Matar a los hijos para hacer daño a la madre: ¿Qué es la violencia vicaria? ¿Cómo se manifiesta? ¿Está legislada en España?

Los investigadores del hallazgo de los cadáveres de un hombre y sus dos hijos en un piso de Horta creen que fue un crimen de violencia machista y, más concretamente, de violencia vicaria. Fue la propia madre de los menores fallecidos quien de que el padre no le había devuelto a sus hijos tras las vacaciones navideñas y que, además, no los había llevado ese día al colegio ¿Qué significa la expresión violencia vicaria? ¿Qué características particulares tiene esta violencia machista? ¿Está contemplada en el Código Penal?

La violencia vicaria está descrita como una forma de agresión física o psicológica por la que una persona ataca a otra con el objetivo de causar dolor a un tercero. En el caso de la violencia machista, es como hay que nombrar todo dolor infligido por los padres a los hijos con el fin último de hacer daño a las madres.

La psicóloga Sonia Vaccaro fue de las primeras en emplear este el término (violencia vicaria) tras descubrir que la violencia contra las mujeres se desplaza en ocasiones a todo aquello (o aquellos) a lo que la mujer está apegada o siente cariño. Vaccaro defiende que se usa a los hijos porque "judicialmente un individuo sabe que no tiene derechos sobre su esposa/pareja, pero sí sabe que conserva (y conservará hasta la mayoría de edad) poder y derechos sobre las hijas y los hijos. Por lo mismo, los transforma en objetos para continuar el maltrato y la violencia".

"Destruirle la vida a la mujer"

Según los expertos, la violencia vicaria no es solo un filicidio. "La violencia vicaria se ejerce contra la mujer. El único objetivo es destruirle la vida a la mujer. Implica una intención clara de causar un daño infinito y un dolor extremo a la que no se ha asesinado directamente", según un estudio reciente de juristas de la Universidad Complutense.

La violencia vicaria puede manifestarse en diferentes grados, desde la instrumentalización de los menores hasta el parricidio, como los asesinatos de Moaña, de Oza, el de José Bretón y, ahora, el de las pequeñas Anna y Olivia y, ahora, el de los dos menores en Horta (Barcelona).

Formas de violencia vicaria son, también, amenazar con quitar a los hijos ante un divorcio, impedir a los niños comunicarse con la progenitora, descuidarlos en su manutención o instrumentalizarlos para que se tornen agresivos.

En la mayoría de las ocasiones estos crímenes han ocurrido mientras el menor estaba con su padre durante el régimen de visitas. El asesinato acabó con la vida de los niños y causó un daño inenarrable a sus madres.

Precisamente este martes, 9 de enero, empieza un juicio contra un padre acusado de matar a su hijo de 11 años en abril de 2022 en Sueca (Valencia) con la intención de "causar dolor" a la madre, a la que había maltratado, tanto física como psíquicamente, durante el matrimonio de ambos. El hombre está acusado de haber acuchillado al menor en varias ocasiones el 3 de abril de 2022 en su domicilio en la localidad valenciana de Sueca.

52 menores asesinados desde 2013

La víctima, Jordi, que acababa de cumplir 11 años y era hijo único de la pareja, se encontraba en el domicilio de su padre a pesar de que éste tenía una orden de alejamiento respecto de la madre.

Legalmente, en España, las visitas a los hijos están restringidas en casos de violencia machista contra la madre. Desde hace años, la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, pide a los miembros de la carrera fiscal que impidan las visitas cuando exista una orden de protección por violencia de género en virtud de los legales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil. En el caso de Horta, sin embargo, el fallecido no tenía denuncias de violencia machista.

De confirmarse que es violencia vicaria, desde que en 2013 comenzó en España a llevarse la cuenta, los padres han asesinado a 52 menores, 28 niños y 24 niñas, para causar el mayor de los daños a sus madres.

"Cuando un hombre amenaza a una mujer con quitarle a sus hijas o hijos está dando signos claros de violencia vicaria. Las amenazas a las mujeres con sus hijas o hijos deben hacer saltar todas las alarmas. La protección a las víctimas de violencia de género es esencial, reconociendo que un maltratador nunca puede ser un buen padre", explican los expertos.

El 016 atiende a las víctimas de violencia machista 24 horas al día y en 53 idiomas diferentes, como el correo 016-online@igualdad.gob.es; también mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

No figura en el Código Penal

La ley integral de 2004 contra la Violencia de Género no contiene en su redacción originaria ninguna referencia, ni tan siquiera indirecta a la violencia vicaria. Será más tarde, en 2015, con la ley de protección a la infancia y a la adolescencia cuando se avance en el reconocimiento de los menores como víctimas de violencia de género. Sin emplear el término violencia vicaria, se incluye en el concepto de violencia de género aquella que, con el objetivo de dañar a las mujeres, "se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad".

El mayor avance en la materia llega con el Pacto de Estado en 2017, que contiene primer reconocimiento normativo del término cuando prevé extender la protección de la ley a quienes hayan padecido violencia "porinterpósita persona" reconociéndolo como "el daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia una mujer: dañar y/o asesinar a los hijos/as". En la ley de protección a la infancia de 2021 también se garantiza, sin darle el nombre, la protección al menor víctima de violencia de género, por ejemplo suspendiendo el régimen de visitas, e introduce un apartado en la ley integral de 2004.

Galicia es la primera Comunidad Autónoma que introdujo en la ley la persecución de la violencia vicaria, en 2021. Sin embargo, esta no figura en esos términos y con reconocimiento expreso en el Código Penal.