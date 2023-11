Una denuncia por desaparición, una llamada, un vehículo abandonado... Lo que se sabe de la muerte de un padre y su hijo en Navarra

La desaparición de un padre y su hijo el pasado viernes en Navarra mantuvo en vilo a su familia durante cuatro días. Tras enterarse de lo sucedido, la madre del menor interpuso una denuncia en Estella-Lizarra, localidad en la que reside, y a primera hora de este martes un helicóptero de la Guardia Civil encontró los cadáveres de ambos en una zona de difícil acceso en la sierra de Urbasa. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa y la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis. Por el momento no se considera que se trate de un accidente.

¿Quiénes son los fallecidos?

El dispositivo policial desplegado en la zona encontró dos cuerpos y según se ha confirmado, corresponden al padre y el hijo desaparecidos hace cuatro días en Navarra. Según ha informado el diario Noticias de Navarra, el nombre del padre es Txetxo Apestegui y tenía 54 años. El varón residía en la localidad de Igúzquiza y era natural de Burlada. Según el Diario de Navarra, el hombre se dedicaba a la construcción y ese día no fue a trabajar. El nombre del menor, de siete años, es Mateo y vivía en la localidad de Estella-Lizarra con su madre.

¿Dónde se hallaron los cuerpos?

Los cadáveres de ambos varones fueron encontrados en una zona de difícil acceso de la sierra de Urbasa, en Navarra. En la búsqueda participaron agentes de la Guardia Civil, dotaciones de bomberos de los parques de Cordovilla y Estella-Lizarra, agentes de la Policía Foral, Guarderío de Medio Ambiente y la Cruz Roja. Además, se unió el equipo de rescate técnico de los bomberos y también se emplearon drones para agilizar el rastreo. La recuperación de los cuerpos finalmente fue llevada a cabo por un grupo de agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Navarra y por la inspección técnica.

Última noticia y denuncia

La madre del menor denunció la desaparición de su hijo y de su expareja en la tarde de este lunes en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil, ubicada en el municipio de Estella-Lizarra. La mujer había ido a buscar a su hijo al colegio y allí le dijeron que ese día no había acudido a la institución. Tras buscar a su expareja y no encontrarlo denunció la desaparición de ambos y a partir de ese momento se desplegó el dispositivo de búsqueda. Fuentes de la investigación indicaron a Efe que el último contacto que la mujer tuvo con ambos fue una llamada de felicitación por su cumpleaños.

Hallazgo del vehículo

Antes de hallar los cadáveres, se encontró el vehículo del padre cerca del Balcón de Pilatos, un mirador ubicado en la zona sur del parque natural de Urbasa, el cual cuenta con una caída de unos 300 metros. Según informó el Diario de Navarra, el coche fue hallado abierto, con las llaves puestas y con el móvil dentro por un familiar del padre del menor. Tras el hallazgo del coche, se intensificó la búsqueda en la zona y más tarde el helicóptero de la Guardia Civil encontró los cuerpos.

Posibles hipótesis

La Guardia Civil se encuentra investigando los hechos y han informado que hasta ahora no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas la violencia vicaria. Según ha indicado la prensa local, hasta ahora no se contempla que se trate de un accidente. "No lo podemos todavía atribuir a que sea violencia vicaria, machista. Vamos a respetar los procesos de investigación judicial", señaló el vicepresidente del Gobierno Foral, Félix Taberna. También expresó que el Ayuntamiento de Estella activará el protocolo contra la violencia machista cuando se cuente con los datos suficientes. En todo caso, la investigación continúa y se ha decretado el secreto de sumario.