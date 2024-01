La Junta de Andalucía ahorra más de cinco millones de euros en su factura energética en los últimos seis meses

El Gobierno andaluz dio luz verde el pasado mes de mayo a un Plan de Ahorro Energético en sus sedes administrativas y edificios públicos que, durante sus primeros seis meses de vigencia, ha permitido un ahorro millonario a las arcas públicas de la Junta, así como la reducción de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

El plan, que cuenta con una dotación presupuestaria de 117 millones de euros, se ha marcado el objetivo de conseguir un ahorro en el consumo eléctrico de la Junta del 12% a finales de 2026 respecto a 2021 y evitar la emisión a la atmósfera de 32.300 toneladas de CO2 anuales. Y, por el momento, el balance de los primeros seis meses es muy positivo.

Así lo explicó este lunes el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que informó de que, en total, se ha conseguido hasta ahora un ahorro de 15.000 megavatios por hora y año, que equivale al consumo de 48.000 hogares en un mes, lo que ha evitado la emisión de 3.867 toneladas de CO2, que sería lo mismo que retirar 2.100 vehículos de la circulación. En términos económico, el ahorro en la factura eléctrica de la Junta en estos seis meses ha sido de 5,6 millones de euros.

Esta nueva herramienta del Ejecutivo incluye once líneas de trabajo articuladas en tres ejes: optimización de la factura energética; inversiones en ahorro, eficiencia energética e implantación de energías renovables en los edificios públicos; y el impulso de la movilidad sostenible.

En los primeros seis meses de aplicación, la Junta ha identificado casi 1.300 puntos de suministro –de los 5.000 existentes­– susceptibles de optimizar su potencia, de los que ya se han ajustado cerca de 300, lo que ha supuesto un ahorro de 1,1 millones de euros. Además, se está impulsando el autoconsumo en los edificios públicos y ya se han licitado 44 actuaciones para su instalación y se han incorporado 76 sedes, de forma que ya son 247 los centros de consumo de la Junta que disponen de estas instalaciones. Por último, se han contratado más de 130 estudios energéticos para auditar 73.721 metros cuadrados de superficie de inmuebles públicos y se han iniciado 19 licitaciones para acometer inversiones de ahorro, eficiencia energética y de energías renovables, con un ahorro de casi 4,5 millones.

Entre las actuaciones más destacadas figura la rehabilitación energética de la sede de la Agencia Andaluza de la Energía para convertir este edificio en uno de consumo casi nulo, lo que ha permitido cambiar su calificación energética C a clase A. También se ha actuado en seis centros dependientes del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, lo que ha supuesto un ahorro en el consumo de 3.900 megavatios al año y evitar la emisión de 2.000 toneladas de dióxido de carbono anuales, con un ahorro cercano al millón de euros.

El Plan de Ahorro también contempla la elaboración de un manual de buenas prácticas para los empleados de la Junta, con consejos sobre la calefacción, el aire acondicionado, el uso de ascensores y hasta de las impresoras.

"Agravio" del Gobierno en la red de transporte

La Junta anunció también este lunes que presentará alegaciones a las modificaciones que ha previsto el Estado en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 al estimar que su diseño supone un "nuevo agravio" del Gobierno central a Andalucía. Así lo denunció ayer el consejero del ramo, Jorge Paradela, que explicó que la comunidad recibirá solo unos seis millones de euros de los 321 que tiene previsto gastar el Estado en esta materia, lo que representa apenas un 2% del total, pese a que Andalucía, reiteró el consejero, tiene un peso poblacional que ronda el 18%, es la segunda comunidad en extensión geográfica y gestiona en torno a un 20% de la potencia renovable en tramitación del país.

Las actuaciones que sí se han contemplado, y que por lo tanto no corren peligro, son las relativas al "valle andaluz del hidrógeno verde" en Huelva y Algeciras. En cambio, entre las que no se incluyen, y como consecuencia "no se harán antes de 2026", figuran el cierre del anillo de Sevilla de 400 kilovoltios para satisfacer la demanda del Puerto; el desarrollo de proyectos mineros en la Faja Pirítica de Huelva; o las mejoras en la zona del Valle de los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba.

"El Gobierno central desatiende de manera sistemática a la comunidad más poblada", lamentó por su parte el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, que se mostró convencido de que "las demandas de sus socios impiden a Pedro Sánchez mirar a todas las comunidades con el mismo rasero".