Estas son las marcas que Carrefour ha vetado de sus establecimientos por una subida de precios "inaceptable"

Los supermercados Carrefour han decidido declarar la guerra contra una serie de productos que la compañía asegura han experimentado una subida de precios "inaceptable", por lo que dejará de venderlos en sus establecimientos.

La medida afecta a los artículos de la empresa Pepsico. Así, en concreto, la decisión supone que en sus tiendas no se comercializarán a partir de ahora productos tan emblemáticos como Pepsi, Lay's, Doritos, 7Up o Alvalle, entre otros.

La compañía ha tomado además la decisión no solo en España, sino también en las tiendas de otros países como Bélgica, Italia y Francia. Son cerca de 9.000 puntos los que ya no venderán estos artículos y, de hecho, en el país galo Carrefour ya ha empezado a colocar carteles explicativos en las estanterías. "Ya no vendemos esta marca debido a los aumentos inaceptables de los precios", relatan los anuncios.

Por el momento, la compañía no ha aclarado si todos los artículos de Pepsico que se mantienen todavía a la venta se retirarán de los comercios directamente, o sencillamente no se repondrán una vez se agoten.

Tras la noticia, Pepsico ha afirmado que lleva "muchos meses" negociando con Carrefour para evitar el veto a sus productos y ha manifestado que su voluntad es seguir dialogando "de buena fe" para que la empresa revoque su decisión y se garantice la disponibilidad de sus productos.