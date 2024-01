Kiev en llamas: así se vivió desde la capital un ataque inédito con misiles hipersónicos que deja cinco muertos y más de cien heridos

El peor momento tras un ataque que no te afecta es el silencio. Lentamente, te reconectas con la realidad y te llegan notificaciones a tu móviles sobre las víctimas y la destrucción. Mientras viajas en taxi, observando una ciudad vacía, impregnada de humo y nubes negras de incendios, diferentes pensamientos invaden tu mente. Tu ya no tan colorido barrio se vuelve aún más gris y respirar se hace más difícil. Piensas en lo cansado que estás, que esto ya lo has visto antes, en el deseo de dormir, en lo húmedo y frío que está todo a tu alrededor, y en las luces ahora inútiles de la cafetería, que parecen aún más inadecuadas contra la calle ahumada. Ves cómo arde tu barrio, a los curiosos grabando con sus móviles el trabajo de los bomberos en busca de un momento de fama.

Resulta que esto es el ataque combinado de misiles más grande del mundo contra la capital y varias grandes ciudades de Ucrania, según afirma el experto militar Taras Chmut. "Agradézcanselo a sus conocidos de la defensa antiaérea que hoy han repelido el ataque combinado de misiles más grande del mundo con armas hipersónicas", escribió en la red social X sobre la decena de misiles Kinzhal que Ucrania logró derribar. "Ningún país en el mundo ha luchado con armas similares. Ningún país en el mundo ha repelido tales ataques".

Los bomberos se afanan en apagar las llamas en edificios calcinados de Kiev. Olha Kosova

De repente, en las noticias aparece la cifra de 566 millones de euros. Eso es, según cálculos de Forbes Ucrania, lo que Rusia ha gastado en este ataque post-Año Nuevo. Este año, Madrid gastó 4,3 millones en iluminar la ciudad. Así que, por simple matemática, con esos 566 millones de euros se podrían haber decorado casi 132 madrides. Esas luces podrían haber adornado mi gris barrio... y aún sobraría para reparar escuelas.

O se pueden lanzar 99 cohetes y drones Shahed, como explica el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeriy Zaluzhny, que hizo que los habitantes de la capital se despertasen temprano y corriesen en busca del refugio antibombas más cercano. Incendiar almacenes, concesionarios de Tesla y Suzuki, evacuar a 130 personas de una casa en un barrio residencial, herir a 49, matar al menos a cinco personas (cuatro de ellos en Kiev y una anciana en Járkov, también atacado este martes con misiles que hirieron a otras 80 personas), extinguir incendios y dejar sin agua a varios barrios, destruir la producción de ropa táctica, un negocio que ha crecido en estos años.

Los vecinos del barrio residencial de Kiev afectado por el ataque con misiles. Olha Kosova

"Buenos días", saluda un hombre que ayuda a ordenar el desaguisado en la cafetería de una joven de 20 años que huyó de la ocupación rusa en Gorlovka. Después de él, todos los clientes repetirán la misma broma, y ella se reirá cada vez, intentando mejorar su estado de ánimo, aunque esa mañana no haya sido precisamente buena.

Explosión, explosión, explosión... un descanso... otra explosión, explosión y una más. Intentas levantarte de la cama, buscar tus gafas, luego agarrar tu teléfono. Enciendes la luz para agarrar algo de ropa, ya no hay tiempo para los zapatos. La luz se apaga y se pierde la señal. En el pasillo ya te esperan tus asustados vecinos. "¿Refugio antibombas o al menos un estacionamiento?". "No hay. Vamos a bajar, al menos allí estaremos más seguros". Sin embargo, tienes suerte y hoy no es tu edificio.

Los edificios de apartamentos a 20 minutos de la estación central no tienen tanta suerte y ahora hay un gran agujero en su patio. Alrededor del edificio yacen esparcidos restos de vida: desde transportines para gatos hasta perchas para secar ropa a juguetes para niños. Ganna, una mujer mayor con gafas, trata de calentar sus manos vendadas y cortadas por el vidrio de los cristales rotos. Su madre está en el hospital con un golpe en la cabeza por la onda expansiva. Vecina del cuarto, se para a observar el trabajo de los rescatistas y los rescoldos del edificio. Ahora bajo esos escombros están sus dos gatos. Ahora no tiene nada y pide un teléfono para llamar a su hija, que está en la escuela vecina, ahora sin ventanas.

Ganna, una de las vecinas afectadas por los ataques en Kiev. Olha Kosova

"Estaba sentada en el suelo del pasillo cuando escuché la explosión, y aún así me corté con el vidrio. Tengo restos de ese vidrio en mi cabello, incluso en mi ropa interior", dice Ganna. Nuestra conversación será interrumpida porque están sacando el cuerpo de su vecino. Este es el tercer fallecido, antes dos murieron en el camino al hospital.

Estaba sentada en el suelo del pasillo cuando escuché la explosión, y aún así me corté con el vidrio. Tengo restos de ese vidrio en mi cabello, incluso en mi ropa interior

El Ministerio de Defensa de Rusia explica que el objetivo del ataque eran las empresas del complejo militar-industrial ucraniano, bases de almacenamiento de misiles, municiones y aviones suministrados por países occidentales. "El objetivo del ataque se logró. Todos los objetivos fueron alcanzados", afirmaron los militares rusos.

En los últimos cinco días, Rusia ha lanzado al menos 500 misiles y drones contra Ucrania. Algunos dicen que es un "golpe de represalia" por la destrucción del gran buque de desembarco de la Flota del Mar Negro "Novocherkassk" por las fuerzas ucranianas, otros hablan de un plan premeditado. Después de todo, la disponibilidad de tantos misiles y la organización de los lanzamientos muestra que Rusia probablemente se había estado preparando para esta operación desde hace un par de días.

La capital ucraniana se ha ido a dormir este martes con la idea de que por la mañana algunos de sus residentes pueden no despertar.