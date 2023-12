Sánchez completa la fusión entre Moncloa y Ferraz con el (nuevo) ascenso de Montero

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que la Moncloa y el PSOE parecían no ir al unísono. No, al menos, con una coordinación que contentase a Pedro Sánchez. Con esa justificación, el presidente del Gobierno remodeló el partido en julio de 2021 y le dio los mandos del mismo a María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda. Ya habiendo retenido la Moncloa, en el nuevo Gobierno la ascendió a vicepresidenta cuarta, un premio que consolidó este viernes ascendiéndola a la Vicepresidencia primera tras la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Presidente del Gobierno y vicepresidenta primera. Secretario general de los socialistas y vicesecretaria. En definitiva, ya son el uno y la dos del Ejecutivo y de la formación. Un movimiento con el que el presidente finaliza la fusión entre Moncloa y Ferraz para una legislatura, además, que se prevé de alto voltaje por la ralentización de la economía y por la dificultad que supondrá conjugar en una misma mayoría a formaciones de izquierdas y de derechas que, además, compiten entre sí en sus respectivos territorios. Un bloque formado por por Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu y otro por el PNV y el Junts de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat ahora fugado de la Justicia en Bélgica.

En la práctica, el ascenso de Montero supondrá que será ella quien pilote los Consejos de Ministros cuando el presidente se ausente y, también, coordine la política económica del Ejecutivo junto a Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Economía y presidente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, desde donde se marca la senda económica gubernamental. El movimiento, no obstante, tiene mucho de simbolismo. Supone un premio a una ministra que ha estado presente en todas las negociaciones que terminaron permitiendo la tercera investidura de Sánchez como presidente del Gobierno el pasado mes de noviembre.

En la negociación con todos los grupos, Montero ha tenido un papel clave. No es baladí, puesto que esa interlocución que resultó exitosa para la investidura del presidente se deberá extender ahora a las conversaciones relativas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, que la vicepresidenta quiere tener aprobados en el primer trimestre del año. En el nuevo mandato, además, deberá esforzarse para resolver el rompecabezas de la financiación autonómica y afrontar la vuelta a la disciplina fiscal en la Unión Europea, suspendida por la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania.

Además, es probable que la andaluza ejerza como vicepresidenta política de Sánchez. Una especie de parapeto, papel que ejercía Carmen Calvo hasta 2021, cuando fue cesada y quedó como diputada rasa. Es toda una muestra de confianza hacia Montero, que deberá compaginar esos papeles con la vicesecretaría general del PSOE, cargo al que ascendió hace más de un año tras la dimisión de Adriana Lastra. De hecho, en su toma de posesión el viernes, Montero se acordó de Calvo -y de otras tantas socialistas-. "Tengo importantísimas referencias femeninas en los puestos que me han precedido a lo largo de gobiernos socialistas", dijo, antes de citar a "María Teresa Fernández de la Vega, Carmen Calvo, Nadia Calviño… con talento, compromiso, capacidad de vislumbrar el futuro y competencia para cohesionar los equipos".

Con todo, el hecho de que Montero, además de ser la segunda en el partido, también sea la segunda del Gobierno completa la fusión que terminó de perfilarse en la conformación del gabinete de Sánchez. En este sentido, cabe destacar la elección de Pilar Alegría, como portavoz del Gobierno. La ministra de Educación y Deportes ejercía como portavoz de la formación socialista desde 2021, cuando a Montero se le dieron las riendas del partido.