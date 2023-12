Ibarrola matiza sus declaraciones sobre "fregar escaleras": "Prefiero realizar un trabajo duro a vender mis principios"

La ya exalcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha matizado sus palabras sobre "fregar escaleras" tras la aprobación de la moción de censura que ha impulsado a EH Bildu a la Alcaldía de la ciudad navarra, ante el revuelo generado.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la aprobación de la moción de censura que ha dado la Alcaldía a Bildu, con el apoyo de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la regionalista aseguró que ella "jamás, pasase lo que pasase", sería alcaldesa con los votos de Bildu. "Prefiero fregar escaleras", zanjó.

Sus palabras han causado un gran revuelo en Internet y han llevado a formaciones como Geroa Bai a difundir un comunicado en el que las tacha de "inaceptables", subrayando que "reflejan una visión clasista y discriminatoria que atenta contra la dignidad de las personas que realizan trabajos de limpieza, en su mayoría mujeres".

"Prefiero realizar un trabajo digno, duro y mal pagado como el de la limpieza, a vender mis principios y ganar 100.000 € en un sillón pactando con Bildu de forma indigna", ha aclarado la exalcaldesa en redes sociales: "Cualquier otra interpretación es falsa, interesada y partidista".

El nuevo alcalde de la capital navarra, Joseba Asiron, ha considerado que las afirmaciones de Ibarrola se deben a la situación de "enfado y crispación" en la que se encuentra la regionalista y no cree que "piense eso". "Yo estoy absolutamente persuadido de que le gustaría no haber pronunciado esas palabras, que son muy desafortunadas", ha indicado.

"No es posible que ella piense lo que dijo. Cuando las cosas se ponen cuesta arriba, salen de tu boca palabras que no quisieras haber dicho. Yo no creo que Cristina Ibarrola piense eso, sino que está en una situación de enfado y de crispación muy grande", ha señalado Asiron en Radio Euskadi.