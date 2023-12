¿Cuáles han sido los mejores álbumes de música urbana en español de 2023?

2023 ha sido un año convulso, pero no solo en política.

En el mundo de la música urbana, este año que se apaga ha sido determinante en muchos aspectos. Cientos de decenas de discos, EPs y singles han ocupado los Spotify, Tidal o Apple Music de todos los oyentes de este género.

Si en general ha sido un buen año para la música urbana, en particular, lo ha sido muy bueno para la música urbana en español.

Otra vez, títulos de artistas en español han copado las listas de éxitos, los Billboards y los rankings de ventas de todo el mundo. Por ejemplo, hemos visto como el álbum Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny, se convertía en el más escuchado del año por encima de todos los trabajos de Taylor Swift; o cómo Si No Estás, de Íñigo Quintero, conseguía posicionarse como número uno mundial en Spotify durante varias jornadas consecutivas.

En general, el año ha sido muy bueno; sin embargo, en este nuestro mundillo de la música urbana en español, ¿cuáles han sido los mejores álbumes? ¿cuáles han sido los futuros clásicos que han salido este año?

Aquí va el top 5 de los mejores álbumes del género en 2023:

5- Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, de Bad Bunny

Portada de 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' Rimas Entertainment

Cada vez que el astro puertorriqueño saca un disco, se para el mundo. Y con razón.

No contento con posicionar su álbum Un Verano Sin Ti, de 2022, como el disco más reproducido de toda la historia de Spotify, Bad Bunny anunciaba que volvía al trap solo tres días antes del lanzamiento de Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana.

Aunque el álbum vino con un nuevo récord bajo el brazo (se convirtió en el mejor lanzamiento también de toda la historia de Spotify), generó dudas entre su público y la crítica especializada.

Para algunos, el disco trataba de volver al sonido original del Bad Bunny de 2016; para otros, era un gatillazo musical sin coherencia ni cohesión; sin embargo, lo cierto es que es uno de los más diversos y sinceros del artista.

En él, el de Almirante Sur se abre como músico y nos muestra que está cansado de la apisonadora mental que es la industria de la música, por lo que se dedica a hacer en todo el álbum lo que le da la gana. Pero literalmente.

Desde meterse con J Balvin hasta bromear con la famosa polémica del móvil de un fan que tiró al mar, pasando, incluso, por contratar a Al Pacino para uno de sus videoclips. Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana es un disco necesario en la carrera del artista, una auténtica catarsis en la que muestra todo lo que siente sobre el mundo en el que vive.

Quizá sea su peor disco hasta la fecha, pero está, desde luego, a años luz del mejor disco de casi todos los demás artistas del género.

4- Alma, de Nicki Nicole

Portada de 'Alma' Dale Play Récords

Si hablamos de diversidad, la reina indiscutible es Nicki Nicole.

A sus 22 años, la artista de Rosario (Argentina) se ha convertido en una de las más respetadas del género, y con razón.

En Alma, su tercer disco de estudio, Nicki coquetea con todo tipo de sonidos, desde el blues hasta el RnB (muy característico en ella), para acompañarnos de la manita por la historia de su ruptura con el también rapero argentino Trueno.

Nicki Nicole es una artista gigante con una voz privilegiada que no se achanta cuando hay que abrirse. Desde su primera canción, Wapo Traketero, la argentina se ha mostrado sincera, directa y muy sensible; y en este disco no iba a ser menos.

Alma es el mejor disco de esta artista gigante. Llora en algunas canciones, pone todo su ritmo en otras, juega con el autotune como una maestra y nos cuenta una historia dolorosísima, pero con la destreza de una música veterana y consagrada que es capaz de romper los límites de su género.

Este disco será recordado.

3- Donde Quiero Estar, de Quevedo

Portada de 'Donde quiero estar' Taste The Floor Récords

No necesitaba demostrarle nada a nadie, pero sorprendió a todo el mundo dejando bien clarito que no solo ha venido para quedarse, sino para jugar en las grandes ligas.

Tras el arrollador éxito en 2022 de su sesión con Bizarrap – conocida por su nombre apócrifo: Quédate –, Quevedo vino a sacar a principios de 2023 Donde Quiero Estar, un álbum sobre el que se volcaron todas las expectativas y focos. Y las superó.

El álbum se convirtió en el mejor estreno de un artista español – 10.000.000 de reproducciones en un solo día – y estuvo 25 semanas en el puesto de número uno en ventas. Además, uno de los singles del disco, Playa del Inglés (junto a Myke Towers), se ha convertido en la canción más reproducida en España en todo 2023.

En el álbum, Quevedo muestra la ansiedad y el peso de la fama, de encontrarse un poco desorientado, de querer volver a casa. Exquisitamente producido y con unos videoclips que parecen una campaña turística de las Islas Canarias, el canarión mezcla muy buenas letras (escúchese la canción homónima del disco), buenos ritmos (la propia Playa del Inglés) e incursiones al piano (Me falta algo es una balada que podría firmar Pablo López).

No sabemos dónde quiere estar Quevedo, pero en la música puede seguir todo lo que quiera.

2- DATA, de Tainy

Portada de 'Data' Neon16

El mejor productor de los últimos veinte años decidió sacar su primer álbum y el resultado ha sido increíble.

Es probable que a muchos no les suene el nombre de Tainy, sin embargo, seguramente sí conozcan Callaíta, de Bad Bunny; o La Fama, de Rosalía y The Weeknd. Ambas son suyas.

Marcos Efraín, conocido por Tainy, su nombre artístico, es uno de los más certeros, importantes y exitosos productores actuales. Desde la década de los 2000, lleva trabajando y produciendo algunos de los mayores éxitos del reguetón, el trap, el rap o el pop.

Solo por poner algunos ejemplos, ha trabajado con artistas como Bad Bunny (de hecho, es el productor principal de Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana), Wisin y Yandel, Daddy Yankee, J Balvin, Selena Gómez, Justin Bieber, Ozuna o Anuel AA, entre otros muchísimos. En la industria de la música, es considerado el rey Midas de la producción.

Este año, tras trabajar para el resto, decidió que había llegado la hora de sacar un disco propio, por lo que se aventuró a crear DATA, un álbum de 19 canciones en el que convierte el reguetón en un género maduro.

En él, Tainy llama a algunos de sus colaboradores habituales, desde Rauw Alejandro al citado Bad Bunnny, para mezclarlos con figuras pop como Julieta Venegas, Skrillex o la andaluza Judeline.

El disco aborda todos los estilos posibles, suena con una calidad impresionante y nos enseña cómo sonará el género en los próximos cinco años.

Si lo dice Tainy, va a misa.

1- Me Muevo Con Dios, de Cruz Cafuné

Portada de 'Me Muevo Con Dios' Mécèn Entertainment

El disco del año en la escena urbana es, sin duda, el del canario Cruz Cafuné.

Carlos Bruñas, de 30 años, es un artista tinerfeño que gracias a su ejército de fans, la calidad de sus letras y sus trabajadísimos sonidos ha conseguido posicionarse como el artista más en forma del panorama urbano en español.

Tras varios años de colaboraciones y trabajos cortos, como el EP Visión Túnel, el de Tacoronte volvió en mayo de este año con Me Muevo Con Dios, un disco de rap de 23 canciones absolutamente brillante.

Con colaboraciones como las de Quevedo o Westside Gunn (este artista, por poner al lector en contexto, ha cantado este mismo año con Travis Scott en Utopia, el disco más importante de los EE. UU.), Me Muevo Con Dios consiguió el cuarto mejor estreno de Spotify España.

El disco es absolutamente redondo y no tiene ni una sola canción que sepa a poco. Desde rapeos como 1 euro cada vez hasta dembows como como G-Wagon, Cafuné hace un disco con unas letras tremendamente ingeniosas, muy bien escritas y ancladas en un late motiv rotundísimo.

El disco gira alrededor de la temática de necesitar algo parecido a Dios para conseguir todos tus logros (o para ser castigado por la ambición desmedida) y la incapacidad de parar. Siempre hay que estar en la brea, siempre hay que estar luchando.

Me Muevo Con Dios es un disco que en muy poco se considerará un clásico del rap en español, y no lo dice este arriba firmante, sino sus números: todas las entradas de la gira se agotaron antes siquiera de salir el disco, que, por supuesto, ha alcanzado el galardón platino.

Cruz Cafuné se vendió como una de las mejores mentes del rap español y levantó unas expectativas prácticamente imposibles de cumplir.

Lo consiguió, él sabrá si gracias a Dios.