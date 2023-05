Quevedo se corona ante 17.000 espectadores en un concierto que marca un "antes y después" dentro de su carrera musical

Quevedo ha conseguido lo que se esperaba. Tras haber colgado el cartel de sold out en el Wizink Center de Madrid, han sido 17.453 personas las que disfrutaron en la noche del viernes del artista canario durante una hora y media de concierto.

"Tenía muchas ganas de este día. Creo que va a ser un antes y un después para la repercusión que va a tener la gira", dijo el propio cantante ante la prensa horas antes de saltar al escenario en forma de ring de boxeo donde interpretó las canciones de su primer disco, Donde quiero estar, así como los primeros sencillos y colaboraciones que lanzó al mercado.

Con la introducción del también artista canario Cruz Cafuné, Quevedo comenzó su show con Ahora qué, una canción en la que agradece todo el apoyo a los que le han acompañado en el camino hasta llegar donde está.

Quevedo actuando en el Wizink Center. MENDOSIP

Un concierto en el que contó, precisamente, con parte de este grupo de personas. Empezando por La Pantera con quien interpretó Piel de cordero; Chamaquita y Yatekomo con Juseph; Muñeca con JC Reyes y hasta una canción inédita con el ya citado Cruz Cafuné, donde se pudo ver la parte más rapera de Quevedo.

Tras esta primera tanda de invitados, llegó un momento inesperado para el público del Wizink Center. Y es que el canario subió a un amigo suyo al escenario para que le pidiese matrimonio a su novia. Tras esta emotiva y romántica proposición, Quevedo entonó una de sus canciones más antiguas, Ahora y siempre, que dedicó a la pareja.

En la segunda tanda de invitados llegaron Maikel Delacalle, uno de los referentes de la música urbana canaria, para interpretar Mi nena remix y la esperadísima Lola Índigo con quien interpretó El tonto, canción que se encuentra en segunda posición dentro de la lista Top 50 España en Spotify.

Tirando de ranking, en el número 1 está el joven granadino Saiko con Supernova, uno de los invitados más especiales del concierto, que interpretó su canción en la que referencia al propio Quevedo.

Saiko comparte en redes su actuación con Quevedo. SAIKOBEIBE / INSTAGRAM

Como era de esperar, el canario quiso hacer referencia a su isla y, para ello, cantó Playa del Inglés -en la que faltó Myke Towers-, haciendo referencia a un sueño que siempre ha tenido en mente: tener una casa Vista al mar, coincidiendo con otra de sus canciones.

Llegando a la recta final del show, Quevedo sacó su lado más sentimental para interpretar Donde quiero estar, una canción que, como él mismo dijo, escribió en un periodo de su vida en el que se encontraba triste.

Parecía que iba a cerrar con este tema, pero aún quedaban dos canciones muy esperadas por su público. Haciendo el amago de irse para luego volver, Quevedo saltó al escenario seguido de Bejo, La Pantera, El Ima, Juseph, Cruz Cafuné y Abhir Hath para cantar Cayó la noche Remix, tema con el que el protagonista se abrió un importante hueco en la industria musical.

Quevedo cantando “Cayó la Noche Remix” en el Wizink pic.twitter.com/85P8FrX3Lr — Quevedo Updates (@dqequevedo) May 5, 2023

Tras siete minutos de canción y con un segundo aviso de que el concierto había terminado, los asistentes empezaron a corear "quédate", haciendo referencia a la BZRP Music Sessions #52 que llevó a Quevedo a convertirse en el número 1 durante el verano de 2022.

"Si me dicen que me quede, me quedo", fue la respuesta del cantante a los espectadores antes de comenzar a cantar la canción con la que puso el broche final al concierto y con la que convirtió el Wizink Center de Madrid en una macrofiesta donde tanto el público como él y sus invitados se hubiesen quedado toda la noche bailando.

Sin duda, un espectáculo que, efectivamente y referenciando al propio Quevedo, va a marcar ese "antes y después" en su gira y, probablemente, en su trayectoria profesional.