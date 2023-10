Un fondo de inversión, TikTok y listas de Spotify: lo que hay tras el éxito de Íñigo Quintero

Desconcierto en la industria musical: Íñigo Quintero, cantautor gallego de 22 años con solo cuatro canciones en su catálogo, ha conseguido posicionar su tema Si no estás (publicado hace más de un año) como la canción más reproducida del planeta. Sin embargo, ¿qué hay tras este éxito repentino?

Este martes saltaba la liebre en los medios españoles al conocerse que Quintero, coruñés jovencísimo, se convertía en el primer artista español en posicionar en solitario un tema en el Top 1 Global de Spotify, además de en lo más alto de las listas de otras plataformas como Apple Music.

La sorpresa es mayúscula en la industria musical no solo por las características de la canción, un tema de pop católico que habla de espiritualidad y acercamiento a Dios, sino por el momento en el que se ha posicionado: ha conseguido desplazar del top 1 al todopoderoso Bad Bunny y su Mónaco.

Tras saberse, empezaron a circular mil rumores por las redes sociales sobre cómo era posible conseguir esas cifras. En X, plataforma conocida anteriormente como Twitter, se han difundido numerosas teorías sobre este fenómeno, incluida la posibilidad de que el artista hubiese podido comprar reproducciones para posicionar la canción, sin embargo, ¿qué hay de cierto en esto?

Lo que se sabe con certeza de Si no estás es que, a pesar de haberse publicado en septiembre de 2022, no empezó a sonar masivamente hasta finales de agosto de 2023. Según se sabe –y ha confirmado la discográfica encargada de este tema–, se consiguió gracias a una campaña de promoción masiva en TikTok e Instagram, y al playlisting.

El playlisting consiste en aprovechar las listas de reproducción de Spotify, tanto las propias como las ajenas, para que un tema se dé a conocer y genere escuchas pasivas (esto es, que a la gente le salte automáticamente). En general, se suele conseguir aparecer en ellas enviando las canciones a los curadores, los dueños de las playlist que no pertenecen a Spotify, para que las seleccionen si les gustan. De ahí, si consiguen reproducciones y empieza a funcionar, la plataforma puede incluir (de forma manual o algorítmica) la canción en sus propias listas masivas, lo que le da muchísima más visibilidad. Sin embargo, como pasa con todos los negocios, esto también puede tener un lado turbio.

"Si una canción no es seleccionada, es muy habitual que se pague a los curadores para que la metan", reflexiona una fuente de la industria musical. "Esto no es ningún secreto. Si buscas en Google, puedes encontrar formas de hacerlo. Spotify lo prohíbe, pero se hace. Según pagues, te la colocan más arriba o más abajo".

Además de pagando a curadores, existe otra forma de conseguir visibilidad de forma ilícita: con listas infladas por bots. "Tú puedes ser propietario de una lista de reproducción con 2.000 personas reales y otros 8.000 bots que reproduzcan la canción y le inflen los números. Después, cuando la canción empieza a funcionar, sacas el tema de esas listas y dejas que se reproduzca en las oficiales, en las de verdad".

Sobre el uso de estos métodos en este caso, se muestra dudoso: "No se puede saber, hablar de ello es conspirar, pero la verdad es que me parece raro que aparezca top 1 en países como Luxemburgo o Bélgica".

Independientemente del uso o no de bots, lo cierto es que la campaña de promoción de Si no estás ha sido gigantesca. Según varias fuentes especializadas que ha consultado este periódico, el coste de la promoción podría superar con facilidad los 150.000 euros. La discográfica Acqustic, sello que lleva desde marzo de 2023 a Quintero, no ha querido ni confirmar ni desmentir la cifra, sin embargo, sí ha confirmado que ha sido la empresa quien ha costeado íntegramente los esfuerzos promocionales.

En cualquier caso, la estrategia de marketing (además del playlisting) ha consistido en pagar a influencers y demás personajes mediáticos para que el tema se posicionara en redes. Esta actividad, según nuestra fuente, es muy habitual en el negocio discográfico: "Por ejemplo, si tu canción está funcionando muy bien en España y quieres que empiece a sonar en Chile, pagas a un influencer de allí para que la use en sus perfiles. Se hace mucho, no es nada raro. Pero hay que tener dinero para pagarlo, obvio".

Más allá de las teorías sobre el importe de la promoción o sobre si se ha usado el dinero para pagar bots, lo que se sabe es que toda esta campaña proviene de Acqustic, una discográfica barcelonesa fundada por Esteve Lombarte, un joven promotor de directos y editor de música, hijo del propietario de Grupo Lombarte.

Esteve, quien fundó Acqustic en 2017 pensando en crear una plataforma que facilitara los trámites en la contratación de artistas para directos, acabó virando su empresa hacia el negocio editorial y la distribución de música. Además, esta compañía está participada y ha recibido financiación de Bbooster Dyrecto, un fondo de capital riesgo especializado en start-ups y empresas tecnológicas. Aun así, Lombarte defiende en conversación telefónica que el éxito de Quintero es un éxito para "las discográficas independientes".

En cualquier caso, y más allá de las teorías que usuarios de redes y oyentes han levantado, la campaña de promoción ejecutada por Acqustic ha sido más que efectiva. La canción se está moviendo con éxito y, siendo un tema de pop cristiano en castellano, ha conseguido hacerse un hueco en un mercado que suelen copar géneros latinos y urbanos.

El mismo miércoles se anunciaba también que la discográfica había firmado un acuerdo con The Music Republic, importante promotora de eventos en directo especializada en festivales.