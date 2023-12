De Shakira a Karol G, Rauw Alejandro o Malú: los artistas se marcan un 2023 de despechos

Si hay algo que este 2023 ha retumbado, nunca mejor dicho, en los oídos de los amantes a la música, ha sido ver a sus artistas preferidos sincerarse como nunca sobre sus sentimientos, que este año han virado, quizá más que en otros años, hacia un sentimiento de despecho.

La primera en abrir la veda fue Shakira y su hit mundial, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, en la que daba buena cuenta de su ex, Gerard Piqué, y la actual pareja de este, Clara Chía. Una bomba con la que la colombiana arrasó y llegó a romper hasta 14 récords mundiales de los Guinness.

Frases como "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" o "Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", han hecho de la canción un referente para muchos corazones rotos e incluso un himno feminista.

Otra artista colombiana, Karol G, siguió la estela de su paisana y convirtió una de sus nuevas canciones, Mi ex tenía razón, en un arma letal contra el suyo, Anuel AA. "Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor", reza el estribillo de este tema, que muchos señalan que va dirigido directamente al puertorriqueño, a quien, además, compararía -para mal- con su actual pareja.

Por su fuera poco, ambas unieron sus voces -y su empoderamiento- en un tema, TQG, también lleno de referencias a sus relaciones de amor rotas. "Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca' todavía", llegan a cantar, para delirio de sus fans.

Tini tampoco también mandó indirectas a su expareja, en este caso Sebastián Yatra, en Las Jordan. La argentina se marcó lo que ya se conoce como un 'shakirazo' con un tema dentro de su nuevo disco que parece ir directamente hacia el colombiano tras salir a la luz su romance con Aitana. "To' el mundo preguntando: '¿quién es ella?'. Más dura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no (Ey). No quiero saber si me extrañas (No) O si te aburrió la de España (No)", canta Tini, para muchos una auténtica declaración de intenciones.

Si hablamos de mensajes directos, Miley Cyrus no se queda atrás y se lanzó contra Liam Hemsworth en uno de sus últimos éxitos, Flowers -también en otras como Slide Away o Malibu-, convertido en un auténtico canto al amor propio. La canción, llena de referencias a su relación que duró una década, sentencia con frases tan contundentes como "Puedo quererme mejor que tú".

No solo las mujeres se acuerdan de su ex en su música. Rauw Alejandro lanzó una reveladora canción, Hayami Hana By Raúl, en la que grita su amor a Rosalía tras salir a la luz su ruptura, una de las separaciones que han marcado este 2023. En general, el artista no tiene malas palabras para la catalana, pero sí que le echa en cara haber cortado la relación cuando él, supuestamente, aún seguía enamorado de ella: "Todas mis carencias ya tú te los sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme", canta Alejandro, lamentando que "las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos".

Despecho patrio

Nuestras artistas también se han hecho su propio 'shakirazo'. Por ejemplo Aitana, que aunque ahora esté de actualidad por su ruptura con Yatra, muchos vieron en una de sus nuevas canciones, 2 Extraños, claras referencias a su entonces ex, Miguel Bernardeau. En concreto, los fans elucubran con que la cantante habla de una relación de cuatro años que se rompe y termina con el distanciamiento de las dos partes. Aitana subraya que sus temas no tienen por qué hablar de su vida personal, pero hay quienes hallan demasiados paralelismos entre la canción y su ruptura con el actor -igual que sucedió con Yatra y la canción Los Ángeles-.

Malú también expresó lo que sentía en Ausente, un tema en el que se sinceró más abiertamente que nunca, ya que la artista madrileña lanzaba algunas indirectas sobre su separación con el expolítico Albert Rivera, que se había conocido hace unas semanas. "Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes", canta Malú sobre lo que de ella se dijo al iniciar la relación. Además, lanza un claro mensaje dirigido a la hija que ambos tienen en común: "Pase lo que pase, ella va primero".

Por su parte, Ana Legazpi, la vocalista del dúo Marlena, dio mucho que hablar en redes tras el estreno de su última canción, Red Flags, un tema que fue interpretado como un dardo directo a Dulceida y que destapó nuevos detalles de su relación, un breve romance durante 2022, cuando Aída estaba separada de Alba Paul. Y, aunque nunca lo confirmaron en redes, Ana se ha encargado de revelarlo en sus canciones. "No te voy a mentir, cuánto daño has hecho", se lamenta en la canción, en la que asegura que no sabe qué vio "tan especial" en esa persona. "Lo que hacíamos lo tengo todo guardado", le avisa además. También se queja de que, a pesar de haber prometido que no volvería con Alba, "lo que negabas que harías, lo haces tal cual": "Dos años a mi lado, pa' volver a su lado".