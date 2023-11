Ana Legazpi revela todos los detalles de su ruptura con Dulceida en su nueva canción: "Dos años a mi lado, pa' volver a su lado"

Ana Legazpi, la vocalista del dúo madrileño Marlena, está dando mucho que hablar en redes tras el estreno de su última canción, Red Flags. El tema ha sido interpretado como un dardo directo a Dulceida y ha destapado nuevos detalles de su relación.

La cantante y la influencer compartieron un breve romance durante 2022, cuando Aída estaba separada de Alba Paul. Y, aunque nunca lo confirmaron en redes, Ana se ha encargado de revelarlo en sus canciones.

Con su última publicación, en el que habla de una expareja que es "dulce como su nombre" que le sobran "followers en Instagram", no ha quedado mucha duda de que se sintió maltratada por Dulceida durante su noviazgo.

"No te voy a mentir, cuánto daño has hecho", se lamenta en la canción, en la que asegura que no sabe qué vio "tan especial" en esa persona. "Lo que hacíamos lo tengo todo guardado", le avisa además.

También se queja de que, a pesar de haber prometido que no volvería con Alba, "lo que negabas que harías, lo haces tal cual": "Dos años a mi lado, pa' volver a su lado".

"Vi vuestra foto hace días, cuenta lo que hay detrás", añade, hablando de la imagen de la reconciliación que Dulceida y Alba publicaron, anunciando que habían vuelto juntas un año después de su ruptura.

Poco después de esto, Ana Legazpi también dejó caer que sentía que la relación de Dulceida y Alba era "por los likes" en un concierto. En el clip viral, le deseaba "la máxima felicidad" y que haya mucho "negocio".

"Al final acabé yo peor que ella", comentó en ese directo. Un mensaje parecido al de este tema, en el que lamenta que la influencer es "tan dulce que envenena".