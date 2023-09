Así es letra de 'Ausente', la nueva canción de Malú llena de indirectas para Albert Rivera

"No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema porque yo no lo consigo." Así comienza el nuevo tema de Malú, que vuelve pisando fuerte con una declaración de desamor que podría llevar el nombre de su expareja y padre de su hija, Albert Rivera.

Los rumores de la separación corrían desde hace meses, pero no fue hasta el pasado mes de junio cuando se confirmó la ruptura entre la cantante y el expolítico.

Esta canción es la primera que Malú pública tras su ruptura, por lo que al analizar la letra, no sorprende ver reflejado el dolor y la tristeza de la cantante en primera persona. Hay quienes, incluso, comparan este tema con el de Shakira y Bizarrap, donde la cantante habla de su ruptura con Piqué.

La letra completa de 'Ausente'

No entiendo por qué me siento tan sola

cuando estoy contigo.

Explícame el problema

porque yo no lo consigo.

En qué lugar te busco

cuando escapas de mi boca.

Quien te entienda ahora

será porque también se volvió loca.

Eres un extraño que pasea por mi casa,

no te reconozco, no comprendo qué te pasa.

Dices que me quieres cuando ves el precipicio.

Malquerer se ha vuelto un vicio.

Y yo te levanté

y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que lo intentes.

No entiendo por qué me miro al espejo

y me siento rara.

No paro de llorar a solas,

este dolor no para.

A qué lugar me mudo

para empezar de nuevo.

Pase lo que pase… ella va primero.

Eres un extraño que pasea por mi casa,

no te reconozco, no comprendo qué te pasa.

Dices que me quieres, pero ya has perdido el juicio.

Malquerer se ha vuelto un vicio.

Y yo te levanté

y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que te inventes.

Yo te levanté y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que lo intentes.