El 'shakirazo' de Malú: la lluvia de indirectas para Albert Rivera en 'Ausente', su nueva canción: "Te levanté y eso no lo sabe nadie"

El pasado junio se acabó el amor entre Malú y Albert Rivera. Aunque los rumores de separación corrían ya desde hacía meses atrás, fue antes de que diese el comienzo del verano cuando la noticia se confirmó. Cierto es que la cantante y el expolítico se vieron hace unos días, aunque en un lugar no deseado por nadie. Y es que la artista acudió al tanatorio para apoyar al exdirigente de Ciudadanos con motivo del fallecimiento de su padre.

Para ambos ha sido un verano diferente, ya que es el primero en cuatro años que no están juntos. Si bien Rivera ha disfrutado de unos días de playa y relax donde se le ha podido ver con su nueva pareja, la diseñadora madrileña Carla Cotterli, Malú, por su parte, ha alternado vacaciones con trabajo. La cantante ha estado recorriendo diferentes puntos de España donde se ha subido a los escenarios para deleitar a su público tanto con canciones de toda la vida como con sus nuevos proyectos.

¿Crees que la letra de 'Ausente', la nueva canción de Malú, va dirigida a Albert Rivera? Sí No No lo sé

Precisamente, ha sido este viernes cuando la sobrina de Paco de Lucía ha lanzado su último tema, Ausente. Una canción donde, si se analiza la letra, se puede percibir notablemente que le canta al desamor y que, incluso, podría estar hablando de su propia relación con el expolítico.

"Eres un extraño que pasea por mi casa, no te reconozco, no comprendo qué te pasa", "Te levanté y eso no lo sabe nadie", "Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes", son algunos de los desgarradores y melancólicos versos de la canción con los que Malú estaría repasando las etapas de su relación con Albert Rivera.

"A qué lugar me mudo para empezar de nuevo", se pregunta a sí misma la artista, antes de puntualizar que "pase lo que pase… ella va primero"; una frase que estaría dirigirá a la pequeña Lucía, hija que ambos tienen en común y que el pasado 20 de agosto cumplió tres años.

Cabe destacar que es la primera canción que Malú pública tras su ruptura, por lo que no sería de extrañar que estuviese reflejando en su letra todo el dolor y la tristeza que ha vivido en primera persona. Por ello, ha habido algunos de sus fans que han comparado este tema con la sesión de Shakira y Bizarrap, donde la cantante colombiana se desfogó sobre su ruptura con Gerard Piqué.

Malú se ha hecho un Shakira pero sin Bizarrap, no le hace falta.. la Jefa ha vuelto #AusenteMalú pic.twitter.com/9Sv6iAxsH6 — Ojos café 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻🧒🏼🌈 (@ojoscafe_2012) August 31, 2023

Veo en X🐦X que #AusenteMalú es tendencia, escucho su tema y...

Soy yo? o ¿Malú se ha marcado un Shakira & Piqué?



Llamadme loco

Éste👇

“Yo te levanté y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi voz en todas partes”



Rivera, Ausente muy Presente

PD: Que voz Malú pic.twitter.com/0faDBOCWuc — 💜Juan Pablo💜 (@Juan_PabloL1980) August 31, 2023

malú se marca una shakira y a mi me han quitado el sálvame pa comentar esto, me quiero suisidar — Lolussk (Taylor's Version) (@Lolussk) August 31, 2023

Entro por aquí y veo que Malú se hace un Shakira... las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan #jefas — Marina Romero 🌻 (@marinaromerotv) August 31, 2023

"Malú se ha hecho un Shakira, pero sin Bizarrap", "Malú en su Shakira era", "Malú haciéndose una Shakira contra Albert Rivera", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", son algunos de los mensajes que sus seguidores han publicado en la red social X (antiguo Twitter) opinando sobre la canción.