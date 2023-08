Malú acude al tanatorio del padre de su exnovio, Albert Rivera, para consolarle

La inesperada muerte de Agustín Rivera, padre del expolítico Albert Rivera, ha dejado destrozada a toda la familia, según ha confesado este. Para tratar de aliviar esta carga de tristeza, su compañera hasta hace cinco meses, la cantante Malú, se ha desplazado hasta el tanatorio de Torre del Mar, en Málaga para arropar a Rivera y al resto de la familia.

Malú no llegó sola a dar el pésame por la muerte del abuelo de su hija Lucía. La acompañaba su madre, Pepi Benítez.

Este gesto prueba que la relación entre ambos no se ha deteriorado a pesar de la ruptura sentimental, y que Malú ha preferido acompañar al padre de su hija en un momento tan delicado.

Agustín Rivera, que ha acompañado en muchas ocasiones su hijo en apariciones públicas en el Congreso y en otros actos políticos, falleció a los 71 años en la localidad malagueña de un problema derivado de la aorta, aunque fuentes el entorno señalan que no había tenido hasta entonces ningún síntoma y que su salud era excelente.

Malu saliendo del tanatorio donde se acerco para acompañar en estos momentos de dolor al padre de su hija pic.twitter.com/d8FidIFYLu — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 20, 2023

Su hijo se encontraba en Londres, a donde había viajado a pasar unos días de descanso y desde donde voló apresuradamente para estar con su madre, María Jesús Díaz. Los padres de Albert, que habían regentado una pequeña tienda de comidas, que sufrió varios ataques en Cataluña, se habían instalado en Málaga a disfrutar de su jubilación.

Malú ha contado a la revista ELLE en una entrevista con motivo de su 25 aniversario en el mundo de la música: "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible".

Y añadió: "Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza".

Malú y Albert Rivera, junto a su hija Lucía. MEDIASET / VIVA EL VERANO

Albert Rivera se ha convertido en un personaje muy perseguido este verano por sus relaciones amorosas, aunque la pérdida de su padre ha teñido de negro sus vacaciones y ha hecho que el duelo impere sobre todo lo demás.