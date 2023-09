La canción de Aitana que hace sospechar sobre su relación con Miguel Bernardeau

Aitana lanzó este viernes su nuevo disco, alpha, un trabajo con el que, asegura, no busca romper con su pasado, sino simplemente expresar cómo se siente en esta época de su vida. No obstante, últimamente la artista ha estado en el foco mediático no solo por su trabajo: su ruptura con Miguel Bernardeau y el inicio de su noviazgo con Sebastián Yatra siguen dando mucho que hablar. Tanto es así que sus seguidores dicen encontrar similitudes entre una de sus canciones y su adiós al actor.

En concreto, los fans hablan de 2 Extraños, una canción en la que la cantante habla de una relación de cuatro años que se rompe y termina con el distanciamiento de las dos partes. Aitana subraya que sus temas no tienen por qué hablar de su vida personal, pero hay quienes hayan demasiados paralelismos entre la canción y su ruptura con Bernardeau -igual que sucedió con Yatra y la canción Los Ángeles-.

"Te conocí con diecinueve, besos van y besos vienen", dice la joven en la canción, algo que coincide con la edad a la que conoció al protagonista de Élite. Por aquel entonces ella tenía 19 y él 22.

"Yo vi Élite y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería. Entonces pues un día puse una historia: 'Me ha encantado Élite', a ver si me decía algo. Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: 'Muchas gracias'. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más", explicaba hace unos meses en una entrevista en la que ambos promocionaban La última, serie en la que trabajaron juntos.

"Fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú", canta en 2 Extraños, lo que se entiende como una referencia a la letra 'M' que se grabó en las costillas, presuntamente la inicial de su expareja. Eso sí, ella nunca confirmó esta vinculación.

Por otro lado, en el tema canta:- La pareja fue vista por primera vez durante una cita en un restaurante. Sobre ello también habló la joven en la citada entrevista.

"La primera cita fue fatal. Yo le tiré la copa por encima de la mesa... De hecho, yo salí pensando que ya no nos íbamos a ver más. Salimos del restaurante, que estaba en la calle Fuencarral (Madrid), y todo el mundo comenzó a reconocernos porque justo era el boom de OT y de Élite. Yo recuerdo que me metí en el taxi y salí pitando"

La cantante y el actor ya habían roto durante la promoción de La última. Sin embargo, la noticia trascendió después de dar juntos unas cuantas entrevistas y de aparecer en encuentros públicos.

"La última vez te vi llorando por FaceTime, yo sé que fue un mal time, pero al menos te dije todo lo que sentía. Y no es que lo sienta o que me arrepienta. Pero ahora somos dos extraños, como si no lleváramos años", dice Aitana en el tema, dejando ver que la ruptura se dio en un momento complicado. Un conjunto de referencias que dan que pensar, aunque la artista se niegue a hablar de su vida privada, como ha dejado claro desde el primer momento que ascendió a la fama con OT 2017.