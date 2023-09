Entrevista

Ya no es la que conocimos en Spoiler u 11 razones. Mucho menos la que vimos por primera vez en Operación Triunfo, allá por 2017. Aitana cambia la corona de la princesa del pop por la de la reina de las pistas de baile con su nuevo trabajo, que supone su paso de niña a mujer. Y todo sin perder un ápice de éxito. La era alpha queda inaugurada.

¿Hablo con la artista del momento?¡Yo creo que eso es mucho decir! Me siento muy feliz y muy agradecida con todo lo que he vivido estos seis años y todo lo que está por venir. Lo demás, ni lo sé ni lo voy a juzgar yo.

¿Ha tenido que dejarse muchas cosas por el camino para llegar hasta aquí?No siento que haya tenido que sacrificar muchas cosas. La música me ha dado mucho. Sobre todo mucha seguridad de sentir que lo que hago gusta. Por fin digo: 'oye, que es que valgo para esto'. También me ha dado, con lo joven que soy, mucha independencia económica. Puedo solucionarme la vida yo sola y no necesito de nadie. Me siento muy agradecida también en ese aspecto.

¿Sigue necesitando ese refuerzo positivo?Sí, porque yo entré en Operación Triunfo y no sabía si quería ser cantante. Era mi sueño, pero desconocía si estaba preparada para eso, porque iba a estudiar diseño. Me lo tomaba como un juego. '¡Qué divertido es esto y cuánto voy a aprender!', pensaba. Lo que no sabía era lo que me iba a venir después. Por supuesto he tenido que ir a terapia para entender lo que me estaba pasando y hacia dónde quería ir.

alpha es, entre otras cosas, el inicio de una nueva etapa. ¿También la ruptura con la anterior?La verdad es que no quiero ni romper con nada. Tampoco supone volver a empezar. La gente me dice que quiero buscar un público más maduro y dejar atrás el infantil. No es así, porque ¿sabes lo difícil que es que un niño sea tu fan o que te preste atención? Para mí es muy fuerte tener un público que sean niños. Pero también invito a la gente a que venga a mis conciertos y vea que tengo otro tipo de públicos. En realidad es muy familiar. Y lo digo porque por la calle las familias me dicen que mi música los une. Eso es lo más bonito. Yo no hago música para cambiar de público, hago música para sentirme yo misma. Y cada año me siento de una manera distinta, tanto a nivel artístico como profesional.

¿Ha derribado sus propios tabúes?Yo nunca me he limitado con la música que he hecho, pero siempre lo he hecho según el momento de madurez en el que estaba. Con Spoiler tenía 19 años y era todo más naif; con 11 razones tenía 21, y hablé mucho de amor y desamor; y, ahora, que tengo 24, inevitablemente se van sumando las experiencias, las vivencias y la maduración personal. Por eso, en este disco, aparte de todo eso, se le añade el empoderamiento y la sensualidad femenina. Hay un poco de todo, nunca me he limitado en cuanto a lo que hablo o no hablo, porque creo que no tiene que haber barreras a la hora de componer.

En efecto, la sexualidad y la sensualidad están muy presentes. Parece que hasta las reivindica.Es que creo que hay muchas diferencias entre un hombre y una mujer al tratar el sexo en las canciones. Yo en este disco tengo dos temas, Los Ángeles y miamor, que hablan explícitamente de sexo, pero dentro de la elegancia. Y no porque lo intente disimular, sino porque es mi forma de ser y cómo cuento yo las cosas. Eso no significa que otras mujeres te lo cuenten de otra manera, y no es ni mejor ni peor, sino su forma de hacerlo. Y, cuando eso pasa, dicen: 'ay, Dios mío, qué está diciendo'. Se escandalizan. Pero cuando un hombre habla de sexo se pasa por alto. Por eso creo que todavía hay mucha desigualdad de género, en la industria musical y en la vida.

El caso Rubiales o el de Isa Balado, la reportera a la que un hombre le tocó el culo, han provocado el rechazo unánime de la sociedad. ¿#Seacabó también en la música?Sí. Creo que es esencial, sobre todo por el público que tengo, que se compone de muchas niñas, exteriorizar la importancia de sentirnos libres y hacer lo que queramos. Que el no es no y, si no hay un sí, también es no. Fue muy fuerte lo que pasó con la reportera. ¡Y que sucediera en directo! Imaginaos la de cosas que pasan sin que haya una cámara delante. Es una puta vergüenza, y me dio muchísimo asco y repugnancia. En fin, esto es lo que sufrimos las mujeres diariamente. Y es importante también explicarlo en las letras de las canciones.

Shakira, Karol G, Malú… ¿Veremos a Aitana lanzando mensajes a sus exparejas en sus canciones?Creo que a la gente, ahora, le gusta más ir al titular fácil o relacionar las cosas con la vida privada, cuando en realidad yo siempre he hablado de desamor. ¡Fíjate Vas a quedarte! ¡U 11 razones, que de las once canciones ocho son, literalmente, de desamor! Pero en ese momento no estaban pendientes de mi vida privada. Siempre exagero mucho la forma que tengo de componer, lo elevo. Es que me sale así, porque soy una persona muy dramática. Pero no siempre escribo de mi vida personal, sino de otras vivencias. Es verdad que en alpha he hablado más de cosas personales, pero no es un libro de mi vida. Estos días he visto titulares de cosas superfuertes, que si infidelidad... ¡No! Tranquilos todos. Qué pesadilla con eso, Dios Santo. Jamás hablaría de esas cosas en una canción. Que cada uno piense lo que quiera. Y, como dijo Rosalía, yo no le pregunto a un chef cuál es su receta; yo me lo como y ya está. Es importante que la gente lo viva a su manera y se lo lleve a su terreno. Y ya está.

¿Cantarle de forma diferente al amor es fruto de experiencias personales, de crecer o madurar, también en ese aspecto?Creo que la forma que tengo de componer no ha cambiado tanto, por lo menos en las letras. Sí que puede haber evolucionado. ¡Joder, han pasado tres años! Sí, vas aprendiendo, pero creo que siempre he tenido la misma forma de contar las cosas.

¿Le cuesta verse en portadas de las revistas del corazón?¡Es que no las veo (ríe)! En mis redes hay muchas cuentas que tengo silenciadas para no quedarme pegada a eso y ver otras cosas. Mario Casas decía en una entrevista que no tiene redes sociales en el móvil, solo en el iPad, así solo mira cosas cuando quiere. Yo no me las quito del móvil, porque, al ser cantante, tengo que estar conectada con el público, pero tengo cosas silenciadas. Es que no me vale la pena, y eso es algo que he aprendido realmente este año, porque antes me quedaba mucho rato leyendo cosas sobre mí y decía: 'pero si esto no es verdad, pero si esto no sé qué'. Y luego pensaba que, realmente, yo no iba a poder cambiar eso. Así que no lo veo, y ya está.

India Martínez recibió críticas por besarse con una de sus bailarinas, algo que usted también hace.No entiendo esa polémica, porque, para mí, el amor es completamente libre. Yo tengo cuatro tíos que son gays y todas mis primas mayores son lesbianas. Como yo he crecido en ese ambiente de seguridad, tranquilidad y libertad no entiendo que, en ese sentido, se pueda cuestionar.

¿Y en otro sí?En mi caso, sí. A ver, yo nunca he contado mucho de mi vida en ese aspecto, pero, por lo que se puede ver desde fuera, yo soy una persona cis hetero y siempre he estado con chicos. Entonces, puedo entender que digan que por qué me tengo que dar un beso con una mujer si no es mi condición sexual. Yo no quiero que piensen eso. Siempre expondría esa libertad a los niños y a la gente que me viene a ver, pero no quiero que nadie del colectivo LGTBI sienta que me estoy apropiando de nada que tenga que ver con su lucha.

¿Quién le debe más a quién, Aitana a OT u OT a Aitana?Pero por favor, yo siempre voy a estar agradecida de la oportunidad que me dieron, de que en aquel momento se fijaran en mí. Les deseo mucha suerte en esta nueva etapa, seguro que encuentran gente muy talentosa, porque ellos lo son. Estoy segura de que les va a ir muy bien.

Aitana Ocaña Cantante, compositora y actriz, Aitana (Barcelona, 24 años) se dio a conocer en 'Operación Triunfo 2017', donde quedó segunda. Tiene tres discos en el mercado, 'Spoiler' (2018), '11 razones' (2020) y 'alpha' (2023). En televisión protagonizó la serie 'La última'. También ha sido coach en 'La Voz Kids'.