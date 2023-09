Entrevista

"La comunidad LGTBI necesitaba esto", dice rotundo La Cruz. Seguramente, él también. Cinco años después de su participación en OT da en el clavo con un hit viral que ha removido conciencias dentro de la industria musical. Ha nacido el 'regayton'.

¿Ha pensado patentar el término? ¿Cómo surge la canción?¡Debería! (ríe). Surge de una forma muy natural. Yo escribo canciones para chicos. Entonces, al ir a grabarlas al estudio, con un productor y unos compañeros de composición heterosexuales, yo tenía que hacer un proceso interno enorme. En el momento en que me abrí me di cuenta de que había personas que lo aceptaban con naturalidad, aunque también otras que lo veían como algo muy raro. Fui haciendo un filtro con quién trabajar y con quién no.

Es que debe ser raro no poder cantarle a su realidad.Por eso seguí con este proyecto, porque mi realidad es que me guste un chico, y mis experiencias se basan en que me he enamorado de un chico o salgo con él. Y escribo en base a eso. Cuando lo plasmé en el estudio empecé a comprobar que, a los que me siguen, les gustaba mucho y conectaban con la historia. Entonces era como: ¡guau, o pienso en lo malo, solo en ser yo mismo! Y eso es muy bueno como artista.

¿Es difícil ser gay en la industria musical?Mucho. No sé cómo explicarlo sin que suene mal, pero, cuando ven a una persona del colectivo LGTBI que, según para muchas personas, no aparenta serlo, como que tengo una primera aceptación de la gente. Y eso es raro, porque, cuando acaban conociéndome, me dicen: 'es que tú no pareces gay'. A a mí no me gusta que me lo digan. Yo me pregunto: '¿pero qué tiene que parecer una persona homosexual? También me ha pasado dentro del colectivo, que me dicen algunos que yo voy de machirulo. Es como una etiqueta con la que hay que ser de una determinada manera, y no es así. No, es que no tienes que ser de una manera en concreto. Antes incluso de OT, yo tuve reuniones con discográficas de Latinoamérica donde me decían que podíamos empezar un proyecto musical siempre y cuando cantara en género neutro, como lo hacían antiguamente muchos artistas. Y dije que no.

¿Qué opina de los artistas que han tardado tanto en hablar abiertamente de su homosexualidad?Yo creo que es una cosa que traspasa la industria, porque, a nivel personal, cada uno tiene su propio proceso para contarlo a su familia o a sus amigos. Pero cuando tienes un contrato detrás se te complica mucho más, porque puedes contárselo a tu familia, pero ya no puedes revelarlo públicamente. Por eso entiendo que, antiguamente, porque me fijo mucho en los artistas de antes, muchos lo hayan manejado de esa forma. Lo que no entiendo, y sigue pasando, es que un artista más mayor condicione a otro por su sexualidad. Espero que se acabe.

¿Diría que existe homofobia o falta de diversidad en la industria?Totalmente. En un principio no te abren ni una puerta, pero, cuando ven que estás conquistando a la gente por tu sinceridad, tu música y por abrirte y contar tu historia y hacerlo de una forma muy orgánica, llegan todas las oportunidades que nunca has tenido. Estuve firmado con Universal Music España y no tuve la oportunidad de sacar mi proyecto adelante. Pero ahora mismo, que tengo este single que está pegando y otros dos que ya superan el millón, he recibido ocho propuestas discográficas, cuatro de ellas americanas. Es un negocio, obviamente. Uno en el que la idea de un artista del colectivo LGTBI tiene menos oportunidades que la de un heterosexual.

Se ha atrevido con el reguetón y el deporte, dos mundos históricamente muy cerrados.Totalmente. Y fue objeto de un verdadero debate ¿eh? Cuando creamos la idea, dije: '¿por qué no meter lo que suele pasar dentro del deporte?'. Que, a veces, en un equipo de fútbol un chico puede ser gay y se enamora de un compañero. Normal. O, en el género urbano ¿por qué si siempre le han cantado a las tías? ¿Por qué no se le puede cantar ahora a otro chico? Creo que el machismo siempre ha sido muy normalizado por la sociedad. Además, creo que, con mi proyecto, también ayudo un poco de suavizar la situación de que solamente es a una tía que se le canta una canción con un dembow detrás.

¿Ha tenido el feedback de Venezuela, su tierra natal? ¿Cómo se lo han tomado por allí? ¿Ha notado diferencias?En Venezuela tengo una gran comunidad de gente que me está pidiendo que vaya, pero los medios de comunicación no me están dando la oportunidad. Me parece muy fuerte que me la den los de Perú, Chile, Estados Unidos o España y no en mi propio país. Me duele mucho que estemos tan atrasados. En Latinoamérica la homofobia que existe es extrema y, cuando alguna vez me ha salido un proyecto de concierto, lo primero que he pedido ha sido seguridad, porque yo no sé con qué me voy a encontrar.

La Cruz, durante su entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

Se ha convertido en un referente para muchos. ¿Usted echó en falta no tenerlos?Pues sabes que pasa, que yo, mis referentes han sido, más allá de lo musical a nivel personal, dices, mira me gusta mucho, que por cierto llevo su camiseta de Freddie, Freddie Mercury, increíble A ver, no es que he escuchado su música durante toda mi vida pero cuando conocí su historia, empaticé más con su historia que con su música y me enamoré de los grandes sencillos, incluso del sencillo que cambió la historia de la música Porque hay gente que no lo recuerda por ignorancia musical tal vez, pero Freddie Mercury cuando el mundo estaba en dictaduras en 10.000 países, Freddie Mercury salió vestido de mujer limpiando la casa, haciendo un papelazo que le prohibieron la entrada a países, prohibieron su música en la radio y fue un tío que tuvo los huevos de enfrentar eso a nivel social, sabes Entonces a nivel de referentes, Freddie fue uno de los que más me inspiró.

Carlos Right, su compañero en OT, ha dejado la música. ¿A usted le ha pasado por la cabeza?¿Yo? ¡No! A mí no me duele por Carlos, porque creo que cuando un artista llega a ese punto es porque lo necesita. Si es su felicidad, yo se lo aplaudo, porque también es un sueño muy bonito que para mí puede ser lo más, pero para él no. Es que después de salir en OT hay un trabajo grande que hacer a nivel personal, y los triunfitos lo sabemos.

¿Qué pasó después de OT?Mi proceso después de Operación Triunfo fue bastante complicado. Puede parecer que al salir lo tenemos todo ganado, pero no es así. A eso, en nuestro caso, súmale el Covid. Me quedé sin trabajo. ¡Y sin dinero! Es una situación que muy pocos triunfitos la cuentan, pero que es verdadera y hay que contarla. Después de eso conseguí una oportunidad en un musical, remonté y luego empecé a trabajar en mi proyecto. Ahora me va mejor que nunca, estoy superfeliz. Lo que yo pienso es que, quizá, no era mi momento. Pero lo que más curioso me parecía es que me pidieran fotos por la calle... ¡y yo ni siquiera tenía trabajo!

En su caso ¿cómo lo gestionó? ¿Necesitó ayuda psicológica?Llegó un momento que no quería salir de mi casa, pero no porque no me guste el fandom, sino porque ya llegó a ser extremo, y yo decía: 'es que no estoy haciendo gran cosa como para tener tantos fans, esto no tiene nada que ver conmigo'. Necesitaba gestionarlo, así que empecé a ir al psicólogo, que ya lleva muchos años conmigo.

"De Venezuela tuve que salir con 19 años porque había vivido un atraco horroroso, con armas de fuego y 40 minutos amarrado en una casa. Eso me dejó un poco traumatizado"

¿Qué es lo más difícil?Yo creo que lo más difícil es ser tú mismo, porque hay muchas maneras de vivir de la música, pero ¿cómo te sientes si has estado en el Wizink Center junto a tus compañeros frente a 18.000 personas y luego tienes que buscar trabajo en un musical pequeñito de tu pueblo? No te sientes tú mismo. Es que te han elevado tan alto... Entonces, lo más importante no es lo económico, porque económicamente puedes solucionar tu vida cantando o haciendo algo, sino mantener los pies en la tierra por más que entres en Operación Triunfo.

¿Qué es para usted la fama?No lo sé todavía (ríe). No lo sé porque siento que el trabajo es lo que hace que la gente admire algo de ti. Es decir, lo que hay detrás, cómo dejas tu vida entera metido en un estudio. Por eso no creo en la fama por la fama, como lo hemos visto toda la vida. Me falta tantísimo por vivir que no llego a tener ese nivel para decir que soy famoso.

Le queda mucho por vivir, pero tiene una historia dura detrás, como todo inmigrante.Sí. De Venezuela tuve que salir con 19 años porque había vivido un atraco horroroso, con armas de fuego y 40 minutos amarrado en una casa. Eso me dejó un poco traumatizado. Ahí decidí venirme a España con el que, por entonces, era mi pareja. Recuerdo que iba como público a la tele y aplaudía en programas como El Hormiguero o Levántate All Stars y recuerdo que yo decía: 'necesito estar en ese escenario, yo no quiero estar aquí aplaudiendo, y voy a luchar para estar ahí'. Y luego llegó Operación Triunfo. En mi vida siempre ha estado la música presente, hasta en los peores momentos.

ALFONSO LA CRUZ Artista. Caracas, Venezuela. 27 años. Conocido artísticamente como La Cruz, Alfonso es un cantante y compositor venezolano de los géneros de reguetón, música urbana y pop latino, que saltó a la fama por participar en 'OT 2018', donde fue el primer expulsado. Tras el 'talent', lanzó un álbum de estudio, 'Hawaira', y varios 'singles' reconocidos como 'Nadie te va a querer', 'Desnudx', 'Boulevard', 'Yo te conocí bailando' y este 'Quítate la ropa'.