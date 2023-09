Entrevista

El pasado octubre octubre sufrió un ictus, y este mismo verano, en plena promoción de su regreso a la escena musical, tuvo que someterse a un cateterismo por un problema en el corazón. "Por segunda vez he vuelto a nacer", reconoce el hijo de Isabel Pantoja. Famoso desde la cuna, ahora se reivindica como artista más allá de su apellido.

De todos sus percances de salud, el más grave ha sido el ictus. ¿Le ha cambiado la vida?Aunque parezca duro lo que voy a decir, el ictus me ha venido bien. Ha sido el mayor susto de mi vida, pensaba que me iba para el otro barrio, pero ha sido el tirón de orejas que necesitaba para darme cuenta de que no estaba yendo por el buen camino. Me han hecho falta 37 años para darme cuenta de que ese no era el camino, pero más vale tarde que nunca. He cambiado mi estilo de vida y puedo decir que soy más feliz. Bastante más feliz.

¿Se mueve mejor en entrevistas personales o profesionales?Durante toda mi vida he tenido toda clase de entrevistas. Es muy difícil llevarlas, porque a veces puedes perder el control, equivocarte o no tener un buen día, pero evidentemente yo prefiero las entrevistas musicales. Para mí son menos dolorosas.

"El ictus ha sido el tirón de orejas que necesitaba para darme cuenta de que no estaba yendo por el buen camino. Me han hecho falta 37 años"

Las consecuencias de la fama, supongo. Siempre digo que yo no he buscado la fama. Tuve la suerte o la desgracia, que cada uno piense lo que quiera, de ser conocido antes de nacer. Mi madre es Isabel Pantoja y mi padre Paquirri, así que antes de nacer yo ya estaba en boca de todos. Y al final he terminado dedicándome a lo mismo que mi madre, pero en otro género, aunque, si mi padre hubiera vivido, a lo mejor habría sido otra cosa, nunca se sabe. Comentarios por todos los lados, críticas... Aunque también cosas, gente y momentos maravillosos; también duros... Creo que tengo un buen gazpacho de todo (ríe).

¿Qué sigue echando en falta en las entrevistas?Podría ser que se centren más en mi profesión, la música, que en mi vida personal. Aunque en eso he podido yo tener gran culpa ¿eh? Pero es que la vida es como es y viene como viene. A día de hoy puedo decir que mentalmente estoy mucho mejor, mi salud mental ha mejorado muchísimo desde que no salgo en televisión ni hago entrevistas, pero uno no sabe lo que le depara la vida. Ahora mismo sí que estoy al cien por cien en mi profesión, pero mañana no lo sabemos. Así que de momento voy a disfrutar de lo que tengo, porque sí que es verdad que soy muchísimo más feliz sin el mundo de la televisión que con él.

"Yo no he buscado la fama. Tuve la suerte o la desgracia, que cada uno piense lo que quiera, de ser conocido antes de nacer"

En su profesión, ¿se ha encontrado con más puertas abiertas o cerradas?Se me cierran más de las que se abren, porque, por el apellido que tengo, la gente se cree que lo tienes todo más fácil, y es totalmente lo contrario. Es como que tienes que demostrar más. Me ha costado mucho, tanto mi padre como mi padre han dejado el listón muy alto, y las comparaciones nunca son buenas. Siempre he tenido que luchar con eso, y seguiré haciéndolo, pero sé muy bien de dónde vengo y a dónde quiero llegar, y para eso tengo que trabajar muchísimo.

¿Qué hace Kiko Rivera en la Kings League?Todo empezó por mi hijo, que tiene 10 años y es un fanático de la Kings League. A raíz de ahí yo empiezo no a seguir la competición, porque yo soy más del fútbol tradicional, pero sí a ver resúmenes. Se me encendió la pequeña bombilla y escribí a Spursito –el youtuber ligado al torneo– para pasarle una demo para su equipo, el Rayo de Barcelona. Fue pico y pala. La jugada salió bien y, lo más importante para mí, es que ahí habló la música. Además, a raíz de esto he creado un vínculo muy especial con mi hijo que, a día de hoy, me hace el hombre más feliz del mundo.

"Mi salud mental ha mejorado muchísimo desde que no salgo en televisión ni hago entrevistas, pero uno no sabe lo que le depara la vida"

Y, de paso, se ha quitado una espinita.Sí (ríe). No he podido ser futbolista, pero, al final, musicalmente hablando, he podido aportar mi granito de arena a un equipo de fútbol. Deseo concedido.

Kiko Rivera, durante su entrevista con '20minutos'- JORGE PARÍS

¿Ha notado un salto generacional?Lo he notado. Yo me considero un tío joven, tengo casi 40 años, pero sí que es verdad de que hay un salto entre la gente de mi edad y las nuevas generaciones. Durante un tiempo, esa gente joven dejó de escuchar mi música. Hasta que ha llegado la Kings League y mi himno para el Rayo de Barcelona. Ahí sí que he notado gente más joven parándome en la calle, pidiéndome una foto o escuchando mi canción. Hay que adaptarse a lo nuevo que viene y actualizarse, es que no queda otra. Yo ahora estoy intentando juntarme con gente muy joven, chavales de 20 o 21 años, también DJ, porque es que si no no llego.

"La Kings League ha creado un vínculo muy especial con mi hijo que, a día de hoy, me hace el hombre más feliz del mundo"

Y, en paralelo, ha vuelto a la música parecido, porque se ha renovado.Para mí es la vuelta, sí, en el sentido de que me dio un ictus y el del single era el primer proyecto que íbamos a sacar, pero se metió por medio la Kings League. Aquí estoy, con una nueva compañía, un nuevo equipo detrás y con un Kiko renovado, tanto mental como físicamente. Tengo muchas ganas y estoy muy feliz por todo lo bueno que me espera.

El mambo suena muy a verano. ¿Cree que hay canciones solo para la época estival?La canción tiene un estribillo pegadizo y una letra muy, muy fácil, con sonidos muy actuales tirando a lo electrónico, que está muy de moda: Rosalía, Quevedo... Todos tienen su parte de mambo en muchas de sus canciones, y eso hace que a la chavalería le guste mucho ese sonido. Al final hemos acertado con el nombre, porque para mí representa lo que es salir de fiesta. '¡Vámonos al mambo!'. Lo que trae la canción es alegría, ganas de bailar y de disfrutar de esta maravillosa época que es el verano.

"Me considero un tío joven, tengo 40 años, pero sí que es verdad de que hay un salto entre la gente de mi edad y las nuevas generaciones"

¿Hay machismo en la música urbana?Yo he intentado siempre no utilizar ese tipo de lenguaje en mis canciones. Tengo mis hijos y no me gusta que lo escuchen, aunque al final lo hacen por otros artistas que sí usan un mensaje más fuerte. A mí me cuesta actualizarme a esa música, pero no tengo más remedio, porque es lo que se lleva. Ahora el romanticismo está menos de moda, aunque todavía hay alguno suelto por ahí como Beret o Sebastián Yatra.

Y usted? Porque en el fondo tiene pinta de romanticón. ¿Volveremos a ver a ese Kiko?Nunca lo voy a dejar, y lo hablo mucho con la discográfica. Soy consciente de que ahora mismo hace falta fiesta, ambiente y que la juventud quiere eso, pero yo no puedo sacar esa parte que hay en mí. Ahora tenemos mambo, y quizá la próxima canción también sea movida, y lo mismo la siguiente también, pero en algún momento llegará algo para lo que tendrás que sentarte y simplemente escuchar, no solo bailar. Es decir, algo que tenga letra, sentimiento y luego que cada uno se lo lleve a donde se lo quiera llevar, porque dicen que siempre hay una canción para cada momento.

"He intentado siempre no utilizar el lenguaje machista en mis canciones. Tengo mis hijos y no me gusta que lo escuchen"

¿Desde dónde compone Kiko Rivera?A la hora de componer, y cuando me reúno con mi equipo, donde está un chaval de Sevilla que tiene apenas 20 años, intento captar y empaparme de su sabiduría. Yo creo que depende del estado de ánimo en el que estés. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una canción, que ya está compuesta aunque no sé cuándo saldrá a la luz, que creo que, cada persona que la escuche, se la llevará a un terreno distinto. Lo bonito que tiene la música es eso, que cada uno se la lleva a sí mismo y a donde le apetezca.