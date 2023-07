Entrevista

Este grupo de amigos, como define al grupo su líder, Mario Vaquerizo, lleva dos décadas sobre los escenarios. Después de un silencio que ha durado cinco años, vuelven con un trabajo en el que reivindican las orquestas de toda la vida. Pero no solo de música viven las Nancys.

¿Cómo le explicarían a un extraterrestre qué son Nancys Rubias?¡Somos Marcianos Ye-Yés (en referencia a uno de sus álbumes)! Nos sentimos uno marcianos, pero sin dramas ni victimismos. Nosotros no vemos como un problema cómo nos ven los demás. En todo momento venimos a pasarlo bien. Formamos el grupo con una actitud muy lúdica, que era pasárnoslo bien el fin de semana, ser felices y entretener a los demás. Esa es la esencia de las Nancys. La palabra amistad es lo que mejor define al grupo.

¿Ser amigos facilita o complica las cosas?Precisamente, como nos conocemos mucho y somos amigos de verdad, sabemos separar muy bien todo. Nos conocemos, nos tenemos mucho respeto, sabemos cuando uno quiere hablar, cuando está de mal humor... Es que ya éramos amigos desde 1999, antes de las Nancys. Vivimos todo con mucha naturalidad, y creemos que eso es lo que nos ha salvado la vida. Vamos a cumplir veinte años como Nancys Rubias y miras para atrás y ves que todo está en su sitio. Con subidas y bajadas, como la misma vida, pero a nivel profesional y personal no ha habido ningún cambio, solamente que somos más viejas.

¿Habría sido también así de no haber tenido éxito? ¿El éxito une?Al revés. La historia de la música está llena de grupos de éxito que han acabado a palos. La base es la amistad, no el éxito. Además ¿qué es el reconocimiento? Para nosotros está en uno mismo, empieza de dentro, no de fuera. ¿Que nos gustaría vender un millón de discos o tener una gira por todo el mundo? Por supuesto, nos gustaría mucho. Pero para nosotros es el día a día, que podamos dormir unos en casa de otros, comernos juntos una hamburguesa... ¡Para eso se hizo este grupo! Para pasarlo mal la vida ya tiene muchas cosas. Aquí venimos a disfrutar y a entretener.

Se me vienen a la cabeza tantos grupos...La pregunta es: ¿por qué se creó ese grupo? ¿Por obligación o porque te ha nacido? Conocemos a muchas bandas que van separadas. Llenando estadios, pero separados. Fíjate Los Ramones, que no se hablaban. Qué tristeza. Han sido el mejor grupo del mundo, pero en el fondo eran antiguas. Siempre queriendo ser número uno, pero nunca llegaron. Y eso los tenía engorilados. Y encima si uno le quita la novia al otro, apaga y vámonos. Y el otro era republicado, y el otro drogadicto... ¡Era todo un sinvivir! De verdad, qué pena. Tú imagínate que a nosotros nos pasara eso ahora. No lo concebimos. Tengas éxito o no, porque eso no es lo que hace que te vuelvas loco, el que estás loco eres tú. Muerta de hambre o con un millón de euros.

¿Las polémicas extramusicales afectan al grupo?Nos hemos dado cuenta de que importamos mucho a la gente (ríen). La gente se toma muy en serio a las cosas que decimos, y jamás pensamos que fuéramos a ser líderes de opinión. No queremos serlo. Tampoco políticos ni queremos aleccionar a nadie. La polémica no está en uno, sino en el que quiere hacer de todo polémica. Pero nosotros pasamos. Hay gente joven, de 14 o 15 años, que son los que no tienen prejuicios, que nos dicen que somos referentes en su vida, y eso sí es bonito. Pero eso pasa sin que haya por nuestra parte ningún tipo de pretensión. Aquí no venimos a aleccionar a nadie ni a decir lo que tienen o no tienen que hacer. Como a nosotros no nos gusta que nos lo digan, no vamos a ser nosotros los que lo hagan. No vamos a dar pábulo a opiniones que, aunque están en su derecho, no van a dañar lo bien que estamos nosotros. Somos un Arca de Noé, unas raras avis, unas especies a proteger y mejores amigas.

¿Les gustaría ser unos referentes?Es que ser un referente es también ponerte una responsabilidad que no queremos tener. Si referente es hacer feliz a la gente, sea de la orientación sexual, estrato social o de la tendencia política que sea, bienvenido sea. Somos totalmente democráticos, no somos dogmáticos y jamás nos hemos encasillado en ningún sitio. Pero no porque estemos a favor o en contra, sino porque somos para todos los públicos. No nos gustan los guetos. Muchas veces nos dejamos llevar por las etiquetas, y las etiquetas encasillan. En la variedad está el gusto. ¡Tenemos una canción que es muy popular y que habla de pelucas! ¿Quién hace eso? Pues eso es lo que me hace sentirme orgulloso de pertenecer a este grupo.

El disco contiene versiones de temazos de siempre. ¿El público se entretiene más con ellos que con las inéditas?Es que nos hemos dado cuenta de que las fiestas populares son para todos los públicos, y hay que interpretar canciones que te gustan a ti, pero también al resto del público. Pero este disco no ha sido con una intención, sino una casualidad que nos ha venido dada por estos cinco años en los que no queríamos grabar canciones nuevas, porque no nos apetecía. Así que empezamos a hacer versiones de los grupos que nos gustan. Para nosotros es mucho más divertido y encima el público se lo pasa bien. Pero no queríamos reivindicar un proyecto. Las Nancys no pensamos, las Nancys hacemos según nos pille el cuerpo.

A ver si les van a acusar de poco serios.Mira, sin pretenderlo, la música se ha convertido en una profesión para nosotros, ya que nos pagan por actuar, pero nunca pretendimos vivir de la música. Eso no quiere decir que no seamos serios y profesionales, es que tenemos un carácter que hace que nos riamos de nosotros mismos, y eso nos salva la vida. Somos lúdicas, y tenemos un grado de inteligencia emocional que hace que disfrutemos. Esos artistas que lo pasan mal todo el día: 'ay, que no he llegado al número uno, que no me llaman, si no actúo me muero...'. ¿Qué pasa, que solo quieres actuar en el Wizink Center? Si tienes necesidad, puedes actuar en tu comunidad de vecinos también. ¡Nosotros lo hemos hecho! Cuando empezamos, nos pagábamos todos. Respetamos a nuestra discográfica, y la necesitamos, pero si no estuviera seguiríamos haciendo lo mismo.

¿Sienten el apoyo de la industria musical?Qué va. No nos ponen en las radios, pero formamos parte de la industria. Y actuamos en los mejores festivales y vamos a los programas de televisión de máxima audiencia. Pero no hacemos drama, solo mostramos la realidad. Somos muy felices.

No hay resquemor, entonces.¡Qué va! Está ya superado. Fíjate si somos marcianos que hicimos Los conciertos de Radio 3, donde la gente toca de verdad (ríe). Pero reivindicamos que cantar, cantamos, ¿eh? Y también dirigimos en todo momento cómo tiene que ser la producción de las canciones y demás. Siempre lo repetimos, somos el primer grupo autoprefabricado del pop español. Somos una tiranas, porque tenemos muy claro lo que queremos hacer.

Nancys Rubias Grupo musical de pop, 'glam' y electrónica. Liderado por Mario Vaquerizo e integrada por Marta, Juan Pedro y Miguel, Nancys Rubias nace como grupo en 2004 en la sala Morocco de Madrid. Muy unidos a Fangoria desde sus inicios –Nacho Canut es autor de sus grandes éxitos–, han publicado seis discos y éxitos como 'Sálvame', 'Di que sí', 'Maquillaje', 'Peluquitas' o 'Me encanta (I Love It)'.