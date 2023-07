Entrevista

"Hay muchos tipos de príncipes, los que la gente espera que sean y los que se rebelan", asegura Blas Cantó, que eligió ese nombre para el disco porque era como le llamaba su madre de pequeño. Él ha elegido ahora ser de los segundos. Y esa es la idea que plasma musicalmente hablando en su nuevo trabajo, fruto de una etapa personal complicada.

Vaya historia tiene detrás este Príncipe!Son canciones que quiero hacer porque yo también soy así. No solo el que mucha gente se piensa o espera de mí. Yo no me considero un príncipe, y mucho menos uno azul, pero si tú pensabas que era eso, pues estabas equivocado, porque las canciones reflejan todo el abanico amplio del pop que me gusta y del que estoy orgulloso exhibir. No era el mismo en mi casa que en el escenario y, ahora con el tiempo, he visto que era un error, porque me perdía muchas cosas. Mis amigos me reprochaban que no era igual, que hablaba diferente y era más divertido en casa y me preguntaban el porqué. Públicamente eso no se veía, y ahora, escuchando estas canciones, te das cuenta de lo que realmente soy.

¿Por qué le pasaba eso?Yo creo que por una cuestión de disciplina desde que era un niño. La televisión, los focos... Era muy responsable. Me hice serio delante de la cámara, pero solo delante, porque en el backstage era un trasto, como ahora. Supongo que la vida y el público me llevaron por ahí. Eso era lo que esperaban de mí. Volvemos al príncipe, lo que yo soy y lo que la gente espera de mí.

Da la sensación de que se rebela ante toda esta trayectoria.Rebelde, ¡claro! Es que tenéis una imagen de chico serio, ¿verdad? Fíjate, si hubiera hecho escándalos, me hubiera drogado o hubiera bebido, esa imagen de chico serio se habría ido al carajo, pero es que no necesitamos eso para saber que un chico es divertido. No debería ir de la mano ser cool con drogarte o beber. Se puede ser responsable y divertido.

¿Vende más ser el rebelde que el niño bueno?No creo que venda más, pero sí creo que hay mucha gente que lo ve más cool, con más rollo. Pues bueno, yo le veo más rollo a la gente que no lo prueba. Lo respeto todo, ¿eh?, pero me tira más lo otro.

Escuchando las letras de sus canciones, vemos al Blas más directo. ¿Le ha costado mucho serlo?Cuesta más, sí, pero, con los años, me ha costado más ser políticamente correcto. Lo de la rebeldía ha sido para mí una revelación, no una decisión. Te hartas de ser políticamente correcto. Mira los mayores, dicen lo que piensan y no tienen filtros.

¿Es la primera vez que se siente realmente libre?No. Libre me he sentido siempre, otra cosa es cómo lo comunicaba. Supongo que el respeto y la libertad no están en dirigirse a un chico en una canción. Creo que son otras cosas. Es llevarlo a las conversaciones en entrevistas... Más que libre, me siento más tranquilo, más relajado.

¿Toda esta catarsis personal tiene que ver también con las decepciones, a las que hace referencia en sus canciones?Yo creo que los grandes desamores han sido siempre de amistad. El de amigo o amiga es más duro que una ruptura amorosa. Y no hablamos mucho de eso en realidad, y creo que es sería muy importante hacerlo. Las amistades se disfrutan, pero cuando las pierdes duele, duele mucho. Cantarle a la amistad es uno de mis motores.

¿Le gusta que le adulen?Qué va. Siempre digo que, cuanto más imbécil dicen que soy, intento ser más amable, porque quiero cambiar para bien. Pero es que también pasa al revés también, que cuanto más cosas bonitas te dicen, más te lo crees y más tonto te vuelves. Creo que es importante escuchar las cosas buenas, pero también no escucharlas (ríe). Ni lo bueno ni lo malo, porque si no lo bueno abruma y lo malo te hunde, así que es mejor ser prudente con lo que uno escucha.

Blas Cantó, en su entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

¿Le da por echar mucho la vista hacia atrás?Recuerdo mucho el pasado, sí. Vivo aferrado a una nostalgia infinita de mi niñez. Y creo que cuando alguien vive ahí es porque fue feliz. Vuelvo al pueblo, las cosas no son iguales o hay gente que ya no está, que ha cambiado mucho o que yo no reconozco. Una de las cosas más graciosas, por decirlo así, es que cuando yo quiero reconocer a alguien de mi pueblo voy al cementerio, porque ahí hay gente de mi infancia, de mi historia y de mi crecimiento. Las raíces me emocionan mucho.

Sin embargo, parece que, al menos artísticamente, quiere romper con el pasado.Más que una ruptura, es una conciliación con otro yo que soy, que me veo, pero que la gente no lo ha visto. Yo creo que también me lo debía. Esas canciones canallas que hacen que me lo pase muy bien también, porque es una ayuda a mi mente. Vivir en la melancolía, escribir lo que sientes, lo que piensas, de alguna manera te hace sufrir. Pero bueno, estoy en un momento de mi vida de color y rebeldía.

Y de positivismo. ¿Tiene que ver con su vida personal, en la que ha reconocido que está muy enamorado de su chico?Sí, tiene que ver con el esfuerzo de salir de la zona en la que he estado muy triste. Han sido años duros en mi vida. Y ahora ya en la música me ayuda también.

¿Y qué ha aprendido?Que nada es para siempre, que todo pasa, tanto lo bueno como lo malo. El dolor no es eterno.

Hablemos de música. En este disco defiende el pop con mayúsculas. ¿Hace falta?Hay que mantenerlo, nos ha dado mucho y nos va a seguir dando. El pop es increíble y tenemos que estar orgullosos de él. En una de las canciones digo: '¡Que Dios bendiga el pop!'. Esa es una frase de los reguetoneros, que cantan: '¡Que Dios bendiga el reguetón!'. Si ellos están orgullosos de su género, yo también lo estoy. Tenemos que convivir y hacer mezclas, que me encantan.

"Ahora sí me siento más juvenil que en la etapa de Auryn, que era un señor, un viejo"

¿Cómo recuerda la época de Auryn?Como una época muy divertida y en la que viví cosas increíbles. Siempre estuve feliz con lo que hacíamos, como cantar en inglés. Disfrutaba en el estudio y en los conciertos de una manera alucinante. Pero yo era muy consciente de lo que aportaba. Y de lo que no, también. Yo no copaba las revistas juveniles, no me podía levantar la camiseta, no era el gracioso del grupo... Y no me frustraba, y creo que eso era la clave. Cuando estás en un grupo, tienes que saber qué eres tú en él. Pienso que no teníamos que ser iguales, no creo en ese tipo de igualdad, porque la vida no es así. Es más equidad que igualdad. En mi caso, yo aportaba cosas musicales. Fíjate, ahora sí me siento más juvenil que en la etapa de Auryn, que era un señor, un viejo (ríe). Quizá por tomar esa responsabilidad que a veces hace falta en un grupo. Esa es la conclusión que saco de aquella etapa.

Blas Cantó Cantante. 41 años. Ricote, Murcia. Le vimos crecer en televisión, donde, siendo solo un niño, comenzó a cantar en programas como 'Veo, veo' y 'Eurojunior'. De 2009 a 2016 formó parte de la exitosa 'boyband' Auryn, con la que publicó cuatro álbumes. En su carrera en solitario ha editado dos discos, 'Complicado' y este 'El Príncipe'. Fue el representante español en Eurovisión los años 2020 y 2021. Ganó la quinta edición de 'Tu cara me suena'.