Entrevista

Inmersa en un proceso judicial contra dos exmiembros de La Quinta Estación, la banda con la que triunfó hace dos décadas en España y Latinoamérica, por utilizar su nombre y canciones, Natalia Jiménez regresa a su país natal con cinco paradas de su gira internacional y un nuevo disco como parte de una celebración que tendrá su continuidad el año con viene con un proyecto muy especial.

La pregunta es obligada. ¿Vuelve La Quinta Estación?Nuestra Quinta Estación, la nuestra, vuelve... de gira. Vamos a estar de gira, ¿eh? No se piensen que vamos a volver. Es una oportunidad para que nos vean en vivo de nuevo. La vamos a a sacar de paseo para que la gente cante todas las canciones y sea como una fiesta. Eso será el año que viene, para de celebrar el veinte aniversario de El Sol no regresa. Estamos muy felices con ese próximo proyecto.

¿Por qué se separaron?Yo creo que que el grupo se deshizo porque le quedó grande al mánager. Teníamos tanto trabajo y era tan difícil e insostenible nuestra situación, ya también mental, que llegó un momento que no podíamos más. Eso es lo que yo creo que fue lo que pasó. Han pasado los años y nosotros (los integrantes) nos hemos vuelto a hablar.

¿Qué le provoca el nombre Cinco Estaciones (el grupo creado por dos excompañeros de LQE)?Que cualquier forma de copia siempre es un piropo, pero llega un momento en el que, aunque yo soy una persona muy pacífica, tengo que actuar. ¿Que me dan problemas? Pues les pongo a los abogados y que se peleen. Yo no me meto en broncas.

Hablemos de la gira de este año. Antología ya de primeras suena a muy grande.La ocasión lo merece. Estoy muy feliz de visitar España, que es algo que quería que pasara desde hace tiempo y por fin se hará realidad. En el concierto van a ver una cronología de mi carrera, básicamente. Desde que comenzó hasta el día de hoy. Van a escuchar canciones de La Quinta Estación, mis temas como solista y regional, por si se quieren cortar las venas y echarse un tequila (ríe). Va a ser muy divertido.

Es que lo raro es que sea su primera gira en solitario en España.Y es por eso que siento una emoción enorme, porque es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y nunca había podido. Yo tenía un pésimo mánager, que no me trajo a España, no aprovechó la oportunidad de que yo soy española y que tengo un mercado aquí que me quiere, y de que también hay muchísimos latinoamericanos viviendo aquí que me conocen. ¡A mí me da un gusto girar en España! Estoy superfeliz.

¿Alguna vez temió no ser profeta en su tierra?La verdad es que no. Yo siento que aquí siempre me han querido mucho, me han apoyado y me han esperado. Siento eso, que siempre me han esperado y que he sido yo la que nunca he venido (ríe). No es que no me quisieran, es que yo no he venido porque he tenido muy mal management y, desde allá (México), es muy difícil manejar las cosas si no tienes un equipo profesional que lo haga. Ha sido eso, pero nada más. Ahora tengo otro equipo, otra gente, y por eso estoy asomando la cabeza.

Es que, aunque canta que 'el Sol no regresa', al final siempre acaba saliendo.Claro, hombre, hay que ser positivos. Es que cuando escribió la canción Ángel (el compositor) debería de estar en una época de su vida en la que sufría (ríe). ¡Pero claro que regresa! Yo creo que la gira del año que viene la vamos a llamar así, El Sol sí regresa (ríe).

Lanzará un nuevo trabajo en el que versionará sus temas más famosos, pero de una manera diferente.Sí. Siento que ahora la manera que tengo de interpretar es completamente distinta a la que yo tenía cuando cantaba cuando tenía veinte años. Ahora tengo otra madurez y canto las canciones de otra manera. No es que cambie el arreglo de la canción sino cómo la canto, y creo que la gente lo va a apreciar en la grabación. Hicimos una versión de Creo en mí solamente a piano y voz y es increíble cómo quedó. Son cosas que le hacen justicia a las canciones. Yo con veinte años no tenía la experiencia de vida para poder cantar mejor La frase tonta de la semana o Algo más, pero ahora sí la tengo. ¡Las canciones han quedado divinas!

Natalia Jiménez. JORGE PARÍS

Creo en mí es casi un himno. ¿Le han hecho dudar mucho de su valía?Me lo he hecho pensar yo misma, nadie te puede hacer pensar eso u obligar a que no creas en ti. Esa responsabilidad recae en uno. A mí me costó mucho y muchos años entender eso. Cuando escribí la canción lo hice con ese fin, el poder creerlo, necesitaba oírlo, porque nadie de fuera me lo iba a decir y a mí me costaba hacerlo. Me acuerdo de cantarla las primeras veces y de sufrirla, ¿eh? Ahora la canto con una sonrisa, feliz y diciendo: 'logré todo esto yo sola'. Estoy aquí, y he llegado viva y feliz.

¿Cómo lo ha conseguido?Esto es una carrera, y en ella tienes momentos que te caes, te lesionas y que te mueres un rato. ¡Yo los he pasado todos! (ríe). Yo creo que ser corredor de fondo es lo que mejor funciona en la vida. No parar y perseverar es lo más importante.

De hecho, empezó en el metro, en la calle. ¿Recuerda esa época más dura que las que ha tenido que vivir después, ya como artista consagrada?Recuerdo dos épocas duras. Cuando teníamos demasiado trabajo con La Quinta Estación. Era tanto que ya no lo disfrutaba y empecé a odiar lo que hacía. Tienes 130 conciertos al año y mucha promoción, pero no tienes vida ni amigos ni familia. Eran unas condiciones de trabajo que casi bordeaban la explotación. La otra época dura fue cuando, ya como solista, no sabía qué hacer con mi vida, porque lo que me gustaba, el regional, no querían que lo hiciera. Las canciones que yo escribía en La Quinta Estación las hacía pensando en mariachi, bolero o música veracruzana. Me costó mucho asumir que tenía que hacer pop. No me cabía en la cabeza. Como solista yo no quería ser eso. Hasta que no hice los discos de música regional mexicana yo no fui feliz como solista. Hasta entonces. Y lo podéis ver en el escenario, en la diferencia de cómo me presento y de lo que soy como artista hoy. ¡Es que soy otra persona!

Lanzó en redes un alegato a favor de las madres trabajadoras. ¿En la música se puede realmente conciliar?Todavía tengo que poner mensajes de esos en redes para hacer entender a la gente o a ciertas personas que está bien no pasar el día de la madre con tu hijo porque tienes que trabajar para él. Está bien, chicas. El día de la madre es todo los días. Nosotras los parimos, somos madres todos los días, y no necesitamos un día en el que nos tienen que hacer sentir mal porque estamos trabajando. Estos próximos tres años yo voy a tener una agenda que es un infierno, pero lo voy a convertir en el cielo para ella (su hija). Esto es algo que hago para que tenga un futuro y más oportunidades en la vida, porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Así que a mí nadie puede venir a decirme algo si yo celebro o no el día de la madre.

Natalia Jiménez Cantante y compositora. Madrid. 41 años. La madrileña, de 41 años, inició su carrera musical a principios de los 2000 como vocalista de La Quinta Estación. Tras la disolución del grupo lanzó su primer disco en 2011. Es una de las artistas españolas más importantes gracias a su potente voz y versatilidad. Ha vendido más de tres millones de álbumes y ha grabado junto a las principales estrellas de la música latina, como Marc Anthony, Daddy Yankee, Ricky Martin, entre otros.