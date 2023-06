Entrevista

Niña Pastori sigue su exitoso camino en la música, que ya suma más de cinco lustros de carrera artística -más de la mitad de su existencia- y una buena colección de premios y reconocimientos al alcance de muy pocos. Hablar de ella es hacerlo de una leyenda viva del flamenco.

¿Un Camino de rosas o de espinas?Es un camino mayoritariamente de rosas, pero también hay espinas en la vida, por supuesto. Son 27 años de carrera desde que saqué el primer disco, y son muchas vivencias, pero sí es cierto que ha sido superbonito. Ha habido cosas que no nos gustan, pero nunca ha habido dramas fuertes como para tirar la toalla o pensar que no vale la pena.

Dicen que su álbum está a la altura del mito.Es verdad que es un disco que tiene mucho de vivencias en su interior. Llegó en un momento muy bueno como artista, pero complicado en lo personal, ya que estábamos en plena pandemia. De eso han pasado tres años, y ha salido ahora, imagínate. Es un disco muy elaborado, de muchas horas.

Al escucharlo queda como una sensación de alivio. Es como un canto a la vida.Sí. Y no creo que sea un disco donde yo dé todas mis dotes como cantante, porque tampoco tengo esa necesidad. La gente ya conoce mis formas y mi entrega, que para mí es lo más satisfactorio. Sentirte comprendida es de las cosas más importantes, y eso hasta hoy siempre lo he tenido. Así que ha salido un disco más de decir que de cantar. Hablo de cosas muy crudas, pero eso también es la vida.

Se refiere al tema de la muerte, que no es habitual ni fácil.Me costó hacerlo, porque yo soy una persona muy alegre y me gusta transmitir alegría. Me gusta mucho reírse, pasármelo bien, divertirme y las fiestas con mis amigos. Creo que ahí está el sentido de la vida. Pero también es verdad que la muerte está ahí. Hay cosas que uno cuenta, pero también hay otras que se las come la tierra, que son solo tuyas, dolores que son para ti y que para ti se quedan...

Canta: "yo nací para vencer". ¿Siente que lo ha hecho?He conseguido lo que más me gusta: sentirme respetada por algo que amo, que es la música. Hay artistas que gustan al público, pero que la profesión no termina de aceptar. Yo en ese sentido he tenido suerte.

Más allá de modas, ¿Niña Pastori es, al final, un compromiso con las raíces?Yo creo que tu identidad, lo que eres, es lo más importante. Podrás gustar más o menos, pero nunca perderla y siempre intentar llegar al corazón. Pienso que de eso se trata en la música en particular y en el arte en general.

Si le tuviera que explicar qué es el flamenco a un guiri, ¿Cómo lo haría?Diciéndole que el flamenco es sensibilidad, dulzura y fuerza. Es algo que te define; tal como lo hagas, así eres. Es una música muy pura, muy auténtica y muy compleja, porque es muy difícil de hacer y de interpretar. Y para mí es mi vida.

¿Quién le ha dado más a quién, el flamenco a usted o viceversa?El flamenco me ha dado mucho más a mí. Todo lo que soy se lo debo al flamenco. Todo lo que he escuchado, a los que he podido conocer o ver en directo, la tierra donde nací... Todo eso me ha dado mucho más de lo que yo haya podido hacerlo.

Están muy de moda las fusiones. El flamenco y la bachata, por ejemplo. ¿Qué opina?Son siempre bonitas, pero es importante tener un conocimiento de ambas cosas, y de la música en general, para poder hacerlas. Si yo me pongo a cantar Burbujas de amor de Juan Luis Guerra, mi forma de interpretar tiene que ser otra y tengo que tener conocimientos más amplios para poder hacerlo. Quizá a veces hay un poco de desconocimiento, tanto por un lado como por otro, pero ya te digo, las fusiones siempre son bonitas.

Niña Pastori, durante la entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

Da la imagen de ser una mujer fuerte. ¿Es así?Lo soy. Me he criado entre cuatro hermanos, soy la más pequeña, y me han dado muchos balonazos, así que ha sido a la fuerza (ríe). Mi madre siempre decía que yo tengo mucha paciencia, y mi hermano comentaba: '¡pero cómo vas a tenerla, con la que te hemos dado!'. Es verdad que me han querido, amado y cuidado mucho, pero también he tenido que sobrevivir ante estos cuatro bestias (ríe).

¿Se necesita ser fuerte en esta industria?Yo creo que sí. Pero para todo, ¿eh? Obviamente, esta es una profesión en la que hay mucha gente buenísima y mucha competencia. También que varía mucho, lo que te obliga a navegar ciertas olas. 'Ahora de repente se lleva más esto y hay que tirar por ahí, porque es lo que más vende...'. Hay que tener siempre un equilibrio para no perder tu esencia y lo que eres. Está también lo de creer en ti. Pero yo nunca he vivido como una batalla o una lucha eso de tener que ser más que alguien o tener que mantenerme, porque siempre he tenido claro quién soy, mis gustos y lo que siento como artista. Y es verdad que siempre he estado abierta a escuchar y tener en cuenta la opinión de los míos.

A lo que no está muy abierta es a verse y a escucharse a sí misma.Es verdad. ¡Me agoto de mí misma! Me agoto, me canso y digo: 'otra vez tú, qué pesada!' (ríe). No me gusta. Es verdad que veo muchas cosillas cuando me escucho, porque todos son defectos. Entonces, para sufrir, digo: '¡anda ya! Que lo escuche quien le guste y lo disfrute'.

Siendo solo una niña se fijó en usted el gran Camarón de la Isla. ¿Eso, con el tiempo, ha pesado, alguna vez ha sentido algún tipo de presión?Cuando eres más jovencita, y las cosas van bien, sí es verdad que hay cosas que se te hacen más mundo de lo que realmente son. La gente te ve más joven y todo el mundo opina, no para mal, pero sí que me he podido sentir mal en algún momento. Pero no, nunca me he sentido presionada por la industria. Cada uno podemos tener una opinión, o incluso no estar de acuerdo, pero tratamos de llegar a buen puerto. Si todo va bien, al final todos triunfamos.

En su afán de ofrecer siempre algo nuevo ¿qué más tiene para dar?Vendrán cosas, seguro. Además, en esta etapa, la del disco y la gira, te vas alimentando sin darte cuenta. De otros músicos, de otra gente, de otros lugares... En mi caso, nunca me ha gustado hacer una continuidad de un disco. Siempre que he hecho uno, el siguiente no ha tenido nada que ver. Creo que esa es una de las claves de seguir creciendo. Puede gustar más o menos, venderse más o menos, pero estás ofreciendo otra cosa, ¿no? Porque para estar siempre ya estoy yo.

Niña pastori Cantante. San Fernando (Cádiz). 46 años. Conocida artísticamente como Niña Pastori, María Rosa García García, ha vendido más de 2 millones de copias en sus 25 años de carrera. Hija de la cantaora Pastori de la Isla, con solo 8 años se dio cuenta de que quería seguir sus pasos y empezó a cantar por Andalucía. Fue apadrinada por Camarón de la Isla con solo 12. En 1995 sacó su primera canción, y su primer gran éxito, Tú me camelas, al que seguirían otros como 'Cai' o 'Amor de San Juan'. Tiene cuatro Grammy Latinos.