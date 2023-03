Natalia Jiménez revela el infierno que vivió en La quinta estación: ''Nos apuñalábamos unos a otros''

La quinta estación se separó en 2010. Ahora, casi 13 años después, dos de sus excompañeros anunciaban su vuelta, pero sin Natalia Jiménez, líder y vocalista del grupo, y con nuevo nombre, Cinco estaciones.

Una noticia que no le ha sentado nada bien a la cantante, que ha tomado la decisión de emprender acciones legales contra sus antiguos compañeros.

"Tengo un problema con que usen el nombre de mi grupo de forma fraudulenta enriquecerse, para decir que el grupo va a volver con una cantante nueva cuando eso no va a pasar. A mí no me puedes robar un patrimonio que tengo desde hace 20 años", ha confesado a Socialité.

En esta entrevista, Natalia se ha despachado a gusto contra estos dos integrantes del extinto grupo y, además, ha contado el infierno que era pertenecer a él.

Y es que la artista está muy dolida porque han usado la marca del grupo justo cuando ella y Ángel, su otro compañero, tenían pensado anunciar su vuelta a los escenarios este 2024. "Ha confundido a los empresarios, a los fans... Nosotros queríamos anunciar que íbamos a regresar el año que viene y estábamos planeando la gira".

Sobre lo que vivió en La quinta estación, ha relatado: "En general todos éramos bastantes pasivos agresivos. Era como apuñalarnos un poco los unos a los otros".