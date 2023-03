Cinco Estaciones: "Con Natalia Jiménez se nos acabó el amor de tanto usarlo"

Sus canciones todavía siguen sonando en salas de música y discotecas, ¿quién no ha sido tan temerario de interpretar el tema El sol no regresa de La Quinta Estación en un karaoke? Y digo temerario, porque imitar la potente voz de Natalia Jiménez no es labor sencilla.

Ahora Natalia no está, pero continúan dos de los componentes del grupo, Pablo Domínguez y Sven Martín. Tampoco son ya la Quinta, sino Cinco Estaciones, y Karito es el nombre de la nueva incorporación femenina. Hoy están en una estación, la estación de metro fantasma de Chamberí, para hablar de los fantasmas del pasado, pero también del futuro, porque inician un nuevo viaje y no saben cuál será su destino.

"Nosotros no nos ponemos un techo, es hasta donde nos permita la gente llegar". Un techo al que llegaron muy alto con la anterior formación, con un éxito rotundo en México y toda Latinoamérica, además de en España, y con varios Grammy a sus espaldas, pero esto, lejos de presionarles en su regreso, les llena de fuerza. "Hay amor, hay buena música, hay muy buen rollo, sobre todo hay compañerismo, hay una familia", asegura Pablo. Incide en esto porque su vuelta ha levantado polémica, ya que la antigua cantante, Natalia Jiménez, ha amenazado con emprender acciones legales por la utilización de los antiguos temas que ella interpretaba.

"Nuestra posición es seguir adelante con nuestra música porque es otro proyecto diferente", dice Sven. "Se hace con mucho cariño y mucho respeto a esa época, no es una copia, nosotros tenemos un sonido muy propio", añade Karito.

Con Natalia han perdido el contacto hace años. "Se nos acabó el amor, como decía Rocío Jurado", ironiza Pablo. Ahora Karito, una joven intérprete argentina, toma el relevo con todas las ganas: "De antes hay una esencia, un sonido, hay muchos temas de La Quinta Estación que vamos a estar haciendo en vivo. Hemos sacado ahora el tema Por qué me empeñé en quererte y suena a la Quinta traída al 2023, con sonidos mariachis, y fue como una especie de homenaje".

Su fichaje hace un año no ha podido ser más millennial, pues contactaron a través de las redes sociales. Tras unos años de parón, Pablo siguió en la música, pero Sven montó una empresa de hostelería. Entonces decidieron volver a las andadas y fue cuando ficharon a Karito: "Me contactaron a través de Messenger (de Facebook) el día de mi cumpleaños"

Un casting por Zoom y voilá, un año después, aquí están, sorprendidos por los cambios que ha sufrido la industria musical. "Tú nos dices hace 20 años que íbamos a estar escribiendo una canción, grabándola con el móvil y que a las dos horas la podían escuchar en cualquier parte del mundo y no lo hubiéramos creído, y ahora tenemos esa posibilidad de cada semana poder sacar un single". Tres heavys de corazón que vuelven al ruedo y al pop-rock, y que, mientras charlamos, ven los vagones pasar. Dicen que los trenes pasan solo una vez, pero para ellos es la segunda y esperan con ilusión que el destino vuelva a llevarles hacia el éxito.