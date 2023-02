Juanra Bonet: "Todos somos idiotas"

Juanra Bonet, 6 de junio de 1974, Barcelona.

Pocas cosas se saben de Juanra Bonet, uno de los rostros más conocidos de la pantalla, pero también de los más discretos. Si buscan en internet su nombre aparecen pocos datos de su vida. Uno, que superó su miedo a volar; otro, que se casó en Las Vegas. Es padre y le gusta la gastronomía, pero no mucho más.

El presentador cuenta a 20minutos una cosa que pocas personas conocen: "Yo no me he emborrachado nunca". Y es que, a pesar de haber coincidido muchas más noches que días, él es un hombre de día. "La época del José Alfredo ya pasó, estuve muy a tope ahí con las rodajas de pepino, con los gin tonics de eneldo. Hoy estoy bien, tengo el hígado perfecto, con los gin tonics se come mucha verdura, más que de primer plato", bromea.

La paternidad tiene bastante que ver con esta costumbre. "Primero es ser papá y, después, todo lo demás. Es algo que me hace muy feliz, te lo recomiendo", opina. Así que, en el Museo Chicote, templo de la noche madrileña por excelencia, está más fuera de contexto que nunca.

El presentador no para. Acaba de arrancar un nuevo concurso televisivo, El Círculo de los famosos, y comparte reparto en el teatro con su inseparable amigo David Fernández Chiquilicuatre y Agustín Jiménez en La cena de los idiotas, que estará en el Teatro Amaya hasta el 30 de abril.

"Todos somos idiotas, lo que varía es el contexto. Eduard Punset, que no parece idiota, tú le pones en un concurso de natación sincronizada y ahí lo tienes", explica convencido. Él mismo confiesa que se ha sentido idiota en muchos sitios: "Cuando voy a un estreno de compañeros y compañeras, siempre siento que no sé a quién saludar, porque conozco a todo el mundo, pero no me han presentado a nadie".

Prefiere describirse como discreto más que tímido. Comenzó siendo actor de series en Cataluña, su tierra, y años después llegó el primer trampolín de su carrera, el famoso programa Caiga quien caiga, que terminó presentando. "Tengo mucha suerte, porque he tenido más de un clik profesional y eso es tener mucha potra. Pero sí, el Caiga fue un momento fundacional del personaje con el que he ido trabajando".

Es talentoso, pero la palabra suerte siempre está en su boca. "El talento en nuestro oficio es muy subjetivo… Yo tengo mucha suerte porque me suelen juntar con gente más experimentada y con más talento, y yo ahí puedo pegarme como un parásito y aprender. Me pasó en el Caiga con Manel Fuentes y Arturo Valls y me pasa ahora en el teatro con Agustín Jiménez y David Fernández".

Es uno de los presentadores más populares, pero no descarta hacer cine, aunque me asegura que lo de elegir no es tan fácil. "Nosotros nunca elegimos realmente, quien elige es quien te llama, nunca me han puesto delante tres concursos y me han dicho cuál te gusta más, pero yo tengo mucha suerte, y sin suerte da igual lo que te lo curres".

Pues eso, un suertudo que se junta con gente talentosa e idiota. "Es lo mejor que me puede pasar, porque aprendo y me puedo reír", se sincera. Porque, como él asegura, al final, todos y todas somos un poco idiotas.