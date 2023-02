Asaari Bibang: "España no es solo blanca"

Asaari Bibang llega a la entrevista corriendo de un ensayo y me pide permiso para cambiarse antes y, tres minutos después, sale radiante, como es. Es de esas personas que llenan un espacio al instante antes de hablar y, cuando habla, lo revienta. Y aunque quedamos en la galería de Mamah África, muchas veces se sigue sintiendo fuera de contexto.

Nació en Guinea, pero su acento la delata como española "demasiado española para ser guineana y demasiado negra para ser de aquí", como explica en su libro, Y a pesar de todo, aquí estoy.

"Yo tengo un rasgo identificativo que siempre me coloca en lo extranjero, en la otredad, por mucho que yo sea de aquí, que lo soy... España no es solo blanca, tengo a mi hijo que tiene 6 años, es un niño mestizo español y, de hecho, en mi familia bromeamos porque mi marido es de Getafe, pero no nació allí porque entonces no había hospital y el único que es de Getafe es mi hijo que nació allí porque ya había hospital", cuenta entre risas.

Es madre a tiempo completo y asegura que su hijo de 6 años le da mucho material para sus monólogos. Con el último, Humor negra, sigue girando por España y estará en Madrid el 5 y 23 de marzo en el Golfo Comedy Club.

Un espectáculo que algunos califican de feminista y antirracista, pero fundamentalmente, en el que habla de lo que es, lo que le pasa por dentro: "Soy una mujer negra, me identifico como tal, me siento orgullosa de serlo". Negra con todas las letras y sin eufemismos, "se usa el eufemismo porque se duda de la intención y ahí es donde tenemos que trabajar, en la intencionalidad", añade.

Pertenece a una nueva oleada de mujeres cómicas, que llenan teatros y locales y se dice que hacen humor feminista: "Hay mujeres que hacen ese humor porque a lo mejor su realidad es una realidad feminista, y no pasa absolutamente nada. Ahora parece que nos tenemos que avergonzar por ser feministas o hacer ese humor, cuesta porque está muy estigmatizado y no entiendo por qué, porque todos tendríamos que serlo".

A su show van fundamentalmente mujeres, pero los hombres a los que arrastran sus parejas salen encantados, a pesar de que al principio les cuesta: "Un hombre blanco habla de su realidad y nadie le dice que está haciendo activismo, yo simplemente hablo de lo que me toca, describo mi realidad y lo hago con humor porque me parece un código de comunicación maravilloso".

Lejos de mantenerse al margen, es de las que se pringa hasta el fondo, ser mujer y negra la hace consciente cada día. "Yo hago política, la política se ha señalado que está dentro del Congreso de los Diputados, pero hay política en todo: política es escoger un colegio público o privado", señala.

Además, es actriz, y en este sector también ha experimentado el racismo. "Yo, que he sido tan crítica con esto, he de decir que por fin estoy viendo cambios significativos", admite.

Las críticas también le han llegado a través de las redes, es una de las más activas, pero prefiere quedarse con lo bueno, con la comunidad creada: "Twitter me ha dado muchas cosas buenas, ahí dentro hay gente maravillosa y yo he tenido la suerte de encontrarme a muchas de ellas".

No lo ha tenido fácil y sigue sin tenerlo, pero está mejor que nunca, un camino que ha merecido la pena. "Ahora es cuando realmente me estoy divirtiendo, me lo estoy pasando genial, se me está yendo muchísimo la olla en los shows", añade. "Estoy muy bien porque ya no tengo miedo, el racismo te crea un estado de salud mental y creo que estoy en una etapa muy chula". Porque cuando ya no existe el miedo, se es más libre, y ella, más que nadie, lo sabe.