Javier Gutiérrez: "Hoy día nos pegamos de hostias por hacer televisión"

Javier Gutiérrez no es alto, eso es una obviedad, pero mira con altura, con intensidad, suple su falta de corpulencia con algo que es hipnótico y único en su caso, un magnetismo brutal que te envuelve, con su voz, su mirada y esa actitud de galán de cine, solvente, pausado, profundo. No, no me he venido arriba, lo pienso. Desprende una seguridad que apabulla, pero a la vez, una inquietud vibrante. Porque lo de relajarse lo lleva un poco peor, por eso le saco fuera de contexto y le llevo a un rincón relajante del hotel URSO, donde una fuente con el sonido de un chorro de agua constante nos traslada a un spa imaginario. Pero solo es imaginario, porque la realidad es que lo de relajarse no le resulta fácil.

"Es una asignatura pendiente para mí, aprender a relajarme, a parar y a disfrutar de no hacer nada". Ser padre de un hijo de apenas dos años, y otro de 14, tampoco ayuda, no nos engañemos. Pero su inquietud va más allá. Acaba de estrenar la película Lobo Feroz, un thriller basado en un film israelí de éxito mundial que trata sobre un asesino pederasta, esa lacra que cuando eres padre sufres de una manera más intensa. "Si es lo tuyo es doblemente terrible, pero, aunque no lo fuese, te pones en el lugar de ese padre y esa madre y es igual de brutal", dice. Y admite que lo de ser padre le ha hecho más responsable: "Cuando uno es padre, se te disparan todos los miedos y te conviertes en una persona más frágil, más vulnerable".

Y a su ansiada relajación tampoco ayuda que esté de gira y cosechando éxitos, también en el teatro, con la obra de Los Santos Inocentes, de Delibes. "Los actores y actrices que nos dedicamos a hacer teatro debemos de cuidarlo y mimarlo porque creo que si lo cuidas, nunca te va a dejar", asegura. Algo que no pasa con las otras disciplinas: "El cine o la televisión, si se olvidan de ti, es muy difícil volver a subirse a ese tren… Cuando tienes una buena racha, bajarse de ese tren, yo por lo menos no sé. Hay gente que opta por hacer dos trabajos al año, pero cuando tengo buenos proyectos me cuesta mucho elegir y me cuesta mucho decir que no".

"Cuando tengo buenos proyectos me cuesta mucho elegir y me cuesta mucho decir que no"

De ahí que su ritmo sea frenético. En unos años se ha convertido en uno de los actores más solicitados del panorama español. Actor de drama y comedia y con dos Goyas a sus espaldas: "En el teatro es más fácil elegir y es interesante posicionarte. Casi todo lo que tocas tiene que ver con la ciudadanía, con lo político, con posicionarse y en el cine y la televisión es más complicado, hay muy pocos compañeros que pueden elegir en este país y no siempre uno se puede posicionar si tú no puedes elegir".

Confiesa que él a veces elige y, otras, no tanto. Lo que tiene claro es que no reniega de ningún papel interpretado, porque todo ha contribuido a ser lo que es hoy. Desde su personaje de Josico de Los Serrano hasta el Sátur de Águila Roja. "Yo soy un gran defensor de la televisión y la ficción que se hace en este país, no reniego nunca de nada". Y añade: "Recuerdo cuando a los actores y actrices que hacíamos televisión hace unos años, la gente del cine nos miraba por encima del hombro y ahora nos pegamos de hostias por hacer televisión todos".

Una trayectoria que ha crecido exponencialmente, como su fama, siendo una de las caras más conocidas. Por eso se divierte cuando las señoras le paran en el supermercado y le preguntan si los actores también hacen la compra. Él defiende la normalidad: "Hace un mes que no me meto en Instagram. He dejado de entrar de una forma consciente porque me ha provocado incomodidad, vergüenza ajena y cierta ansiedad. Pienso, joder, qué de puta madre vive la gente y qué vida más gris y aburrida lleva uno". Un asturiano nacido en Luanco, pero criado en Galicia que busca la tranquilidad, porque el éxito lo tiene asegurado, pero, ¿la encontrará? Como diría un paisano suyo, puede que sí o puede que no.