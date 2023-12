La sequía en España fue el noveno desastre climático del mundo más caro per cápita en 2023: costó 45,5€ por español

La sequía en España se situó en 2023 entre los diez desastres naturales ocasionados por el cambio climático que más caros salieron a los habitantes de las zonas afectadas, dentro de una clasificación mundial de 20 eventos entre ciclones, inundaciones e incendios. En concreto, ocupa el noveno lugar y costó a cada español 45,5 euros, lo que eleva el coste total a más de 2.100 millones.

Estos datos forman parte de un informe anual sobre el impacto económico que tienen para las personas directamente afectadas los mayores eventos climáticos relacionados con el calentamiento global que cada año elabora la organización internacional de desarrollo Christian Aid -formada por movimientos civiles, iglesias y organizaciones locales-, para concienciar de que el cambio climático tiene un impacto muy directo en la población mundial. En este caso, el que se cuantifica mediante el coste per capita de las zonas afectadas por los 20 eventos climáticos extremos más costosos para las poblaciones que los sufren directamente.

Mapa de los 20 eventos climáticos extremos que más coste per cápita tuvieron para los habitantes de los lugares en que sucedieron. Carlos Gámez

El método más frecuente que emplea esta organización para calcular el coste es dividir los daños provocados por los incendios, inundaciones, tornados o sequía -la única de la lista de 2023, en España- por el número de personas que viven en la zona afectada. Sin embargo, en ocasiones no es posible. Por ejemplo, porque los daños que provocaron las inundaciones por lluvias torrenciales en Libia, que en septiembre dejaron alrededor de 11.000 muertos en el área de Derna, son "incalculables", dice el informe, que en este caso tuvo en cuenta la cifra de la ayuda humanitaria que se precisó para situar a esta catástrofe en el séptimo lugar de la lista, con un coste de 95,6 euros para cada persona del área afectada.

Cataluña, Córdoba y el campo

También es particular el enfoque sobre la sequía en España, novena catástrofe climática con mayor coste per cápita, con 45,5 euros por habitante, y única de este tipo en la clasificación. Aunque el informe se refiere a la situación concreta del mes de abril y en Cataluña, donde subraya que fue necesario imponer restricciones de consumo en 22 localidades, el cálculo se hace con respecto a toda la población española, porque durante todo el año se han sucedido fenómenos relacionados con el calentamiento y la falta de agua, como temperaturas inusualmente elevadas fuera del verano que hizo que el 26 de abril se registraran 38,8 grados en el aeropuerto de Córdoba y que la falta de agua afectara de forma generalizada a la producción agrícola, por ejemplo a la cosecha de aceituna y mucho más a la de trigo y centeno.

El informe de Christian Aid se basa en el montante del paquete de ayudas para abastecimiento de agua y a los agricultores que aprobó el Gobierno para responder a la sequía, por el que desembolsó más de 2.100 millones, los mismos que reparte entre los 48,3 habitantes españoles, para determinar que el coste per cápita de la sequía del año pasado fue de 50 dólares, equivalente a unos 45,5 euros.

Incendios en Hawai

El año 2023 volvió a batir récords por los que respecta a calentamiento global, que provocaron los 20 eventos climáticos extremos que se reseñan en una lista donde hay 14 países y nueve tormentas o ciclones, ocho inundaciones, dos incendios y una sequía -la española-. Solo se han tenido en cuenta desastres relacionados científicamente con el cambio climático, aunque los autores consideran que quizá sería también el motivo del grado de devastación de los terremotos en Turquía y Siria de febrero y el de Marruecos, en septiembre.

Encabezan la lista los incendios que se declararon en Hawai en el mes de agosto. Aunque es uno de los 52 estados de Estados Unidos, el informe tiene en cuenta sólo al 1,4 millón de habitantes del archipiélago para fijar un coste per cápita de 3.788,5 euros, más del doble de la renta per cápita.

Los siguientes eventos climáticos vinculados con el cambio climático más costosos para la población que los padeció fueron los ciclones tropicales que se desataron en mayo en Guam, una isla del Pacífico, que costó 1.324 euros per cápita, seguida por los ciclones que habían ocurrido en marzo en Vanuatu, también en el Pacífico, con un coste de 862 euros por habitante. Sin abandonar esa parte del mundo, la peor tormenta tropical del siglo XXI que ha sufrido Nueva Zelanda, el ciclón Gabriel de febrero, provocó daños que costaron 371 euros a cada uno de sus habitantes.

Italia es junto con España el único país europeo de la lista y aparece antes que la sequía española. Las tres inundaciones consecutivas que padeció en mayo la región de Emilia-Romagna, que causaron la muerte de 15 personas, pérdidas económicas de 10.000 millones de euros y llevaron al Gobierno a aprobar un paquete de ayudas de 1.600 millones de dólares. Teniendo en cuenta los 60 millones de italianos, el coste per cápita fue de 164 dólares o 149 euros.

Después de Libia y las graves inundaciones, el siguiente en la lista es Perú, donde las riadas de abril en las regiones de la costa occidental provocaron 25 muertes y alrededor de 800.000 afectados. El informe calcula que el coste por cabeza fue de 60 euros. Este país vuelve a aparecer otras dos veces en la clasificación. En el puesto 17 por el ciclón Yaku de marzo que costó 18,2 euros por cabeza a la población afectada y en el 20, por otras inundaciones con un coste per cápita de 8,1 euros.

Estados Unidos también repite en la clasificación. Además de Hawai, distintas zonas de la costa este fueron golpeadas por dos ciclones, con un coste per cápita de 22,7 y 14,5 euros que les hicieron ocupar los puestos 15 y 19 de la lista de 20.

El décimo lugar fue para el ciclón Mocha que golpeó Myanmar el 14 de mayo, una de las mayores tormentas registradas en el país, con vientos de más de 300 km/h y que afectó directamente a alrededor de 1,2 millones de personas. El Banco Mundial estimó el coste en más de 2.000 millones de euros y, extrapolado al total de la población del país, el estudio calcula costes per cápita de 37,3 euros, un 3,5% de la renta per cápita de la población.

En América Latina, otros fenómenos climáticos vinculados con el cambio climático especialmente costosos en 2023 fueron las inundaciones en marzo en Chile por las mayores lluvias registradas en 30 años, en el puesto 11 y con 35,5 euros per cápita; las lluvias extremas de junio que confirmaron que Haití es el país más vulnerable al cambio climático de la zona y el décimo cuarto de todo el mundo, ocupan el puesto 12 en esta clasificación y el coste per cápita estimado es de 32,7 euros. El huracán Otis que golpeó Acapulco, en México, en octubre le hizo ocupar el puesto 13 con 31,8 euros per cápita y en el puesto 14 otra vez Chile, con incendios forestales en el centro y sur del país en enero que costaron 27,3 euros a cada habitante.

Quedan por reseñar, en el puesto 16, la cadena de tifones e inundaciones en China de agosto que provocaron 31.900 millones de dólares, el coste más caro después del terremoto de Turquía pero que, con una población de 1.400 millones de habitantes, da un coste per cápita de 20,9 euros. En el puesto 18 se situó el ciclón Freddy ocurrido en marzo en Malawi, el más largo registrado, con una duración de 34 días y al que Christian Aid calcula un coste por habitante de 8,1 euros.

Lotería del código postal

El coste para cada habitante de estos eventos climáticos extremos es muy relativo en función del número de personas que se toman en cuenta y de la proporción que representan dentro de la renta media en cada lugar. Así, los incendios de Hawai ocupa la primera posición en cuanto a coste per cápita, pero si la clasificación hubiera sido por parte de la población afectada, habría quedado por delante el ciclón de Malawi, los de Mexico, las de Miambar o las inundaciones de Libia.

Tampoco representa lo mismo un coste de 40-50 euros por persona en países como España, Italia o Estados Unidos que en lugares como Haiti. Si se tiene en cuenta el coste de cada crisis climática por el PIB del país en el que ocurrió, los casos más graves serían los de Vanuatu, Guam, Myanmar, Malawi, Libia, Haiti, Nueva Zelanda y Perú.

Es lo que Christian Aid llama "la lotería mundial del código postal", que hace que "los desastres son peores para los países que son incapaces de afrontarlos porque tienen casas menos resistentes, más gente empleada en agricultura más vulnerable al clima extremo y lugares con falta de inversiones estatales para prevenir y reconstruir".

"Con un 2023 que ha sido el más caluroso desde que existen datos, los efectos del cambio climático son más obvios que nunca antes", afirma el director ejecutivo de Christian Aid, Patrick Watt. "El coste humano de las crisis climáticas se ve cada vez más en hogares arrasados y vidas terminadas por inundaciones y tormentas y cultivos y ganado perdidos en sequías. Este año fue de nuevo devastador si resulta que vives en países vulnerables al cambio climático".