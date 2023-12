El PP exigirá que se prohíban homenajes a etarras y que condenados por delitos de sangre se presenten a elecciones

El PP busca revertir la intención del socio minoritario del Gobierno de eliminar varios delitos con la libertad de expresión y dar la batalla contra lo que considera el "blanqueamiento" de Bildu. El mismo día en que el Congreso ha aprobado la tramitación de la propuesta que despenaliza -entre otros delitos- el enaltecimiento del terrorismo, el PP presentará su propia iniciativa para exigir que se prohíban los homenajes a etarras, la posibilidad de indultarlos y que condenados por delitos de sangre se presenten a elecciones.

Así lo ha anunciado Feijóo en una entrevista en Telecinco, en la que ha explicado que la intención del PP es evitar que se repita lo que ocurrió en la campaña electoral del pasado 28 de mayo, cuando Bildu incluyó en sus listas a más de 40 candidatos condenados por su pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA.

Días después de acudir a la manifestación en Pamplona contra la moción de censura con la que el PSOE entregará la Alcaldía de la capital navarra a Bildu, Feijóo pone en cuestión la integridad ética del presidente Pedro Sánchez por "confraternizar" con la formación abertzale "a pesar de que siga llevando a asesinos en sus candidaturas, no ayude a esclarecer todos los crímenes pendientes y persista en homenajear a etarras".

Desde la oposición, aseguran que Sánchez "ha comprado la agenda del radicalismo y asume como propia una iniciativa que pretende ni más ni menos que despenalizar las injurias a la Corona, los ultrajes a los símbolos nacionales y eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo". Para Feijóo, es un "disparate jurídico y ético que todos estos comportamientos se declaren "legales".

No obstante, en el debate de la toma en consideración de este martes, el PSOE no está de acuerdo con la eliminación del delito de enaltecimiento del terrorismo tal y como propone el texto de su socio Sumar. De momento, los socialistas no desvelan qué pasos darán durante la tramitación de la propuesta.